“2 de octubre no se olvida”: Sheinbaum recuerda masacre estudiantil en Tlatelolco y promete cero represión

Sheinbaum recuerda masacre estudiantil en Tlatelolco de 1968 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó la masacre estudiantil de Tlatelolco que ocurrió el 2 de octubre de 1968, a 58 años de los hechos, y la calificó como “uno de los episodios más dolorosos de la historia de México”.

La mandataria mencionó que al inicio de su gobierno se estableció en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que la masacre estudiantil fue un crimen de lesa humanidad y el responsable fue el entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz.

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Esto, como parte de la disculpa pública que ofreció en octubre de 2024, durante la primera conferencia mañanera de su sexenio, en la cual también firmó un acuerdo de no repetición.

“Es 2 de octubre, 2 de octubre no se olvida, recordamos uno de los episodios más de dolorosos de la historia de México, la represión a un movimiento estudiantil en la Plaza de Tlaltelolco.

“Les recordamos que hace dos años, cuando entramos al gobierno, leímos un comunicado que después fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en donde se reconoce que el principal responsable es el que en ese entonces era comandante de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República entonces, Gustavo Díaz Ordaz, reconocido por él mismo en distintos momentos de su vida después de haber sido presidente”, dijo en Palacio Nacional.

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Sheinbaum Pardo expresó su solidaridad con los sobrevivientes de la masacre y sus familias, reiterando su compromiso de que “nunca más” haya una represión del Estado a un movimiento social.

“Entonces nuestra solidaridad siempre con quienes vivieron ese momento, sus familiares y nunca más, nunca más una represeión del Estado a un movimiento social”, concluyó.