México

Exsenadora Alejandra León Gastélum desmiente rumores de detención por EEUU: “Tengo mi visa y todo”

Estos rumores surgen en un contexto en el que a diversos funcionarios de la bancada guinda se les ha cancelado la visa estadounidense

La política mexicana Alejandra León Gastélum habla sobre los rumores de su detención por autoridades de EEUU.

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Tras especulaciones sobre una posible detención en Estados Unidos, la exsenadora Alejandra León Gastélum negó todos estos rumores, asegurando que se encuentra bien y mantiene su visa estadounidense.

A través de un en vivo en Facebook, la funcionaria aclaró todas estas suposiciones mientras mostraba que se encontraba dentro de las instalaciones del aeropuerto de Mexicali esperando su vuelo con destino a Ciudad de México para festejar el cumpleaños de su hija.

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“No, miren, aquí estoy en el aeropuerto. Voy rumbo a México porque es cumpleaños de mi hija. Pero me empezaron a llegar mensajes de que si estaba detenida, que si no sé qué. No, no me detuvieron. Pasé caminando acá a México y, y nada más me pasaron a segunda revisión. Siempre me pasan a segunda revisión. Pero todo bien. Tengo mi visa y todo”, declaró.

Morena en la mira de EEUU

La exlegisladora también conocida como “Lady Champagne”, señaló que actualmente los miembros de Morena son detenidos a una segunda revisión y sometidos a una entrevista cuando realizan viajes a EEUU, debido a que a muchos funcionarios de la bancada guinda se les ha cancelado este documento y a otros cuantos se les acusó de ser cómplices del crimen organizado o algunos otros delitos.

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“Pues por todo el tema que está pasando aquí con Morena en Baja California, con Marina del Pilar, con Carlos Torres, con Alejandra. O sea, el tema, pues obviamente yo no soy de ese grupo político y pues nada que ver”, comentó.

Contó que su idea de cruzar a territorio estadounidense era principalmente para comer una hamburguesa, pero al pasar por la garita peatonal la mandaron a una segunda revisión que duró aproximadamente 12 horas, generando la incertidumbre de saber si se encontraba detenida por las autoridades de Estados Unidos.

Tengo mi visa y todo. Pero pues ya no me pude ir a comer ninguna hamburguesa porque me dejaron pasar a Estados Unidos ya en la noche. Sí, como a las, como a las ocho y media, nueve de la noche. Este, ya me dijeron: ”Puedes irte a comer tu hamburguesa”, pero pues no, ya estaba casi todo cerrado y como tengo el vuelo ahorita, pues me fui a la casa a recoger la maleta y para volar a Ciudad de México, al cumpleaños de mi hija. Pero todo bien. Muchas gracias por preocuparse", expresó León Gastélum.

La exsenadora de Morena por Baja California y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (Instagram: Alejandra León Gastélum)
La exsenadora de Morena por Baja California y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (Instagram: Alejandra León Gastélum)

¿Quién es Alejandra León Gastélum?

Alejandra León Gastélum nació el 9 de junio de 1976 en Mexicali, Baja California. Su formación académica incluye la carrera de Ingeniería Química en el Instituto Tecnológico de Mexicali y la licenciatura en Derecho por el Centro Universitario de Baja California, también cursó una maestría en Educación Ambiental en la Universidad Pedagógica Nacional y obtuvo un doctorado en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas.

Antes de ocupar un cargo en el Senado de la República, se desempeñó como directora de Ecología del XVII Ayuntamiento de Mexicali. Además, participó como consejera ciudadana del Consejo de Protección al Ambiente de Baja California y fundó el Centro Integral del Medio Ambiente y la Salud, A.C. Dentro de su trayectoria como activista, en 2017 expresó su oposición a la instalación de la cervecera Constellation Brands, al argumentar la necesidad de proteger el acuífero del Valle de Mexicali.

Entre 2018 y 2024, representó a Baja California en la Cámara alta junto con Jaime Bonilla Valdez, después de obtener el triunfo electoral con 57.72% de los votos. Durante su periodo como legisladora, integró las comisiones de Igualdad de Género; Reforma Agraria; Gobernación; así como Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

¿Por qué le dicen “Lady Champagne”?

El sobrenombre de “Lady Champagne” surgió la noche del 1 de julio de 2018, cuando se confirmó su victoria electoral. En aquella ocasión circuló un video en el que León Gastélum aparecía celebrando con una botella de champagne mientras lanzaba insultos contra sus adversarios políticos y los calificaba como “cucarachas”.

La grabación se difundió y dio origen al apodo con el que posteriormente fue identificada. El episodio también derivó en que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena iniciara un procedimiento de oficio en su contra. Como resultado, el partido determinó retirarle sus derechos partidarios durante un año.

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