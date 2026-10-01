Gobernador de Coahuila condena el ataque en secundaria de Torreón: “Todo el peso de la ley”

Jiménez Salinas instruyó a las secretarías de Gobierno, Educación y Seguridad Pública a mantener atención directa y permanente en Torreón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, condenó el ataque ocurrido este jueves en una secundaria de Torreón, donde una integrante de la comunidad educativa perdió la vida y otras personas resultaron lesionadas. El mandatario aseguró que su administración llegará hasta las últimas consecuencias y que se aplicará todo el peso de la ley a quienes resulten responsables.

Mediante un comunicado, el gobernador expresó sus condolencias y solidaridad con la familia de la persona fallecida, así como con quienes sufrieron lesiones. También extendió su respaldo a la comunidad educativa afectada por los acontecimientos registrados en el plantel.

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Como parte de la respuesta gubernamental, Jiménez Salinas instruyó a las secretarías de Gobierno, Educación y Seguridad Pública a mantener atención directa y permanente en Torreón. Además, ordenó una estrecha coordinación con la Fiscalía General del Estado para esclarecer lo sucedido.

En su posicionamiento sobre el ataque en la secundaria de Torreón, el mandatario estatal sostuvo que las instituciones de Coahuila tienen la capacidad y la determinación de responder con contundencia ante hechos de esta naturaleza.

Jiménez Salinas señaló que la prevención constituye la primera línea de acción de su gobierno y afirmó que la entidad cuenta con instituciones fuertes y coordinadas, las cuales trabajan permanentemente en esa tarea.

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Sin embargo, ante la agresión registrada en el plantel, reiteró que la respuesta de las autoridades deberá avanzar hasta las últimas consecuencias. Su compromiso de aplicar la ley quedó dirigido a quienes resulten responsables, sin identificar en el comunicado a personas concretas ni anticipar las conclusiones de la investigación.

El pronunciamiento tampoco establece los delitos que podrían investigarse o las sanciones que eventualmente corresponderían. La determinación de responsabilidades dependerá del esclarecimiento de los hechos y del procedimiento que lleven a cabo las autoridades competentes.

Gobernador expresa solidaridad con víctimas y comunidad educativa

Además del mensaje sobre la aplicación de la ley, Manolo Jiménez Salinas manifestó su solidaridad con las personas directamente afectadas por la agresión.

El gobernador dirigió sus condolencias a la familia de la persona que perdió la vida y expresó respaldo a quienes resultaron lesionados. Su mensaje también incluyó a toda la comunidad educativa, ante el impacto de los hechos ocurridos dentro del plantel.

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En el comunicado estatal no se precisan los nombres de las víctimas, el número de personas heridas ni su condición médica. Tampoco se presenta una reconstrucción del ataque o una explicación sobre sus posibles motivos.

Por separado, la Secretaría de Educación Pública lamentó los acontecimientos en una secundaria del ejido La Unión, en Torreón, y expresó sus condolencias por el fallecimiento de una docente. La dependencia federal anunció que brindará el acompañamiento institucional correspondiente a los integrantes de la comunidad escolar, con respeto a las investigaciones.

El posicionamiento del gobierno de Coahuila coloca el esclarecimiento de los hechos y la atención a la comunidad afectada entre las instrucciones inmediatas del mandatario, quien reiteró que se procederá contra quienes resulten responsables del ataque en la secundaria de Torreón.

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Gobierno de Coahuila ordena atención permanente en Torreón

La instrucción del gobernador involucra a tres dependencias estatales y contempla tanto la atención directa en el municipio como la coordinación con la autoridad investigadora.

De acuerdo con el comunicado, las acciones ordenadas son:

Secretaría de Gobierno: mantener atención directa y permanente en Torreón, junto con las otras dependencias convocadas.

Secretaría de Educación: participar en la atención gubernamental por los hechos ocurridos en el plantel.

Secretaría de Seguridad Pública: sumarse a la respuesta coordinada de las autoridades estatales.

Coordinación con la Fiscalía General del Estado: mantener comunicación estrecha para contribuir al esclarecimiento del ataque.

El documento no desglosa tareas específicas para cada secretaría ni informa sobre un calendario de intervención. La instrucción general es sostener la presencia y atención institucional en Torreón mientras se desarrollan las investigaciones.

La participación de las dependencias educativas y de seguridad forma parte de la respuesta anunciada por el gobierno estatal. En el comunicado, Jiménez Salinas vinculó esa actuación con la necesidad de atender los acontecimientos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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