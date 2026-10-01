El ingrediente de la alacena que sustituye al suavizante de telas

Efectos del vinagre blanco en la ropa para neutralizar olores, suavizar tejidos y reemplazar el suavizante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El vinagre blanco destilado suaviza la ropa sin recurrir a un suavizante comercial cuando se incorpora durante el enjuague de la lavadora.

El truco se popularizó en la última década entre hogares que buscan reducir residuos de detergente, olores persistentes y productos perfumados sobre las fibras, sobre todo en toallas y prendas de algodón.

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La alternativa funciona porque el vinagre ayuda a desprender parte de los restos de detergente y sales minerales que pueden endurecer los tejidos.

Se recomienda usarlo en cantidades moderadas, mediante el compartimento de suavizante, y reservarlo para cargas compatibles con este tipo de producto.

El vinagre blanco destilado puede reemplazar al suavizante en prendas resistentes porque actúa durante el aclarado sobre los residuos que afectan el tacto de la tela.

No deja una fragancia intensa ni recubre las fibras: favorece una sensación de limpieza y puede ayudar a que las toallas recuperen absorbencia.

El vinagre blanco como alternativa al suavizante

Los suavizantes tradicionales recurren a compuestos que se depositan sobre la ropa para reducir la fricción entre las fibras. Esa capa puede aportar una textura sedosa, aunque también puede acumularse con el uso continuado y afectar algunos tejidos.

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Whirlpool plantea el vinagre blanco como una opción para quienes desean suavizar la ropa sin dejar residuos. La recomendación figura entre sus alternativas al suavizante líquido, junto con métodos mecánicos como las bolas de lana para secadora.

Samsung también aconseja considerar el vinagre blanco. La empresa explica que el suavizante puede dejar compuestos sobre la ropa después del ciclo de lavado y reducir la capacidad de absorción de textiles como las toallas.

El truco casero ofrece una experiencia distinta a la de los productos perfumados. La ropa no queda cubierta por una nueva película, sino que puede recuperar parte de la suavidad que pierde cuando se acumulan restos de detergente y minerales.

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El vinagre blanco destilado puede reemplazar al suavizante de telas y ayudar a que las toallas recuperen suavidad y absorbencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ácido acético ayuda a retirar los residuos de la colada

El vinagre blanco destilado de uso doméstico es una solución de ácido acético en agua. Cero Residuo recomienda utilizar versiones con una acidez de entre 5% y 8%, ya que son las que se mencionan con mayor frecuencia para la colada.

En cada lavado pueden quedar restos de detergente sobre las fibras, especialmente si se utiliza una cantidad superior a la necesaria. El problema puede aumentar en zonas de agua dura, donde el calcio y el magnesio favorecen la acumulación de depósitos.

El vinagre ayuda a neutralizar parte de la alcalinidad residual y a solubilizar ciertos minerales. Así, el agua del enjuague puede arrastrar sustancias que endurecen la tela y reducen su flexibilidad.

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Las toallas figuran entre los artículos que más provecho pueden obtener de esta práctica. Si pierden absorbencia por acumulación de detergente o suavizante, el vinagre puede ayudar a recuperar una textura más funcional sin añadir recubrimientos.

El producto también se asocia con la neutralización de olores. Su papel no consiste en perfumar, sino en contribuir a retirar los restos que retienen aromas de humedad, sudor o productos de lavado.

Usar entre 60 y 100 ml en el enjuague

Cero Residuo recomienda incorporar entre 60 y 100 ml de vinagre blanco en el compartimento del suavizante. La cantidad puede ajustarse según la dureza del agua, ya que las zonas con mayor contenido de minerales pueden requerir una dosis superior dentro de ese intervalo.

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Otras guías incluidas en el material de referencia plantean medidas cercanas, desde un cuarto hasta media taza por carga. Whirlpool menciona una taza en un contexto puntual, aunque las recomendaciones más habituales se inclinan por cantidades moderadas.

El momento de uso es determinante. El vinagre se añade en el enjuague, después de que el detergente haya cumplido su función durante la fase principal del lavado.

El dispensador de suavizante permite que el producto se libere en ese punto del ciclo. Si la lavadora no cuenta con esa función, algunas guías indican que puede agregarse manualmente al comenzar el aclarado.

El vinagre blanco destilado es la opción preferible para prendas claras. Las variedades de manzana o vino pueden tener pigmentos que no resultan convenientes para ropa blanca, mientras que las versiones concentradas para limpieza tienen una acidez mayor y no se aconsejan para esta finalidad.

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Cero Residuo recomienda incorporar entre 60 y 100 ml de vinagre blanco en el compartimento del suavizante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las toallas y el algodón son los principales aliados del truco

La práctica se adapta mejor a toallas, sábanas y prendas de algodón o lino. Estos tejidos suelen acumular residuos y pueden ganar rigidez con el paso de los lavados, en especial cuando se emplea demasiado detergente.

El vinagre no reproduce el efecto perfumado de un suavizante convencional. Su atractivo está en una colada con olor más neutro, sin una fragancia persistente y con menos productos añadidos a las fibras.

Las fuentes consultadas señalan que el olor propio del vinagre se disipa tras el secado. Esa característica resulta útil para personas que prefieren que la ropa quede libre de olores fuertes, aunque no equivale a una recomendación médica para pieles sensibles.

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Quienes quieran añadir aroma pueden recurrir a mezclas con aceites esenciales, una opción recogida en recetas domésticas. Es conveniente usarlos con moderación, ya que estos productos también pueden contener sustancias capaces de provocar molestias o sensibilización en algunas personas.

El truco puede reducir la necesidad de comprar un producto exclusivo para la lavandería. El vinagre es un artículo de uso cotidiano que también se emplea en la cocina y otras tareas del hogar, aunque su aplicación en la lavadora debe respetar las indicaciones de cada aparato.

El bicarbonato aporta limpieza y desodorización en otra fase

El bicarbonato de sodio aparece como un complemento habitual dentro de las alternativas caseras. Su función es diferente: actúa como regulador del pH y desodorante, por lo que puede ayudar en cargas con olores intensos o suciedad persistente.

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Su efecto sobre la suavidad es indirecto. Al contribuir a una mejor limpieza y a la reducción de residuos, puede mejorar el tacto de la tela, pero no actúa de la misma forma que el vinagre frente a los depósitos minerales.

Algunas recetas domésticas incluidas en las fuentes combinan vinagre y bicarbonato con agua u otros ingredientes. Esas fórmulas deben prepararse según sus instrucciones, ya que ambos productos reaccionan entre sí y generan espuma.

Las bolas de lana para secadora representan otra alternativa compatible con una rutina de lavado más simple. Su función es mecánica: separan las prendas durante el secado y pueden ayudar a reducir la electricidad estática.

La medida más útil sigue siendo evitar el exceso de detergente. Ajustar la dosis, elegir un ciclo adecuado y permitir un buen aclarado puede impedir que la ropa adquiera rigidez antes de que sea necesario recurrir al vinagre.

El bicarbonato de sodio aparece como un complemento habitual dentro de las alternativas caseras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es recomendable combinar vinagre y lejía clorada

La principal regla de seguridad es no mezclar vinagre con lejía clorada. Los manuales de LG advierten que combinar hipoclorito con ácidos puede liberar gas cloro, una sustancia tóxica.

Si una carga requiere lejía, el vinagre debe quedar fuera de ese ciclo. Los dos productos no deben coincidir en el tambor, en los compartimentos de la lavadora ni en un recipiente de preparación.

También conviene revisar la etiqueta de cada prenda. Las recomendaciones reunidas en el material sugieren evitar el vinagre en seda, acetato y ropa con componentes elásticos, como el elastano, porque la exposición repetida al ácido puede afectar esos materiales.

Las prendas técnicas con acabados especiales también exigen cautela. En esos casos, las indicaciones del fabricante de la ropa son la referencia más segura antes de incorporar cualquier producto ácido al lavado.

Guía práctica para el uso de vinagre blanco como suavizante casero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Advertencia para el uso frecuente

Maytag advierte que el vinagre puede afectar sellos de goma y mangueras si se utiliza repetidamente o de forma concentrada en la lavadora. Su recomendación se enfoca especialmente en evitar su uso como limpiador del electrodoméstico.

El material disponible recoge también la postura de un técnico independiente que no ha identificado pruebas verificables de daños por vinagre diluido en ciclos de enjuague de lavadoras modernas. La diferencia muestra que no existe una posición única para todos los modelos.

Por ese motivo, el uso moderado y ocasional aparece como la alternativa más prudente. Antes de incorporarlo a la rutina de manera frecuente, conviene consultar el manual de la lavadora y respetar las restricciones que fije cada fabricante.

El vinagre blanco destilado destaca como un recurso doméstico accesible para cuidar toallas y prendas resistentes. Su valor está en simplificar el aclarado y ayudar a retirar acumulaciones, siempre que se use con atención a los tejidos, al modelo de lavadora y a las reglas básicas de seguridad.