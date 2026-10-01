Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 1 de octubre

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 20,53 pesos mexicanos, lo que representa un aumento del 0,32% respecto al precio previo de 20,46 pesos mexicanos, según informes de Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó una subida del 1,74%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del 3,78%.
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En los últimos días, el euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva, registrando cuatro días consecutivos de ganancias. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 7,68%, por encima de la volatilidad de referencia del 5,58%, lo que indica una mayor inestabilidad en el mercado.
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