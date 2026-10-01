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Canelo Álvarez confirma que ya habló con Emilio Azcárraga para planear su última pelea, que sería en el Estadio Azteca

El cuatro veces campeón mundial aseguró que le gustaría disputar su último combate en México y frente a su afición

(REUTERS/Daniel Becerril)
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Saúl ‘Canelo’ Álvarez ya comienza a imaginar cómo quiere que sea el cierre de su carrera profesional y tiene claro el escenario en el que le gustaría despedirse del boxeo: México y el Estadio Azteca.

El cuatro veces campeón mundial reveló a ESPN que desea disputar su última pelea en territorio mexicano y que se visualiza subiendo al ring en el inmueble, actualmente conocido como Estadio Banorte.

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Quiero que mi última pelea sea en México y me visualicé peleando en el Estadio Azteca (Banorte)”, sentenció el pugilista.

La relación de Canelo con el estadio se hizo todavía más especial durante el Mundial 2026, cuando acudió como aficionado para apoyar a la Selección Mexicana. Aquellas visitas le permitieron vivir el ambiente desde las tribunas y, según explicó, sentir una energía distinta.

Cuando estuve como aficionado apoyando a la selección, estuve en el Estadio Azteca, y es un estadio que te genera una vibra impresionante”, comentó.

Canelo ya habló con Emilio Azcárraga sobre una posible pelea

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El deseo de Saúl no se ha quedado únicamente en una idea. El propio boxeador confirmó que ya tuvo contacto con Emilio Azcárraga (accionista mayoritario y gestor del estadio) para hablar sobre la posibilidad de organizar una pelea en el inmueble.

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Nos contactamos, hicimos un Zoom y vimos la posibilidad de hacer una pelea en el futuro y sí me visualizo peleando ahí”, explicó Álvarez.

De concretarse, el escenario tendría además un importante antecedente en la historia del boxeo mexicano. Hace más de 33 años, Julio César Chávez protagonizó una de las noches más recordadas de su carrera en el entonces Estadio Azteca, donde enfrentó a Greg Haugen ante una multitud de 132 mil personas.

Chávez se impuso por nocaut técnico en el quinto round, en una de las grandes noches que ha vivido el inmueble.

Ahora, Álvarez todavía no sabe cuántas peleas le quedan antes de llegar al momento de su despedida ni quién será su último rival. Sin embargo, el tapatío reconoce que su carrera se encuentra en la etapa final y espera que ese último combate quede como un recuerdo especial.

No me imagino, pero espero que sea un gran recuerdo para mí”, puntualizó.

Canelo Álvarez habla sobre la recta final de su carrera

Saúl Canelo Álvarez perdió su campeonato indiscutido de las 168 libras (REUTERS)
(REUTERS)

Aunque Canelo reconoce que está cerca del final de su trayectoria, el boxeador aseguró que físicamente todavía se siente en condiciones para continuar peleando.

Me siento muy bien, pudiera pelear muchos más a cómo me siento, a cómo está mi cuerpo. Me he hecho muchos análisis y, como está mi cuerpo, pudiera seguir peleando, pero también tengo otras metas fuera del boxeo. He logrado todo, de ahí para arriba no creo que se pueda hacer más, sigo disfrutando el proceso, vamos pelea por pelea”, explicó.

El mexicano también puso una cifra sobre la mesa al hablar de cuánto tiempo más podría permanecer activo.

Hay que ser realistas, si fuera por mí nunca sería suficiente, pero yo creo que con 4-5 peleas más es suficiente, ya hice demasiado en el boxeo, hice más de lo que un día imaginé y más de lo que un día soñé, esto es un plus para mi carrera”, expresó.

Por ahora, Canelo mantiene su carrera activa, pero ya comienza a visualizar el momento en el que llegará el adiós. Y aunque todavía no existe una fecha definida para esa última pelea, el boxeador tiene claro que quiere que ocurra en México y frente a su gente.

Después del retiro, además, el tapatío tampoco contempla mantenerse ligado al boxeo como promotor.

No me veo como promotor”, concluyó Saúl Álvarez.

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