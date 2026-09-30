Grave denuncia y hospitalización: el oscuro escándalo de agresión que involucró a Jorge Kahwagi Macari y sus influencias

El mayor escándalo de Jorge Kahwagi Macari: acusado de golpear a una joven, mandarla al hospital y librarse por influencias (Archivo)

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Jorge Kahwagi Macari murió este miércoles 30 de septiembre de 2026, a los 58 años.

La noticia, difundida por Roberto Palazuelos y el senador Manuel Velasco, devuelve a la conversación pública la denuncia presentada en 2013 por la agresión contra una joven en Puerto Vallarta, Jalisco, un caso que llegó a las autoridades y que él negó.

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La muerte del exdiputado federal, empresario y exboxeador ocurre seis meses después del fallecimiento de su padre, Jorge Kahwagi Gastine, presidente de Grupo Crónica, quien murió el 23 de marzo de 2026. El apellido Kahwagi vuelve a ocupar espacio público por las condolencias de figuras políticas y del espectáculo.

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante durante la transmisión del matutino Sale el Sol, de Imagen Televisión, el empresario murió este miércoles 30 de septiembre de 2026 a los 58 años, presuntamente por un derrame cerebral en Ciudad de México.

La denuncia contra Jorge Kahwagi Macari por presunta violencia física contra Ana Gabriela González Sánchez

El fallecimiento del empresario mexicano fue confirmado este 30 de septiembre por Roberto Palazuelos, quien compartió una fotografía de ambos y envió condolencias a su madre. (Infobae México)

El episodio que concentró uno de los mayores cuestionamientos públicos contra Kahwagi Macari ocurrió la noche del 6 de mayo de 2013 en el fraccionamiento Marina Vallarta, en Puerto Vallarta.

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El entonces exdiputado federal fue acusado de golpear a Ana Gabriela González Sánchez, quien recibió atención médica en un hospital privado de ese destino turístico. Los reportes difundidos entonces señalaron que el padre de la joven presentó una denuncia ante las autoridades.

Según declaraciones de dicho año retomadas por el diario El Economista, el comisario general de la policía municipal, Silvestre Chávez García, confirmó que la joven fue trasladada para recibir atención médica después de la agresión denunciada.

El mismo reporte señala que la policía tuvo conocimiento del caso luego de que el hospital notificó a las autoridades. La joven estuvo acompañada por su padre cuando se preparaba su declaración ante el Ministerio Público.

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La denuncia identificaba a Jorge Antonio Kahwagi Macari como presunto agresor. Las versiones publicadas en mayo de 2013 no precisaron el motivo que habría desencadenado el altercado dentro de la finca privada en Marina Vallarta.

Kahwagi negó el señalamiento. El político sostuvo que los hechos eran falsos y afirmó que no tuvo ningún altercado con una persona en Puerto Vallarta.

Un juez rechazó en 2012 una solicitud de Kahwagi en otro juicio civil

La agresión denunciada en Puerto Vallarta coincidió con otro proceso judicial que ya rodeaba a Kahwagi Macari. En diciembre de 2012, un juez civil rechazó una solicitud del exlegislador para desechar una demanda en su contra.

El expediente incluía acusaciones de un comerciante, quien sostenía que Kahwagi habría recurrido al tráfico de influencias para obtener ventaja en una controversia patrimonial. Se trataba de una acusación dentro de un juicio civil, no de una sentencia que acreditara ese delito.

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Un juez rechazó en 2012 una solicitud de Kahwagi en otro juicio civil (RS)

Sin Embargo reportó que el juez 31 de lo Civil del entonces Distrito Federal rechazó la excepción de cosa juzgada promovida por Kahwagi. El juzgador consideró que existían indicios de posibles irregularidades procesales en el juicio de origen.

El rechazo de esa petición no implica que Kahwagi haya sido declarado responsable de tráfico de influencias. Tampoco acredita que se hubiera librado de la denuncia por ese señalamiento. La información disponible refiere una disputa legal y la determinación judicial de continuar con el análisis de la demanda.

Jorge Kahwagi Macari pasó de San Lázaro a Big Brother VIP y el boxeo

Jorge Kahwagi Macari nació en Ciudad de México el 28 de mayo de 1968. Fue diputado federal en la LIX Legislatura y coordinó la bancada del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados.

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Entre 2001 y 2006 militó en el Partido Verde. Después se integró a Nueva Alianza, donde ocupó la Secretaría General y más tarde la presidencia nacional del partido entre 2007 y 2011.

Su carrera política tuvo una exposición atípica cuando pidió licencia como diputado para participar en Big Brother VIP, producción de Televisa. Llegó a la final del programa y ocupó el tercer lugar.

Kahwagi también desarrolló una carrera como boxeador profesional. Entre 2001 y 2005 disputó 11 peleas, todas resueltas por nocaut, de acuerdo con los registros difundidos sobre su trayectoria deportiva.

El exdiputado volvió al ring una década después para enfrentar a Ramón Olivas en Filipinas. El combate terminó en 40 segundos, tras un nocaut técnico. La causa de muerte de Jorge Kahwagi Macari permanece sin información oficial este 30 de septiembre de 2026.

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