México

Cómo quitar el olor a humedad de las toallas sin usar productos comerciales

Ese olor que no se va aunque la toalla esté recién lavada no se quita solo con más detergente ni con agua más caliente

Tres toallas de baño blancas dobladas sobre una repisa de madera y una toalla colgada de un toallero de madera junto a un espejo.
Un conjunto de toallas de baño blancas permanece ordenado sobre un estante de madera y un toallero en un cuarto de baño iluminado por luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El olor a humedad en las toallas aparece cuando la tela no se seca correctamente y se usa, o se queda mojada por varias horas seguidas, ya sea colgada sin estirar, tirada en el piso del baño o dentro de la lavadora después de que termina el ciclo.

Entre más tiempo pase húmeda, más fuerte es el olor.

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Este puede eliminarse con bicarbonato o con vinagre, según lo que haya disponible en casa, siempre que el lavado se acompañe de un secado completo e inmediato.

Ese es el paso que decide si el mal olor desaparece de verdad o regresa a las pocas horas.

Una toalla blanca grande cuelga de una ventana abierta con el marco de madera descascarado. Al fondo se ve un jardín soleado.
Una toalla blanca se seca al sol colgando de una ventana de madera abierta que da a un jardín soleado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Extensiones universitarias en Estados Unidos ofrecen recomendaciones de limpieza doméstica basadas en investigación, y respaldan el uso de ambos ingredientes frente a productos comerciales costosos.

La extensión del condado de Oconto, de la Universidad de Wisconsin, recomienda agregar media taza de bicarbonato de sodio al ciclo de enjuague para eliminar los olores agrios de las toallas.

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Paso a paso para lavar y secar las toallas correctamente

El proceso completo empieza en la lavadora y termina en el tendedero o la secadora, sin dejar pasos a medias en el camino.

Primero se elige el ingrediente disponible: media taza de bicarbonato de sodio o una taza de vinagre blanco.

Una mujer de mediana edad con camisa vaquera vierte vinagre blanco en el dispensador de una lavadora que contiene toallas.
Una mujer vierte vinagre blanco de una botella grande en el compartimento del detergente de una lavadora llena de toallas blancas para un lavado más ecológico y efectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nunca se combinan en el mismo ciclo, porque uno anula el efecto del otro y el resultado es una mezcla neutra que no sirve para nada.

Si se usa bicarbonato, se agrega directo al ciclo de enjuague, junto con el detergente habitual.

Si se usa vinagre, se vierte en el compartimento del suavizante o directo al tambor durante el enjuague final.

Al terminar el ciclo, no debe dejarse la toalla dentro de la lavadora ni un minuto de más.

Toallas blancas sujetadas con broches de madera en una soga extendida en el balcón de un edificio, con macetas y la ciudad al fondo.
Varias toallas blancas se secan al sol en una cuerda de ropa instalada en el balcón de un departamento moderno en la ciudad de Buenos Aires. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El siguiente paso es pasarla de inmediato a la secadora, con calor, hasta que quede completamente seca por dentro y por fuera, no solo al tacto en la superficie.

Si se prefiere secar al aire libre, hay que tenderla extendida por completo, sin doblar ni amontonar, para que el aire llegue parejo a toda la tela.

Se recomienda rotarla para que se seque bien por ambas caras.

Infografía con ilustraciones de toallas dobladas, recipientes, electrodomésticos e instrucciones de lavado y secado.
Una infografía de Infobae detalla las recomendaciones para lavar y secar toallas mediante el uso separado de bicarbonato o vinagre y un secado inmediato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisar el centro de la toalla antes de guardarla

Una toalla puede sentirse seca por fuera y seguir húmeda en el centro del doblez, sobre todo si es gruesa o si se secó tendida sin extender bien.

Antes de guardarla en el clóset conviene tocar esa zona para confirmar que no quede nada de humedad atrapada.

Una mujer con camisa a rayas cuelga toallas blancas con pinzas de madera en un tendedero en un patio.
Una mujer coloca toallas limpias en una cuerda para secarlas al sol en el patio de su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar una toalla con un resto de humedad en un espacio cerrado, como un cajón o un clóset sin ventilación, reinicia el problema en cuestión de horas.

Por eso conviene dejarla un rato más al aire si hay cualquier duda, antes de doblarla y meterla al mueble.

Lavar las toallas con más frecuencia que el resto de la ropa

Las toallas absorben sudor, grasa de la piel y restos de jabón cada vez que se usan, por lo que acumulan más residuo orgánico que una playera o una sábana en el mismo periodo de tiempo.

Lavarlas cada tres o cuatro usos, en lugar de esperar a que huelan mal, evita que el residuo se acumule al punto de necesitar un tratamiento especial.

Una mujer sentada en un taburete de madera, envuelta en una toalla blanca, se seca el pie con otra toalla. El cabello de la mujer está mojado. El fondo muestra paredes de azulejos.
Una mujer con cabello mojado se seca el pie con una toalla pequeña mientras está sentada en un taburete dentro de un baño con azulejos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usar menos detergente del que indica el empaque también ayuda a prevenir el problema a largo plazo.

El exceso de detergente no se enjuaga por completo en cada lavado y ese residuo queda atrapado en la fibra, lo que vuelve a generar el mismo olor semanas después, aunque se haya usado bicarbonato o vinagre la vez anterior.

Evitar el suavizante de telas en las toallas

El suavizante líquido y las hojas de secadora recubren la fibra con una capa que reduce la capacidad de absorción de la toalla y hace que tarde más en secar por completo.

Esa capa adicional es justo lo que se busca evitar cuando el objetivo es que la toalla seque rápido y no retenga humedad.

Una mujer coloca una toalla blanca manchada en una lavadora abierta junto a un cesto de ropa y un envase de detergente.
Una mujer introduce una toalla blanca manchada en la lavadora mientras sostiene una botella de detergente líquido en un cuarto de lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sustituir el suavizante por bolas de secadora de lana ayuda a esponjar la tela y a que el aire circule mejor durante el secado a máquina, sin dejar ningún residuo adicional sobre la fibra.

Colgar bien la toalla evita que huela a humedad

Una toalla colgada pegada a la pared, sin espacio para que el aire pase, tarda mucho más en secar que una colgada en una barra separada.

La extensión de la Universidad de Missouri señala que el aire debe circular alrededor de la tela para que seque bien; sin esa circulación, la humedad se queda atrapada aunque el baño no se sienta húmedo.

Toalla húmeda con gotas de agua, moho y vapor en un baño con ventana cerrada; al lado, toalla seca con ventilación de aire de una ventana abierta.
Una ilustración compara una toalla húmeda con bacterias en un ambiente cerrado y una toalla seca y limpia gracias a la ventilación de una ventana abierta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México es común terminar de usar la toalla y colgarla en alguna parte de la sala o recámara, pero si no hay ventilación correcta, el olor a humedad comienza a generarse.

Un baño sin ventana o sin extractor también retrasa el secado, porque la humedad del ambiente se suma a la que ya trae la toalla recién usada.

No sobrecargar la lavadora al lavar las toallas

Meter demasiadas toallas en un mismo ciclo impide que el agua y el ingrediente elegido, ya sea bicarbonato o vinagre, lleguen parejo a toda la tela.

Cuando el tambor va muy lleno, las toallas se compactan entre sí y el detergente no logra penetrar las fibras del centro de la carga.

Una ilustración de una lavadora blanca y una cesta de mimbre con toallas verdes y azules. Se aprecian detalles de acuarela y líneas finas.
Una ilustración estilo acuarela muestra una cesta de mimbre llena de toallas de colores al lado de una lavadora de carga frontal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese mismo problema se repite en el enjuague: si no hay espacio suficiente para que el agua circule, los residuos de jabón no terminan de salir.

Lo recomendable es lavar las toallas en cargas más pequeñas que las de ropa normal, dejando espacio visible dentro del tambor para que se muevan con libertad durante todo el ciclo.

Esto también beneficia el secado posterior, porque una toalla que salió bien enjuagada absorbe menos humedad ambiental y tarda menos tiempo en quedar completamente seca, sin importar si el secado es a máquina o al aire libre.

Lavadora con puerta abierta y una toalla blanca, botellas de detergente, taza medidora, toallas apiladas, estante de madera con cestas y una planta en maceta
Un lavadero con una lavadora que contiene una toalla blanca y una variedad de productos de limpieza, junto a toallas dobladas, señala el ambiente para el cuidado de la ropa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Separar las toallas de baño de otras prendas al lavarlas

Lavar las toallas junto con ropa de uso diario reduce el espacio disponible en el tambor y mezcla residuos de telas distintas en la misma agua.

La ropa con más suciedad o grasa corporal, como playeras deportivas o ropa interior, deja más residuo orgánico en el agua del lavado, y ese residuo puede quedar atrapado en las fibras gruesas de la toalla.

Un lavarropas de carga frontal con la puerta abierta contiene toallas húmedas blancas y azules. Un cartel informativo se ubica en el lateral derecho.
Consumer Reports advierte que el retiro rápido y el secado completo de las toallas del lavarropas previene el olor a humedad en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las toallas, al ser más absorbentes que la ropa común, retienen más fácilmente esos restos, lo que dificulta que el bicarbonato o el vinagre hagan su trabajo de neutralizar el olor.

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