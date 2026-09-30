El truco para afilar tus instrumentos de cocina que sólo requiere una simple taza de cerámica

Un cocinero sostiene una taza y señala el recipiente sobre una mesa donde se encuentran varios cuchillos de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un método casero para recuperar el filo de los cuchillos sin necesidad de un afilador profesional se volvió viral en los últimos meses. La técnica consiste en usar la base sin esmaltar de una taza de cerámica como si fuera una piedra de afilar.

El procedimiento promete restaurar el corte de una hoja desafilada en pocos minutos y sin gastar dinero. Sin embargo, especialistas en cuchillería advierten que se trata de un recurso de emergencia, no de un reemplazo del mantenimiento profesional.

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En qué consiste el truco y por qué funciona

Esa superficie porosa funciona como una piedra de afilar improvisada. La cerámica es un material más duro que el acero de los cuchillos de cocina, por lo que el roce permite desgastar microscópicamente el metal y devolverle capacidad de corte a la hoja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secreto está en la base de las tazas o platos de cerámica. Ahí suele quedar expuesto un aro sin esmalte, de color más opaco y textura rugosa al tacto.

Esa superficie porosa funciona como una piedra de afilar improvisada. La cerámica es un material más duro que el acero de los cuchillos de cocina, por lo que el roce permite desgastar microscópicamente el metal y devolverle capacidad de corte a la hoja.

Un cuchillo puede recuperar parte de su filo en minutos con solo pasar la hoja por el aro sin esmaltar de una taza de cerámica invertida. La técnica no requiere herramientas adicionales ni una inversión económica, lo que explica su viralización como solución doméstica de urgencia.

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Paso a paso del procedimiento

Una infografía de Infobae detalla el procedimiento para afilar un cuchillo mediante la base de una taza de cerámica con una inclinación de 15 a 20 grados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso es elegir una taza adecuada. Debe tener un aro inferior áspero y sin esmalte, estar limpia y seca. Conviene evitar recipientes que puedan moverse con facilidad durante el proceso.

Después hay que colocar la taza boca abajo sobre una superficie firme. Para evitar que se deslice, se recomienda apoyarla sobre un paño de cocina húmedo, bien doblado.

El ángulo es el punto más delicado de la técnica. Se indica un rango de entre 15 y 20 grados entre la hoja y el aro cerámico. Mantener esa inclinación de forma constante es lo que determina un resultado uniforme.

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Quienes tienen dificultad para sostener el ángulo de forma manual pueden recurrir a un truco adicional: apilar dos monedas entre la hoja y el borde de la taza, lo que ayuda a fijar la inclinación correcta.

Una vez posicionado el cuchillo, se debe deslizar la hoja desde la base cercana al mango hasta la punta, sin ejercer demasiada fuerza. La superficie abrasiva es la que trabaja sobre el filo, no la presión de la mano.

Se recomienda repetir el movimiento entre 5 y 15 veces por cada lado, alternando entre ambas caras de la hoja para lograr un filo parejo. El sonido del roce debe ser suave: si se escucha un chirrido fuerte, es señal de que se está aplicando presión excesiva.

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Para un acabado más prolijo, se sugiere un paso final de pulido. Consiste en deslizar la hoja afilada por el borde de un cartón grueso o el lomo de un libro de tapa dura, lo que ayuda a uniformar el filo.

El último paso es la limpieza. Es necesario lavar el cuchillo con agua y jabón para eliminar las partículas metálicas y el polvillo de cerámica que puedan haber quedado adheridos a la hoja tras el afilado.

Paso a paso: cómo afilar un cuchillo con una taza de cerámica

Elige la taza correcta: debe ser de cerámica, con un aro inferior áspero y sin esmalte. Verifica que esté limpia y seca antes de empezar.

Estabiliza la base: coloca la taza boca abajo sobre una superficie firme. Apóyala sobre un paño de cocina húmedo, bien doblado, para que no se deslice durante el proceso.

Define el ángulo: apoya el filo del cuchillo sobre el aro cerámico formando una inclinación de entre 15 y 20 grados. Si te cuesta sostener el ángulo a mano, apila dos monedas entre la hoja y el borde de la taza como guía.

Desliza la hoja con cuidado: muévela desde la parte cercana al mango hasta la punta, sin ejercer demasiada fuerza. Es la superficie abrasiva la que debe trabajar, no la presión de la mano.

Repite el movimiento por ambos lados: realiza entre 5 y 15 pasadas de un lado, invierte el cuchillo y repite la misma cantidad del otro lado para lograr un filo parejo.

Pon atención al sonido: el roce debe ser suave. Si se escucha un chirrido fuerte, estás aplicando demasiada presión.

Pule el acabado (opcional): desliza la hoja afilada por el borde de un cartón grueso o el lomo de un libro de tapa dura para uniformar el filo.

Limpia el cuchillo: lávalo con agua y jabón para eliminar partículas metálicas y polvillo de cerámica que hayan quedado en la hoja.

Evita usarlo en cuchillos de sierra: este método no funciona en hojas serradas, que requieren una técnica distinta.

Acude con un profesional si es necesario: si la hoja tiene melladuras profundas o daños importantes, este truco no alcanza y conviene un afilado especializado.

Advertencias y errores a evitar

Los especialistas consultados coinciden en una serie de precauciones. La primera es no ejercer demasiada presión: el exceso de fuerza puede eliminar más metal del necesario y deteriorar la hoja.

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Tampoco se debe cambiar el ángulo durante el proceso. Mantenerlo estable es indispensable para lograr un filo uniforme, ya que una inclinación demasiado pronunciada daña el filo, mientras que una posición demasiado plana vuelve ineficaz el afilado.

Otra advertencia central es que el método no debe aplicarse en cuchillos de sierra, que requieren una técnica específica distinta. Trabajar siempre sobre una superficie estable, sin que la taza se desplace, es otra condición señalada de forma reiterada.

El debate entre expertos

La eficacia del truco de la taza genera opiniones divididas entre cocineros y especialistas en cuchillería. Algunos sostienen que la práctica es demasiado arriesgada y puede dañar la hoja del cuchillo a largo plazo.

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Otros, en cambio, la consideran una solución práctica y accesible para el afilado rápido, siempre que se realice de forma correcta. Quienes defienden el método argumentan que resulta especialmente útil en situaciones de emergencia o cuando no se dispone de herramientas de afilado convencionales.

Entre los especialistas consultados prevalece una postura intermedia: el método no reemplaza a una piedra de afilar y tampoco es recomendable para mantener cuchillos costosos durante mucho tiempo, aunque puede ser una alternativa práctica para recuperar el filo de una hoja desafilada y continuar cocinando.

También se remarca que la técnica de la taza sirve para solucionar una necesidad puntual, pero no es recomendable adoptarla como solución habitual de mantenimiento.

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Riesgo de cocinar con cuchillos sin filo

La urgencia detrás de este tipo de trucos caseros tiene un fundamento de seguridad doméstica. Cocinar con un cuchillo que no tiene filo aumenta el riesgo de accidentes.

Al no cortar de forma efectiva, quien cocina debe ejercer más fuerza sobre el alimento. Eso incrementa la posibilidad de que la hoja patine y provoque un corte accidental en la mano.

Recomendaciones de mantenimiento general

Se recomienda lavarlos siempre a mano y secarlos de inmediato, evitando el lavavajillas. REUTERS/Denis Balibouse

Más allá del afilado puntual, se remarca una serie de cuidados para prolongar la vida útil de los cuchillos de cocina. Se recomienda lavarlos siempre a mano y secarlos de inmediato, evitando el lavavajillas.

Para el almacenamiento, lo aconsejable es guardarlos en un bloque de madera o envolver la hoja en una funda protectora, de manera que no rocen entre sí ni con otros utensilios.

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Cuando la hoja presenta melladuras profundas o daños importantes, la recomendación unánime entre las fuentes consultadas es acudir a un afilado profesional, ya que ningún método casero puede resolver ese tipo de deterioro.