Una credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE) de México se muestra sobre un escritorio, destacando su importancia como documento de identidad y derecho cívico en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que realiza la Campaña Anual Intensa, con el objetivo de promover la actualizacipón de tdatos y en su caso, el trámite de la vredencial para votar rumbo a las elecciones del 2027, en la cual se renovarán más de 19 mil cargos a nivel nacional.

En un comunicado, el INE hizo un llamado a que la ciudadanía acuda a los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) instalados en todos los estados del país, para realizar trámites de inscripción, actualización de domicilio y en su caso, corrección de datos, reposición por deterioro o renovación de la credencial.

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Precisó que principalmente se convoca a quienes cumplen 18 años antes del día de la elección en junio de 2027, así como a las personas ciudadanas que requieran actualizar su domicilio o reemplazar las identificaciones cuya vigencia haya concluido.

En el mismo documento, resaltó que el servicio de producción de la Credencial para Votar está completamente normalizado, luego de que recientemente se reportaron retrasos en la entrega.

El INE mencionó que actualmente la entrega del plástico se realiza en un plazo ordinario de máximo nueve días naturales posteriores a la realización del trámite en el módulo correspondiente.

Requisitos para tramitar la crendencial para votar

Para realizar cualquier trámite, las y los solicitantes deben presentar tres documentos en original: acta de nacimiento, una identificación oficial con fotografía vigente y un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

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La identificación oficial debe contar con fotografía y estar vigente al momento de acudir al módulo. El comprobante de domicilio debe cumplir con el límite de antigüedad establecido por el Instituto para el procedimiento.

Los documentos son requeridos tanto para la inscripción al Padrón Electoral como para la actualización de domicilio, la corrección de datos, la reposición por deterioro y la renovación de la Credencial para Votar.

El INE señala que la atención se concentra en los Módulos de Atención Ciudadana ubicados en las 32 entidades federativas. La ciudadanía puede ubicar el MAC más cercano a su domicilio antes de acudir a realizar el trámite.

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También es posible agendar una cita mediante el portal oficial del Instituto, disponible en https://www.ine.mx/credencial/. La consulta permite revisar las opciones de atención para los trámites de la Credencial para Votar.

La ciudadanía puede solicitar información por la línea telefónica INETEL, en el número 800 433 2000. El servicio permite conocer la ubicación de los módulos y las opciones disponibles para agendar atención.

Voto anticipado inciará el 15 de mayo

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el modelo operativo para el Voto Anticipado que se aplicará durante las elecciones de 2027. Las personas con discapacidad que no puedan acudir a su casilla y sus cuidadoras primarias podrán sufragar del 15 al 26 de mayo de ese mismo año.

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El Consejo General establece que esta alternativa busca garantizar accesibilidad, progresividad y no discriminación en el ejercicio de los derechos político-electorales.

La modalidad presencial se realizará en el domicilio de la persona con discapacidad, mediante boletas impresas y personal de las Juntas Distritales. El instituto prevé también el voto electrónico por internet.

Para integrar la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado, las personas interesadas deberán presentar la Solicitud Individual de Inscripción correspondiente.

El INE revisará cada petición antes de determinar si procede su incorporación a la lista. Entre el 5 y el 11 de febrero de 2027, personal electoral visitará los domicilios para entregar invitaciones y formatos.

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Los lineamientos para integrar la lista deberán llegar al Consejo General a más tardar el 30 de septiembre de 2026.

El acuerdo amplía la cobertura a todas las elecciones locales que coincidan con la jornada federal.

En los comicios del 6 de junio de 2027, la ciudadanía elegirá 17 gubernaturas, 500 diputaciones y más de 19 mil cargos locales.

El modelo requiere que los formatos de documentación electoral se presenten para aprobación entre el 1 de octubre de 2026 y el 31 de enero de 2027.

Además, el Consejo General aprobó el Programa de Trabajo de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral. El plan reúne 121 actividades programadas entre septiembre de 2026 y agosto de 2027. Incluye 43 acciones de innovación tecnológica, entre ellas una prueba piloto vinculante de urna electrónica en casillas especiales.

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La medida pretende facilitar el sufragio de las personas que se encuentran en tránsito el día de la elección.

De acuerdo con la consejera Norma De La Cruz Magaña, el programa concentra tareas de capacitación, organización electoral y sistemas informativos para dar seguimiento al proceso electoral.

La consejera preside la Comisión de Capacitación y Organización Electoral. El calendario ordena los acuerdos e informes necesarios para preparar la jornada y atender a quienes requieren mecanismos de votación accesibles.