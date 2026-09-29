Fiscalía de Michoacán ‘amenaza’ con arrestar a Grecia Quiroz si no entrega celulares: gobernador Ramírez Bedolla la defiende

El vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Israel Vega Rodríguez, ofrece una conferencia de prensa desde el pódium institucional. Durante el evento, el funcionario detalla información sobre requerimientos legales e investigaciones en curso, en presencia de medios de comunicación y con el apoyo de una intérprete de lengua de señas.

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Israel Vega Rodríguez, vicefiscal de Michoacán, llamó a Grecia Quiroz, alcaldesa municipal de Uruapan, a que entregue los celulares de su esposo Carlos Manzo, asesinado en noviembre de 2025, para que permita que sean anexados a la investigación que busca deslindar responsabilidades. Durante su conferencia de prensa, señaló que se está enviando el “siguiente requerimiento” conforme a la ley para que se entreguen los dispositivos.

Este requerimiento será, según advirtió Vega Rodríguez, tendrá “medidas de apremio”, y en caso de que la alcaldesa se resista a dar los teléfonos celulares, la situación irá escalando en cuanto al nivel de medidas de apremio, “en este caso pudiendo llegar hasta el arresto o en todo caso abrir carpeta de investigación por obstrucción de la justicia”.

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“Imprudente” la exigencia de celulares de Carlos Manzo a Grecia Quiroz, afirma Bedolla

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, calificó de “imprudente” que Grecia Quiroz sea detenida por las autoridades por rehusarse a entregar los celulares, que tras casi un año de investigación no los ha puesto a disposición oficial.

“Imprudente, más aún cuando ni siquiera es testigo en la investigación; al contrario, siempre se cuidará y se respetará la situación que tiene, porque ella está en la situación de víctima indirecta del tema, entonces, para nada, eso no es posible que esto ocurra”, afirmó Ramírez.

Michoacan Governor Alfredo Ramirez Bedolla attends the 5th Binational Convention of the American Society of Mexico (AmSoc) at the Hotel Camino Real Polanco in Mexico City, Mexico, September 23, 2026. REUTERS/Luis Cortes

El gobernador afirmó estar de acuerdo en que se aporten todos los elementos que ayuden a esclarecer el homicidio de Carlos Manzo. Además, dijo estar convencido de que cada una de las autoridades “está haciendo el mejor esfuerzo para que haya justicia y se logre la verdad” en esta situación.

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Sin embargo, el 24 de septiembre, Grecia Quiroz negó haberse resistido a entregar el celular de su esposo e informó en entrevista con medios locales que estaba trabajando con el gobierno federal para que el dispositivo llegue a la Fiscalía General de la República (FGR).

Investigan presunta relación del Movimiento del Sombrero con el cártel Jalisco Nueva Generación

Por otra parte, el vicefiscal informó durante su conferencia de prensa que permanece activa la investigación para esclarecer si el Movimiento del Sombrero, liderado por Grecia Quiroz, tiene vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) —y que,, de acuerdo con indagatorias oficiales, se encuentra relacionado con el homicidio de Carlos Manzo—.

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“Estamos agotando todas y cada una de las líneas de investigación. Dentro de esta línea de investigación está efectivamente lo que es la parte financiera. A razón de lo que es la detención de Brilloso y cada uno de los diferentes actores que se han detenido, el estudio financiero se está haciendo de manera coordinada con las diferentes, eh, corporaciones, en este caso con la Unidad de Inteligencia Financiera, y pues obviamente estamos en el agotamiento de la información para encontrar cualquier vínculo”, expresó Vega Rodríguez.

Los mensajes del celular de Jesús Alexis alias "El Brilloso" que lo condenan en la implicación del asesinato de Carlos Manzo muestra traición ya que lo llama su "padrino" y pese a ello lo quiso matar Foto: Fiscalía y redes

La detención de Alexis Jesús Medina García, alias “El Brilloso”, señalado como posible responsable en los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas, así como del “Vikingo”, otro presunto implicado, informó el vicefiscal que las indagaciones continuarán hasta agotar todas las líneas de investigación. “No podemos confirmar nada el día de hoy hasta que estemos seguros. Estamos agotando la línea de investigación de algún, este, vínculo directo para la participación en el homicidio del alcalde”.

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