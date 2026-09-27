México

Metro CDMX alerta a usuarios: evita estas acciones al utilizar las escaleras eléctricas

Exhorta a los usuarios a prevenir accidentes y garantizar su funcionamiento, especialmente en beneficio de adultos mayores y personas con discapacidad

Exhorta a los usuarios a prevenir accidentes y garantizar su funcionamiento, especialmente en beneficio de adultos mayores y personas con discapacidad
Exhorta a los usuarios a prevenir accidentes y garantizar su funcionamiento, especialmente en beneficio de adultos mayores y personas con discapacidad
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El Metro de la Ciudad de México hizo un llamado a las personas usuarias para utilizar de manera adecuada las escaleras eléctricas instaladas al interior de la Red, debido a que su correcto uso contribuye a prevenir accidentes y permite mantener estos equipos disponibles para facilitar los traslados.

A través de un exhorto dirigido al público usuario, el organismo recordó algunas medidas básicas que deben tomarse en cuenta durante el recorrido por las estaciones. Se trata de acciones sencillas que permiten reducir riesgos mientras las personas utilizan estos sistemas de movilidad vertical.

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Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar subir a las escaleras eléctricas con los cordones de los zapatos desatados, ya que pueden representar un riesgo durante el desplazamiento sobre los peldaños.

El Metro también pidió a los usuarios no correr ni saltar sobre las escaleras eléctricas, pues es importante mantener una postura y desplazamiento seguros durante todo el recorrido.

¿Qué acciones deben evitar los usuarios?

Además de no correr ni saltar, el Metro CDMX recomendó no arrojar objetos que puedan atorarse en el mecanismo de las escaleras eléctricas.

Las escaleras eléctricas del Metro CDMX facilitan la movilidad dentro de las estaciones; el organismo pidió utilizarlas correctamente para prevenir accidentes y evitar afectaciones en su funcionamiento
Las escaleras eléctricas del Metro CDMX facilitan la movilidad dentro de las estaciones; el organismo pidió utilizarlas correctamente para prevenir accidentes y evitar afectaciones en su funcionamiento

El organismo también hizo énfasis en la importancia de no derramar líquidos sobre el equipo, debido a que este tipo de acciones puede afectar su funcionamiento y generar condiciones de riesgo para las personas que utilizan las instalaciones.

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Las recomendaciones buscan fomentar un uso responsable de las escaleras eléctricas, cuya función es facilitar el desplazamiento entre los diferentes niveles de las estaciones de la Red.

Por ello, el Metro pidió a las personas usuarias prestar atención durante todo el trayecto y respetar las indicaciones de seguridad al utilizar estos equipos.

Metro pide mantener un paso firme al llegar al final

Otra de las recomendaciones está relacionada con el momento en que termina el recorrido. Al llegar al final de la escalera eléctrica, el Metro exhortó a los usuarios a mantener un paso firme para continuar su camino con seguridad.

Esta medida permite completar el descenso o ascenso de manera adecuada y continuar el recorrido dentro de la estación sin perder el equilibrio.

El llamado forma parte de las acciones para promover una cultura de prevención entre quienes utilizan diariamente la Red del Metro de la Ciudad de México.

Personal de mantenimiento permanece en guardia

El Metro informó que, para mantener la disponibilidad de las escaleras eléctricas, cuenta con personal que realiza labores de mantenimiento y permanece en guardia de manera permanente.

Estas tareas tienen como objetivo contribuir al funcionamiento de los equipos instalados en las diferentes estaciones de la Red, que son utilizados diariamente por miles de personas.

El mantenimiento cobra especial relevancia debido a que las escaleras eléctricas representan una herramienta de movilidad vertical dentro de las instalaciones del Metro.

Las escaleras eléctricas del Metro CDMX facilitan la movilidad dentro de las estaciones; el organismo pidió utilizarlas correctamente para prevenir accidentes y evitar afectaciones en su funcionamiento
Las escaleras eléctricas del Metro CDMX facilitan la movilidad dentro de las estaciones; el organismo pidió utilizarlas correctamente para prevenir accidentes y evitar afectaciones en su funcionamiento

Escaleras eléctricas, un apoyo para adultos mayores y personas con discapacidad

El Metro CDMX destacó que estos equipos favorecen la movilidad vertical y tienen particular importancia para adultos mayores y personas con discapacidad, quienes pueden encontrar en las escaleras eléctricas una alternativa para desplazarse dentro de las estaciones.

Por esta razón, el organismo reiteró su exhorto al público usuario para utilizar correctamente las instalaciones y evitar conductas que puedan provocar accidentes, daños o interrupciones en el servicio de estos equipos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran mantener los cordones de los zapatos atados, no correr ni saltar sobre los peldaños, evitar arrojar objetos que puedan atorarse y no derramar líquidos.

Finalmente, el Metro recordó que la seguridad durante el recorrido también depende del comportamiento de los propios usuarios. Seguir estas medidas permite utilizar las escaleras eléctricas de manera responsable y contribuir a que permanezcan disponibles para quienes las necesitan.

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