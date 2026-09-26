México

Gema Garoa se convierte en la cuarta finalista de La Casa de los Famosos México 2026

La actriz se sumó a Mariana Ochoa, Yahir y Karina, quienes ya habían conseguido su pase a la recta definitiva por distintas vías

Una mujer ríe con la boca abierta mientras dos hombres la sostienen en el aire dentro de un foro de televisión
Gema Garoa celebra junto a sus compañeros al clasificarse a la etapa final del programa La Casa de los Famosos México. (YouTube)
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Gema Garoa aseguró su lugar en la semana final de La Casa de los Famosos México 4, luego de imponerse en la última dinámica destinada a definir a un finalista entre los habitantes nominados.

La actriz se sumó así a Mariana Ochoa, Yahir y Karina, quienes ya habían conseguido su pase a la recta definitiva por distintas vías. Con la competencia cada vez más reducida, el resto de los habitantes todavía pelea por los lugares disponibles para la gran final.

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María José sorprendió a los habitantes

La gala de este viernes también tuvo como invitada especial a María José, quien sorprendió a los habitantes de La Casa de los Famosos México.

La cantante, conocida por canciones como “No soy una señora”, “Prefiero ser su amante” y “Me equivoqué”, formó parte de la emisión que reunió a los participantes en una de las últimas galas antes del desenlace de la temporada.

La presencia de María José ocurrió mientras el reality entra en su etapa decisiva, después de semanas marcadas por nominaciones, eliminaciones, estrategias y momentos que generaron conversación entre los seguidores del programa.

El juego que definió al cuarto finalista

Para conseguir el último boleto disponible a la semana final, los nominados Gema, Ese Pérez, Ernesto Laguardia, Brianda Deyanara y Memo Schutz participaron en una dinámica con un dado de colores.

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Gema comenzó con una ventaja de dos casillas. Los participantes debían lanzar el dado y avanzar de acuerdo con el resultado. Cuando aparecía la indicación de retroceder, tenían que elegir a otro concursante para quitarle posiciones.

La primera persona en llegar a la meta obtenía automáticamente el pase a la semana final y abandonaba la placa de nominados.

Tres imágenes verticales que muestran un juego sobre un tablero gigante numerado y a una mujer sentada en un sillón rosa frente a un logotipo
Para conseguir el último boleto disponible a la semana final, los nominados participaron en una dinámica con un dado de colores. (YouTube)

¿Cuándo será la final y cuánto dinero se llevará el ganador o ganadora?

La gran final de La Casa de los Famosos México 4 está programada para el domingo 4 de octubre de 2026.

La transmisión comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, y será el momento en que se conozca al participante elegido por el público para quedarse con el primer lugar de la temporada.

La gala podrá seguirse por Las Estrellas y, para quienes opten por internet, a través de ViX Premium, plataforma que también ofrece contenidos complementarios alrededor de la emisión.

El ganador o ganadora de esta cuarta edición recibirá el trofeo correspondiente y un premio de cuatro millones de pesos mexicanos.

Gema Garoa sonríe con las manos juntas frente al logotipo de La Casa de los Famosos México y la palabra finalista
Un cartel promocional presenta a Gema Garoa como finalista del programa de televisión La Casa de los Famosos México. (Instagram: La Casa de los Famosos México 4)

¿Quiénes han quedado fuera del reality?

Antes de llegar a la recta final, varios habitantes abandonaron la casa como consecuencia de las votaciones del público.

La lista de participantes que han salido del reality, en el orden señalado, es la siguiente:

  1. Mariana Ochoa (salió y tuvo la oportunidad de regresar)
  2. Ximena Herrera (primera eliminada)
  3. Fede Vigevani (infiltrado)
  4. Arantza Ruiz (tercera eliminada)
  5. Moisés Peñaloza (cuarto eliminado)
  6. Yanet García (quinta eliminada)
  7. Luis Chaparro (sexto eliminado)
  8. Flor Vigna (séptima eliminada)
  9. Masad Altamimi (octavo eliminado)
  10. Cynthia Klitbo (novena eliminada)
  11. Gala Montes dejó la competencia poco tiempo después de incorporarse.

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