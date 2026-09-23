México

México mantiene coordinación internacional en desaparición forzada, pero rechaza informe de la ONU

El gobierno federal busca acelerar el reconocimiento de fallecidos cuya identidad permanece pendiente

Claudia Sheinbaum habla frente a dos micrófonos en un estrado de madera con el escudo de México, ante un letrero de Conferencia del Pueblo
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza una estrategia con la Fiscalía General de la República para agilizar la identificación de personas fallecidas no localizadas. (Youtube | Cepropie (imagen intervenida con Gemini IA para mejorar calidad))
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que ha dialogado mucho con distintas áreas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respecto al próximo informe de Desaparición Forzada en México, “porque no se reconoció una parte importante de lo que hicimos el año pasado”.

Subrayó que la desaparición forzada “tiene que ver con que la desaparición la provocó una autoridad y que fue ordenada desde el Estado”, Sheinbaum negó que esto pase en México:

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“En México hay desapariciones; unas tienen que ver con lo que se llama desaparecidos, y no localizados, porque hemos encontrado que algunos salieron de su casa por diversos motivos y decidieron no avisar a sus familias. Ahí hemos encontrado más de 300 mil personas”, explicó.

Informó que actualmente se está atendiendo la situación de agilizar la identificación de personas fallecidas no identificadas con la Fiscalía General de la República (FGR).

Sheinbaum dijo que la aceptación del informe de la ONU “depende”, y resaltó el apoyo internacional en la búsqueda.

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