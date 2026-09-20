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La infusión de hierbas naturales que ayuda a filtrar los riñones y prevenir la formación de cálculos

La medida con mayor respaldo es mantener una hidratación adecuada, reducir el sodio y ajustar la dieta según el tipo de cálculo

Cálculos renales, piedras en los riñones - Perú - 07 de agosto
Cálculos renales, piedras en los riñones - Perú - 07 de agosto (Mejor con Salud)
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La infusión de diente de león, ortiga o perejil suele promoverse como apoyo para los riñones y para evitar cálculos, pero no hay evidencia clínica suficiente para afirmar que estas plantas “filtran” el órgano o previenen por sí solas la formación de piedras.

La medida con mayor respaldo es mantener una hidratación adecuada, reducir el sodio y ajustar la dieta según el tipo de cálculo, indican instituciones médicas.

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Los riñones eliminan productos de desecho a través de la orina, regulan líquidos y electrolitos, además de participar en el control de la presión arterial. Cuando una persona tiene enfermedad renal, antecedentes de cálculos o toma medicamentos, el uso de remedios herbales debe revisarse con un profesional de salud.

El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos señala que beber suficientes líquidos, principalmente agua, ayuda a diluir la orina y a reducir la concentración de minerales que pueden formar cálculos. La recomendación debe individualizarse en personas con insuficiencia renal, problemas cardiacos o restricciones de líquidos.

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El diente de león se usa como diurético, pero puede interactuar con medicamentos

El diente de león, conocido científicamente como Taraxacum officinale, es una de las plantas que aparece con frecuencia en preparaciones para las vías urinarias. Se consume en té, extractos, cápsulas y mezclas comerciales por su posible efecto diurético.

El material proporcionado plantea que una taza puede prepararse con una cucharadita de raíz seca y dejarse reposar durante 10 minutos. Esa fórmula se presenta como una infusión de uso tradicional, no como tratamiento médico para eliminar toxinas ni para curar cálculos renales.

Primer plano de una taza de infusión humeante de diente de león con flores, junto a una tetera, más flores frescas y raíces secas sobre una mesa de madera.
El diente de león se usa como diurético, pero puede interactuar con medicamentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa de Estados Unidos advierte que todavía se conoce poco sobre la seguridad del diente de león en cantidades mayores a las presentes en los alimentos. También refiere posibles interacciones con medicamentos para diabetes, anticoagulantes, antiagregantes y diuréticos.

Las personas con alergia a plantas de la familia de las margaritas, los crisantemos o la ambrosía deben tener precaución. El consumo también requiere valoración médica durante el embarazo, la lactancia o ante una enfermedad renal diagnosticada.

La ortiga, Urtica dioica, se promueve como una planta con efecto diurético y antiinflamatorio. En el texto proporcionado se sugiere hervir una cucharadita de hojas secas durante cinco minutos y tomar una taza al día.

Esa preparación puede aumentar la cantidad de orina en algunas personas, pero no sustituye estudios como un examen general de orina, ultrasonido, análisis de sangre o recolección de orina de 24 horas. Estos procedimientos permiten identificar factores que favorecen los cálculos.

El perejil, Petroselinum crispum, también forma parte de los remedios caseros para la retención de líquidos. Se consume en infusión o licuado con agua. Su uso en cantidades concentradas no es recomendable durante el embarazo ni en pacientes que toman tratamientos que puedan alterarse con productos herbales.

La National Kidney Foundation indica que no existe una sola dieta para prevenir cálculos. El plan depende del tipo de piedra, los resultados de orina y sangre, los medicamentos y el estado general de cada paciente. También recomienda consultar antes de iniciar suplementos nutricionales o herbales.

El agua ayuda a diluir la orina y a reducir el riesgo de cálculos

Infusión de ortiga humeante en taza de cristal con hojas frescas, cuenco de hojas secas, tetera cerámica y cuchara con miel en mesa de madera junto a ventana.
Una taza humeante de infusión de ortiga fresca, hojas secas y un ramillete colgante, junto a una tetera y miel, representa una opción natural para el bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención de cálculos renales no depende de una sola infusión. Los especialistas consideran que la hidratación es una de las acciones más útiles, ya que favorece una orina menos concentrada y dificulta que los minerales se agrupen en cristales.

El NIDDK señala que, salvo indicación médica distinta, muchos profesionales recomiendan entre seis y ocho vasos de 240 mililitros de líquido al día. La cantidad puede aumentar en climas calurosos, durante actividad física o si hay pérdidas por sudor.

El agua es la primera opción. Algunas bebidas cítricas pueden aportar citrato, una sustancia que puede dificultar la formación de ciertos cristales. Esto no significa que los jugos sustituyan el agua ni que cualquier bebida cítrica funcione para todos los tipos de cálculos.

Las bebidas azucaradas, los refrescos y el consumo frecuente de productos con alto contenido de sodio pueden jugar en contra de una estrategia de prevención. El exceso de sal aumenta la eliminación de calcio en la orina en personas susceptibles.

El tipo de cálculo define los cambios en la alimentación

Los cálculos de oxalato de calcio son frecuentes, pero no todos responden a las mismas restricciones. Algunas personas requieren moderar alimentos con alto contenido de oxalato, mientras otras necesitan reducir proteínas animales o controlar el ácido úrico.

La National Kidney Foundation explica que obtener calcio suficiente de los alimentos puede ser parte de la prevención de cálculos de oxalato de calcio. El calcio consumido durante las comidas puede unirse al oxalato en el aparato digestivo antes de que llegue a los riñones.

Eliminar grupos completos de alimentos sin guía profesional puede generar deficiencias o no resolver la causa del problema. Una persona que ha expulsado una piedra debe preguntar qué tipo de cálculo tuvo y si necesita una evaluación metabólica.

Dolor intenso, fiebre y sangre en la orina requieren atención médica

El dolor fuerte en la espalda baja o en un costado, náuseas, vómito, fiebre, escalofríos, ardor al orinar o sangre en la orina pueden relacionarse con un cálculo renal u otro padecimiento urinario. Estos síntomas no deben tratarse únicamente con tés o preparados caseros.

Una taza de té de perejil con hojas y una rodaja de limón, un manojo de perejil fresco, una tetera de vidrio y un tarro de miel en una mesa de madera.
Los cálculos de oxalato de calcio son frecuentes, pero no todos responden a las mismas restricciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una obstrucción urinaria acompañada de infección puede requerir atención urgente. Los remedios herbales pueden acompañar hábitos saludables sólo si un médico considera que no implican riesgo para la persona.

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