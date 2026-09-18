Pareja de motociclistas hace “caballitos” y termina estrellándose contra un auto en Monterrey | Video

Las acrobacias en motocicleta están contempladas como conductas sancionables por representar un riesgo para conductores, acompañantes y otros usuarios de la vía.

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Videos compartidos en redes sociales exhibieron a un grupo de motociclistas realizando peligrosas acrobacias durante la noche en distintas vialidades de Monterrey, Nuevo León. Las grabaciones muestran a decenas de conductores desplazándose por avenidas de la ciudad mientras algunos levantan la rueda delantera de sus motocicletas y continúan avanzando entre vehículos.

Las imágenes corresponden a la noche del miércoles 16 de septiembre y rápidamente comenzaron a circular en plataformas digitales. En uno de los videos se observa a varios jóvenes recorriendo la avenida Constitución mientras realizan los llamados “caballitos”, maniobra que consiste en mantener la motocicleta sobre una sola rueda durante el trayecto.

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El comportamiento llamó especialmente la atención porque las acrobacias fueron realizadas en vialidades abiertas a la circulación y en presencia de otros automóviles. Además, en las imágenes se aprecia que varios de los motociclistas no utilizaban casco ni otros elementos de protección, situación que incrementaba las consecuencias que podría tener cualquier caída o choque.

(Captura de pantalla)

La situación tomó un giro más delicado cuando otro video mostró un accidente ocurrido sobre la avenida Cuauhtémoc. De acuerdo con las versiones difundidas después del percance, uno de los motociclistas había realizado maniobras similares momentos antes de terminar impactándose contra un automóvil que circulaba por la zona.

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El golpe provocó que los dos ocupantes de la motocicleta salieran proyectados como consecuencia de la colisión. Las versiones sobre el accidente señalan que ninguno de ellos llevaba casco ni equipo de protección cuando ocurrió el impacto.

Uno de los involucrados habría sufrido un traumatismo craneoencefálico y posteriormente tuvo que ser trasladado al Hospital Metropolitano para recibir atención médica. La información difundida sobre el estado de salud del motociclista no detalla mayores datos sobre su evolución posterior.

(Captura de pantalla)

En otro punto de la ciudad también se registró un segundo incidente, aparentemente de menor gravedad, cerca del cruce de las avenidas Cuauhtémoc y Ocampo. En ese caso no se reportaron personas lesionadas.

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Los diferentes videos generaron preocupación entre usuarios de redes sociales debido a que las maniobras fueron realizadas mientras las motocicletas compartían el espacio con automóviles y otros vehículos. La presencia de música a elevado volumen y la circulación de numerosos motociclistas también forman parte de las imágenes que se han difundido.

(Captura de pantalla)

Más allá del impacto visual que generan los llamados “caballitos”, este tipo de maniobras implica una pérdida de estabilidad de la motocicleta y puede dificultar la reacción ante un obstáculo, un cambio en el flujo vehicular o una frenada inesperada.

¿Está permitido hacer caballitos en motocicleta?

Las disposiciones de tránsito contemplan restricciones para realizar piruetas, acrobacias o conducir una motocicleta sobre una sola rueda en vialidades públicas. Este tipo de conductas son consideradas infracciones relacionadas con la seguridad vial debido al riesgo que representan tanto para quien conduce como para las personas que circulan alrededor.

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Las sanciones económicas dependen de la normativa aplicable y de las circunstancias particulares de cada caso. En Monterrey, las multas relacionadas con este tipo de conductas pueden ubicarse aproximadamente entre mil 697 y 16 mil pesos, de acuerdo con la gravedad de la infracción.

(Especial)

El uso de casco también resulta fundamental para reducir las consecuencias de una caída o una colisión. El accidente registrado en avenida Cuauhtémoc volvió a poner bajo los reflectores los riesgos asociados con realizar acrobacias en motocicleta sin protección y en calles donde también circulan otros vehículos.

Mientras los videos continúan generando reacciones en redes sociales, las imágenes de Monterrey muestran cómo una maniobra que puede parecer espectacular durante algunos segundos puede terminar en un accidente con consecuencias para los propios motociclistas y para terceros.

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