México

Morena celebra y agradece al alcalde Zohran Mamdani por renombrar la ciudad estadounidense como “Puebla York”

La funcionaria destacó que estas acciones también son parte del “humanismo mexicano”, representando la dignidad, solidaridad y fraternidad entre los pueblos

Ariadna Montiel y Zohran Mamdani
Ariadna Montiel y Zohran Mamdani
Guardar

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes agradeció al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani por sus palabras dedicadas al país en el marco de la conmemoración del 216° aniversario de la Independencia de México, y por reconocer “a nuestras hermanas y hermanos migrantes”, quienes con esfuerzo y trabajo contribuyen a la “grandeza” de la Gran Manzana y Estados Unidos.

“El corazón de nuestro pueblo forjó una Patria libre, independiente y soberana. Y ese gran corazón siempre ha sabido tender la mano y construir amistad con otras naciones”, expresó la líder del movimiento guinda.

PUBLICIDAD

Agregó que estas acciones también son parte del “humanismo mexicano”, representando la dignidad, solidaridad y fraternidad entre los pueblos, en un contexto marcado por tensiones entre ambas naciones debido a las diversas acciones implementadas por el presidente Donald Trump.

Ariadna Montiel Reyes
La presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes a través de su cuenta de X. (captura de pantalla)

Zohran Mamdani da el grito de Independencia en Nueva York

Zohran Mamdani, encabezó el Grito de Independencia el pasado 15 de septiembre y ofreció respaldo a los migrantes mexicanos ante las deportaciones y los operativos federales en la ciudad. El funcionario aseguró que clínicas, escuelas y albergues seguirán abiertos sin importar el estatus migratorio de las personas.

“Nos unimos para celebrar el primer llamado de Independencia del padre Hidalgo y Costilla. Un grito que no solo cambió la nación, sino todo un continente. También sabemos que el grito no entregó un México soberano de la noche a la mañana, marcó el comienzo de una larga y dolorosa lucha”, expresó el funcionario durante su discurso.

PUBLICIDAD

De la misma forma, vinculó esta conmemoración con la relación que México ha mantenido con Nueva York desde el siglo XIX, recordando que durante la década de 1860, Benito Juárez y la República Mexicana combatieron a los franceses, mientras la ciudad neoyorquina recibió a quienes escapaban del conflicto.

Sostuvo que los connacionales han contribuido a construir la Gran Manzana durante más de 160 años. “México está cosido en el tejido de Nueva York: lo vemos en los zapateros de Corona recomendando botas usadas de turnos tardíos y marchas largas por la justicia”, afirmó.

Hace dos días, participó por primera vez en el desfile del Día de la Independencia sobre la Quinta Avenida, acompañado por integrantes de la comunidad mexicana que vive en la metrópoli. Más tarde, durante una celebración en Sunset Park, dijo que había sentido el mismo orgullo que experimentó durante la marcha.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani durante el grito de Independencia de México. (redes sociales)

Alcalde llama “Puebla York” a Nueva York durante el festejo

La autoridad estadounidense llamó “Puebla York” a Nueva York, una expresión que provocó risas y aplausos entre los asistentes. Posteriormente, afirmó que los mexicanos que viven en barrios neoyorquinos tienen un hogar seguro: “Vengo a ti como alcalde de nuestra ciudad para decir que estás en casa aquí en Puebla York, y siempre estarán en casa aquí”.

Sus declaraciones ocurrieron mientras migrantes mexicanos enfrentan deportaciones y maltratos derivados de la política migratoria del presidente Trump. Mamdani también ha respaldado la propuesta de limitar las operaciones de ICE dentro de Nueva York.

El Desfile del Día de México, realizado el domingo, incluyó piñatas con la imagen del mandatario de EEUU y banderas con mensajes contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Los objetos expresaron el rechazo de los asistentes a la política migratoria del gobierno estadounidense.

Las protestas se desarrollaron durante la 32ª edición del evento, en momentos en que la agencia federal intensifica sus operativos en la urbe. El sitio de la celebración funciona desde hace meses como centro de detención de la autoridad migratoria, frente al cual organizaciones comunitarias realizan vigilias semanales para exigir el fin de los arrestos.

La celebración reunió a cientos de familias con trajes típicos que presenciaron el Jarabe Tapatío, el Son Jarocho y la danza de la flor de piña, originaria de Oaxaca. El evento se realiza desde 1994 para reconocer las aportaciones culturales de la comunidad mexicana a Nueva York.

Temas Relacionados

Ariadna MontielZohran MamdaniMorenaNueva YorkEEUUIndependencia de MéxicoDonald Trumpmexico-noticiasPolitica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Manta de cielo, periódico o microfibra: el mejor material para limpiar vidrios sin dejar manchas ni pelusa

Tres materiales comunes en casa se usan para limpiar vidrios pero no todos dejan el mismo resultado ni cuestan igual

Manta de cielo, periódico o microfibra: el mejor material para limpiar vidrios sin dejar manchas ni pelusa

En qué consiste el entrenamiento de Raúl Tayzon Flores, el hombre más fuerte del mundo

El mexicano basó su preparación en sesiones prolongadas, descanso, alimentación y trabajo mental

En qué consiste el entrenamiento de Raúl Tayzon Flores, el hombre más fuerte del mundo

“Yo reciclo mi ropa”: Claudia Sheinbaum revela el secreto detrás de sus atuendos diarios

La presidenta explicó que recicla su ropa y que suele modificar algunas prendas para reutilizar en otras ocasiones

“Yo reciclo mi ropa”: Claudia Sheinbaum revela el secreto detrás de sus atuendos diarios

Atacan a balazos dos sitios de taxis en Uruapan: investigan posible extorsión del crimen organizado

Las agresiones ocurrieron casi de manera simultánea alrededor de las 5:00 horas de este miércoles; no hubo personas heridas, pero sí daños en las fachadas de ambos inmuebles

Atacan a balazos dos sitios de taxis en Uruapan: investigan posible extorsión del crimen organizado

Abuelita va al baño y pareja le roba a su nieto recién nacido en Puebla

La pareja fingió tener un familiar hospitalizado para platicar con la abuela y generar confianza para llevarse al bebé

Abuelita va al baño y pareja le roba a su nieto recién nacido en Puebla
MÁS NOTICIAS

NARCO

Lo identificaron en redes: el hombre que salió de su negocio en Michoacán a quemar vivos a dos perros callejeros

Lo identificaron en redes: el hombre que salió de su negocio en Michoacán a quemar vivos a dos perros callejeros

Atacan a balazos dos sitios de taxis en Uruapan: investigan posible extorsión del crimen organizado

Reaprenden a exjefe policíaco que fue rescatado por sicarios atacando a agentes ministeriales en Oaxaca

Torpedo de práctica hallado en el mar de Ensenada fue lanzado desde el aire y sería de Estados Unidos

Sheinbaum responde a Trump tras pedir a México detener a funcionarios relacionados con el narco: “Me gustaría ver un reporte de lo que hace EEUU”

ENTRETENIMIENTO

Yecapixtla celebrará a su platillo más reprensentativo con la Feria de la Cecina 2026: cartelera de artistas, detalles y cómo llegar

Yecapixtla celebrará a su platillo más reprensentativo con la Feria de la Cecina 2026: cartelera de artistas, detalles y cómo llegar

Kunno confronta a Niurka y le exige no tocarlo después de conocer sus prácticas de santería en La Granja VIP 2

Frida Sofía recrea escena de Joker en las famosas escaleras del Bronx

Flor Vigna y Belinda celebran juntas el Grito de Independencia en Valle de Bravo

La petición inédita detrás de la corona de 1,300 rosas que Luis Miguel envió a Bellas Artes por Silvia Pinal

DEPORTES

¿Qué tan rápido fue Checo Pérez en Madrid? El dato que ilusiona a Cadillac previo al GP de Azerbaiyán 2026

¿Qué tan rápido fue Checo Pérez en Madrid? El dato que ilusiona a Cadillac previo al GP de Azerbaiyán 2026

Nicolás Castillo recuerda a Pumas con cariño y manda mensaje de apoyo por su mal paso en el Torneo de Apertura 2026

Selección Mexicana de Voleibol avanza al Preolímpico y sigue soñando con Los Ángeles 2028

Aficionados de Cruz Azul culpan a Willer Ditta del gol de Messi en la Campeones Cup 2026: “Es un tronco”

México avanza a la segunda fase del Campeonato Mundial de Softbol y sueña con Juegos Olímpicos