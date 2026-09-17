Morena celebra y agradece al alcalde Zohran Mamdani por renombrar la ciudad estadounidense como “Puebla York”

Ariadna Montiel y Zohran Mamdani

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La presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes agradeció al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani por sus palabras dedicadas al país en el marco de la conmemoración del 216° aniversario de la Independencia de México, y por reconocer “a nuestras hermanas y hermanos migrantes”, quienes con esfuerzo y trabajo contribuyen a la “grandeza” de la Gran Manzana y Estados Unidos.

“El corazón de nuestro pueblo forjó una Patria libre, independiente y soberana. Y ese gran corazón siempre ha sabido tender la mano y construir amistad con otras naciones”, expresó la líder del movimiento guinda.

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Agregó que estas acciones también son parte del “humanismo mexicano”, representando la dignidad, solidaridad y fraternidad entre los pueblos, en un contexto marcado por tensiones entre ambas naciones debido a las diversas acciones implementadas por el presidente Donald Trump.

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes a través de su cuenta de X. (captura de pantalla)

Zohran Mamdani da el grito de Independencia en Nueva York

Zohran Mamdani, encabezó el Grito de Independencia el pasado 15 de septiembre y ofreció respaldo a los migrantes mexicanos ante las deportaciones y los operativos federales en la ciudad. El funcionario aseguró que clínicas, escuelas y albergues seguirán abiertos sin importar el estatus migratorio de las personas.

“Nos unimos para celebrar el primer llamado de Independencia del padre Hidalgo y Costilla. Un grito que no solo cambió la nación, sino todo un continente. También sabemos que el grito no entregó un México soberano de la noche a la mañana, marcó el comienzo de una larga y dolorosa lucha”, expresó el funcionario durante su discurso.

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De la misma forma, vinculó esta conmemoración con la relación que México ha mantenido con Nueva York desde el siglo XIX, recordando que durante la década de 1860, Benito Juárez y la República Mexicana combatieron a los franceses, mientras la ciudad neoyorquina recibió a quienes escapaban del conflicto.

Sostuvo que los connacionales han contribuido a construir la Gran Manzana durante más de 160 años. “México está cosido en el tejido de Nueva York: lo vemos en los zapateros de Corona recomendando botas usadas de turnos tardíos y marchas largas por la justicia”, afirmó.

Hace dos días, participó por primera vez en el desfile del Día de la Independencia sobre la Quinta Avenida, acompañado por integrantes de la comunidad mexicana que vive en la metrópoli. Más tarde, durante una celebración en Sunset Park, dijo que había sentido el mismo orgullo que experimentó durante la marcha.

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani durante el grito de Independencia de México. (redes sociales)

Alcalde llama “Puebla York” a Nueva York durante el festejo

La autoridad estadounidense llamó “Puebla York” a Nueva York, una expresión que provocó risas y aplausos entre los asistentes. Posteriormente, afirmó que los mexicanos que viven en barrios neoyorquinos tienen un hogar seguro: “Vengo a ti como alcalde de nuestra ciudad para decir que estás en casa aquí en Puebla York, y siempre estarán en casa aquí”.

Sus declaraciones ocurrieron mientras migrantes mexicanos enfrentan deportaciones y maltratos derivados de la política migratoria del presidente Trump. Mamdani también ha respaldado la propuesta de limitar las operaciones de ICE dentro de Nueva York.

El Desfile del Día de México, realizado el domingo, incluyó piñatas con la imagen del mandatario de EEUU y banderas con mensajes contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Los objetos expresaron el rechazo de los asistentes a la política migratoria del gobierno estadounidense.

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Las protestas se desarrollaron durante la 32ª edición del evento, en momentos en que la agencia federal intensifica sus operativos en la urbe. El sitio de la celebración funciona desde hace meses como centro de detención de la autoridad migratoria, frente al cual organizaciones comunitarias realizan vigilias semanales para exigir el fin de los arrestos.

La celebración reunió a cientos de familias con trajes típicos que presenciaron el Jarabe Tapatío, el Son Jarocho y la danza de la flor de piña, originaria de Oaxaca. El evento se realiza desde 1994 para reconocer las aportaciones culturales de la comunidad mexicana a Nueva York.

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