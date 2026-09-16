Gran Premio de México: la Fórmula 1 confirma fecha para 2027 y revela un calendario revolucionario de 24 carreras

Con dos años seguidos coronado como el mejor de la temporada, la F1 aseguró una carrera más en suelo mexicano. 8REUTERS/Eloisa Sánchez)

Guardar

La máxima categoría del automovilismo deportivo ha hecho oficial la hoja de ruta para la temporada 2027. La Fórmula 1 dio a conocer de manera pública su calendario completo para dicha campaña, confirmando las fechas oficiales en las que los motores volverán a retumbar sobre el asfalto de la capital mexicana con el Gran Premio de México.

Además, anunció ajustes sustanciales en el formato de competencia, el regreso de circuitos tradicionales y un incremento sin precedentes en las carretas cortas tipo sprint.

PUBLICIDAD

Con un total de 24 Grandes Premios programados a lo largo de nueve meses de intensa actividad, el certamen de 2027 mantendrá su presencia global recorriendo 22 países. La gira oficial por territorio latinoamericano volverá a tener en el Autódromo Hermanos Rodríguez a una de sus paradas insignia en el segundo semestre del año.

El circuito de México se ha convertido en uno de los favoritos de los corredores. (REUTERS/Henry Romero)

¿Cuándo será el Gran Premio de México 2027?

El Gran Premio de la Ciudad de México se llevará a cabo de manera oficial del 29 al 31 de octubre de 2027. De esta forma, el emblemático trazado de la Magdalena Mixhuca conservará su tradicional ventana de finales de octubre, enmarcada dentro de las festividades del Día de Muertos, un factor cultural que ha consagrado a la cita capitalina como uno de los eventos más coloridos del campeonato mundial.

PUBLICIDAD

La competencia azteca formará parte del bloque americano de otoño y actuará como el primer eslabón del doblete en Latinoamérica. Apenas una semana después de la prueba mexicana, el circo de la F1 viajará rumbo a São Paulo para disputar el Gran Premio de Brasil en Interlagos, del 5 al 7 de noviembre.

El anuncio despeja las incógnitas para la afición local respecto al futuro a mediano plazo del evento, manteniendo vivas las expectativas en torno a la participación de figuras internacionales y la continuidad de representantes nacionales en la parrilla para esa campaña.

México asegura una nueva fecha para la temporada 2027. (México GP)

Retornos emblemáticos: Portugal y Turquía vuelven a la parrilla

Una de las sorpresas más destacadas dentro de la agenda de 2027 radica en el restablecimiento de dos escenarios históricos que habían quedado fuera de la programación regular durante los últimos años:

PUBLICIDAD

Portugal (Portimão): El Autódromo Internacional do Algarve, ubicado en la región de Portimão, reaparecerá en la contienda europea del 18 al 20 de junio . La pista lusitana no formaba parte del itinerario del Mundial desde la temporada 2021.

Turquía (Estambul): El afamado circuito de Istanbul Park concretará su regreso del 1 al 3 de octubre, ubicándose estratégicamente entre las fechas de Azerbaiyán y Singapur. La vuelta del trazado otomano se da respaldada por un acuerdo comercial a largo plazo estipulado hasta el año 2031.

En contraparte, la incorporación de estas plazas conllevó reajustes en la rotación europea. El circuito de Barcelona-Catalunya (Montmeló) no sostendrá carrera en 2027, al entrar en un esquema de alternancia anual con el histórico trazado belga de Spa-Francorchamps. Bajo este nuevo formato, el trazado catalán volverá a albergar la máxima categoría únicamente en los años 2028, 2030 y 2032. Por su parte, la prueba oficial en España se concentrará por segundo año consecutivo en el circuito de Madrid, agendado del 10 al 12 de septiembre.

Madrid logró quedarse con la plaza de España.

Revolución en el formato: sube el número de carreras sprint

En materia deportiva y de entretenimiento, la Fórmula 1 implementará una modificación estructural a la dinámica de los fines de semana. Para la temporada 2027, el campeonato pasará de disputar seis competencias con formato Sprint —esquema utilizado en 2026— a un histórico total de 10 fines de semana con carreras sprint.

PUBLICIDAD

Esta decisión busca incrementar la competitividad y los puntos en disputa desde la jornada sabatina en prácticamente el 40% de las fechas que conforman la gira anual.

Entre las sedes confirmadas para albergar el formato Sprint en 2027 figuran las citas inaugurales de Baréin y Australia, sumadas a Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, Brasil, Catar y Abu Dabi.

Tras las quejas de equipos y pilotos, la F1 realizará una serie de ajustes. (REUTERS/Jakub Porzycki)

Así se distribuirá la temporada 2027

La actividad de la campaña 2027 dará inicio de forma oficial con las pruebas de pretemporada en el circuito de Sakhir, Baréin, del 24 al 27 de febrero. Un par de semanas más tarde, la bandera verde ondeará para el primer fin de semana de puntos.

PUBLICIDAD

Las dos primeras carreras del campeonato —Baréin (12-14 de marzo) y Arabia Saudita (19-21 de marzo)— representarán el retorno formal de ambos compromisos tras los inconvenientes logísticos y de agenda registrados durante el primer trimestre del año previo en la región de Medio Oriente. La gira de primavera continuará por Oceanía y Asia antes del primer salto hacia Norteamérica con el Gran Premio de Miami a inicios de mayo.

Calendario Oficial de la Temporada 2027 de F1:

12 al 14 de marzo: GP de Baréin (Sakhir) (Sprint)

19 al 21 de marzo: GP de Arabia Saudita (Yeda)

2 al 4 de abril: GP de Australia (Melbourne) (Sprint)

9 al 11 de abril: GP de Japón (Suzuka) (Sprint)

16 al 18 de abril: GP de China (Shanghái)

30 de abril al 2 de mayo: GP de Miami (Miami)

21 al 23 de mayo: GP de Canadá (Montreal) (Sprint)

4 al 6 de junio: GP de Mónaco (Mónaco) (Sprint)

18 al 20 de junio: GP de Portugal (Portimão)

2 al 4 de julio: GP de Gran Bretaña (Silverstone) (Sprint)

9 al 11 de julio: GP de Austria (Spielberg)

23 al 25 de julio: GP de Bélgica (Spa-Francorchamps)

30 de julio al 1 de agosto: GP de Hungría (Budapest)

3 al 5 de septiembre: GP de Italia (Monza) (Sprint)

10 al 12 de septiembre: GP de España (Madrid)

24 al 26 de septiembre: GP de Azerbaiyán (Bakú)

1 al 3 de octubre: GP de Turquía (Estambul)

8 al 10 de octubre: GP de Singapur (Singapur)

22 al 24 de octubre: GP de Estados Unidos (Austin)

29 al 31 de octubre: GP de México (Ciudad de México)

5 al 7 de noviembre: GP de Brasil (São Paulo) (Sprint)

18 al 20 de noviembre: GP de Las Vegas (Las Vegas)

3 al 5 de diciembre: GP de Catar (Lusail) (Sprint)

10 al 12 de diciembre: GP de Abu Dabi (Yas Marina) (Sprint)

Dirigentes de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y de la Fórmula 1 destacaron que la conformación de este calendario busca equilibrar la tradición geográfica del deporte con el crecimiento de nuevos mercados, garantizando un espectáculo de alto impacto global a lo largo de las 24 fechas confirmadas.

PUBLICIDAD