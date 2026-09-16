Néstor Araujo habla de su salida del América y su desafío en el futbol portugués

El central americanista no podrá ver acción en lo resta del torneo. (X-Club América)

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Néstor Araujo abrió un nuevo capítulo en su trayectoria profesional después de poner punto final a su etapa en la Liga MX para incorporarse al Chaves de la Segunda División de Portugal. El defensor mexicano afronta esta experiencia con la intención de recuperar protagonismo y, antes de considerar el retiro, contribuir para que su nuevo equipo consiga el ascenso a la máxima categoría.

El zaguero habló con TUDN sobre los retos que ha atravesado durante los últimos años y reconoció que mantenerse vigente en el futbol profesional no siempre ha sido sencillo. Sin embargo, dejó claro que continúa con la disposición necesaria para competir y asumir el desafío que representa regresar al futbol europeo.

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Araujo se sumó a un proyecto con presencia mexicana y encontró en Chaves una oportunidad para continuar su carrera lejos de México. La meta está definida: colaborar para que el conjunto portugués pueda abandonar la Segunda División y alcanzar nuevamente la Primera.

El objetivo de Araujo con Chaves

El defensa mexicano afrontará una nueva etapa con el Chaves, donde buscará ayudar al club a conquistar el ascenso.

El defensor explicó que su llegada al club representa una oportunidad para aportar la experiencia acumulada durante una carrera que incluye pasos por el futbol mexicano y europeo. Ahora pretende utilizar ese recorrido para ayudar a construir un equipo capaz de pelear por uno de los objetivos principales de la temporada.

“No ha sido fácil todo; está claro que, como en cualquier trabajo y como cualquier persona, tienes días, semanas, meses complicados, incluso años. A raíz de trabajar, pelearla, no rendirte, buscarle, seguir levantándote por competir.

“Con este gran proyecto, que son mexicanos y la directiva, y algún par de jugadores de Atlético La Paz, ayudar al Chaves de la Segunda a tratar de estar en Primera y mantenerlo ahí”, indicó Néstor Araujo en entrevista con Francisco Arredondo para TUDN.

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El mexicano sabe que la competencia será exigente, pero su objetivo personal pasa por mantenerse dentro de las canchas y aprovechar esta etapa para volver a tener una participación importante.

La autocrítica de Néstor Araujo en América

El mexicano inició una aventura en la Segunda División de Portugal con la meta de ayudar al Chaves a llegar a la máxima categoría.

Durante la conversación, Araujo también recordó su etapa con América, institución con la que consiguió títulos, aunque su paso por el conjunto azulcrema también estuvo acompañado por cuestionamientos debido a algunos errores cometidos durante los partidos.

El defensa reconoció que vestir la camiseta de las Águilas implica una presión particular y señaló que comprende las críticas recibidas por parte de los aficionados.

(Instagram @nestoraraujo14)

“América es lo que es, es un gran club, creo que ahí hay que tener la piel gruesa, siempre he ido muy respetuoso de la afición, con justa razón se criticaba, me pongo en su lugar y hubiera hecho los mismos corajes por el tema de un par de errores”, señaló.

Lejos de esquivar aquellos episodios, el futbolista aceptó que hubo situaciones en las que pudo haber tenido una mayor participación y consideró que algunas oportunidades no fueron aprovechadas.

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“Me quedo con el aprendizaje que me dio, muy agradecido con el club; se han portado 100 puntos, don Emilio, Santiago Baños, todos se han portado 100 puntos.

“Con esa espinita de a lo mejor sí ganamos cosas, pero a lo mejor tener más participación y ayudar al equipo, porque sí es cierto que dejamos pasar muchas, por las cuales fui criticado con justa razón; no rehúyo, pero hay errores, hay que aprender y darle la vuelta”.

Un nuevo desafío antes de pensar en el retiro

El defensor recordó los errores que cometió con las Águilas, aceptó los reclamos de la afición y aseguró que se queda con el aprendizaje.

Con Chaves, Araujo tendrá la posibilidad de escribir una nueva historia en Europa y buscar un objetivo que podría marcar una etapa importante en la recta final de su carrera: llevar al equipo portugués hasta Primera División.

El mexicano reconoció las dificultades que ha enfrentado, pero su mensaje refleja que todavía existe la intención de competir y encontrar nuevos retos. Ahora, su experiencia estará al servicio de un proyecto que pretende llevar al Chaves a la máxima categoría.

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Después de su paso por América y su regreso a Europa, el defensor tiene una nueva oportunidad para demostrar que todavía puede ser un elemento importante dentro de un plantel que aspira a pelear por el ascenso.