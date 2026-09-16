México Deportes

Néstor Araujo habla de su salida del América y su desafío en el futbol portugués

El defensa aseguró que todavía tiene motivación para competir y pretende aportar su experiencia al proyecto encabezado por mexicanos

Especial
El central americanista no podrá ver acción en lo resta del torneo. (X-Club América)
Guardar

Néstor Araujo abrió un nuevo capítulo en su trayectoria profesional después de poner punto final a su etapa en la Liga MX para incorporarse al Chaves de la Segunda División de Portugal. El defensor mexicano afronta esta experiencia con la intención de recuperar protagonismo y, antes de considerar el retiro, contribuir para que su nuevo equipo consiga el ascenso a la máxima categoría.

El zaguero habló con TUDN sobre los retos que ha atravesado durante los últimos años y reconoció que mantenerse vigente en el futbol profesional no siempre ha sido sencillo. Sin embargo, dejó claro que continúa con la disposición necesaria para competir y asumir el desafío que representa regresar al futbol europeo.

PUBLICIDAD

Araujo se sumó a un proyecto con presencia mexicana y encontró en Chaves una oportunidad para continuar su carrera lejos de México. La meta está definida: colaborar para que el conjunto portugués pueda abandonar la Segunda División y alcanzar nuevamente la Primera.

El objetivo de Araujo con Chaves

El defensa mexicano afrontará una nueva etapa con el Chaves, donde buscará ayudar al club a conquistar el ascenso.
El defensa mexicano afrontará una nueva etapa con el Chaves, donde buscará ayudar al club a conquistar el ascenso.

El defensor explicó que su llegada al club representa una oportunidad para aportar la experiencia acumulada durante una carrera que incluye pasos por el futbol mexicano y europeo. Ahora pretende utilizar ese recorrido para ayudar a construir un equipo capaz de pelear por uno de los objetivos principales de la temporada.

“No ha sido fácil todo; está claro que, como en cualquier trabajo y como cualquier persona, tienes días, semanas, meses complicados, incluso años. A raíz de trabajar, pelearla, no rendirte, buscarle, seguir levantándote por competir.

“Con este gran proyecto, que son mexicanos y la directiva, y algún par de jugadores de Atlético La Paz, ayudar al Chaves de la Segunda a tratar de estar en Primera y mantenerlo ahí”, indicó Néstor Araujo en entrevista con Francisco Arredondo para TUDN.

PUBLICIDAD

El mexicano sabe que la competencia será exigente, pero su objetivo personal pasa por mantenerse dentro de las canchas y aprovechar esta etapa para volver a tener una participación importante.

La autocrítica de Néstor Araujo en América

El mexicano inició una aventura en la Segunda División de Portugal con la meta de ayudar al Chaves a llegar a la máxima categoría.
El mexicano inició una aventura en la Segunda División de Portugal con la meta de ayudar al Chaves a llegar a la máxima categoría.

Durante la conversación, Araujo también recordó su etapa con América, institución con la que consiguió títulos, aunque su paso por el conjunto azulcrema también estuvo acompañado por cuestionamientos debido a algunos errores cometidos durante los partidos.

El defensa reconoció que vestir la camiseta de las Águilas implica una presión particular y señaló que comprende las críticas recibidas por parte de los aficionados.

(Instagram @nestoraraujo14)
(Instagram @nestoraraujo14)
“América es lo que es, es un gran club, creo que ahí hay que tener la piel gruesa, siempre he ido muy respetuoso de la afición, con justa razón se criticaba, me pongo en su lugar y hubiera hecho los mismos corajes por el tema de un par de errores”, señaló.

Lejos de esquivar aquellos episodios, el futbolista aceptó que hubo situaciones en las que pudo haber tenido una mayor participación y consideró que algunas oportunidades no fueron aprovechadas.

“Me quedo con el aprendizaje que me dio, muy agradecido con el club; se han portado 100 puntos, don Emilio, Santiago Baños, todos se han portado 100 puntos.

“Con esa espinita de a lo mejor sí ganamos cosas, pero a lo mejor tener más participación y ayudar al equipo, porque sí es cierto que dejamos pasar muchas, por las cuales fui criticado con justa razón; no rehúyo, pero hay errores, hay que aprender y darle la vuelta”.

Un nuevo desafío antes de pensar en el retiro

El defensor recordó los errores que cometió con las Águilas, aceptó los reclamos de la afición y aseguró que se queda con el aprendizaje.
El defensor recordó los errores que cometió con las Águilas, aceptó los reclamos de la afición y aseguró que se queda con el aprendizaje.

Con Chaves, Araujo tendrá la posibilidad de escribir una nueva historia en Europa y buscar un objetivo que podría marcar una etapa importante en la recta final de su carrera: llevar al equipo portugués hasta Primera División.

El mexicano reconoció las dificultades que ha enfrentado, pero su mensaje refleja que todavía existe la intención de competir y encontrar nuevos retos. Ahora, su experiencia estará al servicio de un proyecto que pretende llevar al Chaves a la máxima categoría.

Después de su paso por América y su regreso a Europa, el defensor tiene una nueva oportunidad para demostrar que todavía puede ser un elemento importante dentro de un plantel que aspira a pelear por el ascenso.

Temas Relacionados

Club AméricaNéstor Araujomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de septiembre?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de septiembre?

Líneas telefónicas que no fueron registradas serán suspendidas en tres días: esta es la terminación afectada

Casi 10 mil líneas con terminación 1 que fueron canceladas, ya fueron registradas y vinculadas nuevamente

Líneas telefónicas que no fueron registradas serán suspendidas en tres días: esta es la terminación afectada

Del Altiplano a una ubicación secreta en EEUU: el misterio que rodea la custodia de Ovidio Guzmán

El hijo de “El Chapo” Guzmán permanece bajo custodia federal en Estados Unidos y fuera del registro penitenciario público mientras coopera con las autoridades

Del Altiplano a una ubicación secreta en EEUU: el misterio que rodea la custodia de Ovidio Guzmán

¿Por qué llevaron a Alex Fernández a urgencias? Este fue el diagnóstico por el que canceló show patrio en Sinaloa

El hijo del ´Potrillo’ daría un concierto con motivo de la Independencia de México

¿Por qué llevaron a Alex Fernández a urgencias? Este fue el diagnóstico por el que canceló show patrio en Sinaloa

Video l Cohete cayó en un tanque de gas y provocó explosión en una casa de CDMX: hay 13 perritos muertos

Uno fue rescatado con vida pese a la terrible explosión que dejó la casa de dos pisos inhabitable ya que quedó totalmente destruida de paredes y techo

Video l Cohete cayó en un tanque de gas y provocó explosión en una casa de CDMX: hay 13 perritos muertos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Entre fuegos artificiales y fosas clandestinas: Guanajuato nombró a las madres buscadoras en el Grito de Independencia

Entre fuegos artificiales y fosas clandestinas: Guanajuato nombró a las madres buscadoras en el Grito de Independencia

Del Altiplano a una ubicación secreta en EEUU: el misterio que rodea la custodia de Ovidio Guzmán

Identifican al sospechoso del feminicidio de Claudia Tacoronte y activan su búsqueda

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de septiembre: asesinan a dos mujeres en Tepito en plenos festejos patrios

Ataque directo en Tepito deja dos mujeres muertas durante el Grito de Independencia en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Feria de San Francisco del Rincón 2026: Alex Lora, Grupo Bronco y El Trono de México encabezan 21 días de música y tradición

Feria de San Francisco del Rincón 2026: Alex Lora, Grupo Bronco y El Trono de México encabezan 21 días de música y tradición

¿Por qué llevaron a Alex Fernández a urgencias? Este fue el diagnóstico por el que canceló show patrio en Sinaloa

Hijo de Ernesto Zedillo Jr. cree que crisis de Gala Montes podría ser una estrategia para viralizarse

Lo tomó con humor: Gala Montes se burla de su propio look con icónica imagen de perfil

Abuchean a Aleks Syntek en el Grito de Independencia por hablar más que cantar; explota cuando le piden temas de Juan Gabriel

DEPORTES

Fox Sports México suspende transmisiones en vivo ante amenaza de paro laboral y desacuerdos en televisión de paga

Fox Sports México suspende transmisiones en vivo ante amenaza de paro laboral y desacuerdos en televisión de paga

Así nació la Charrería, el deporte nacional que lleva el orgullo de México

Excanterano del América rompe el silencio tras señalamientos de presunta agresión contra su esposa e hija: “Voy a defender mi nombre”

Toros de Tijuana conquistan su tercera corona como campeones de la Serie del Rey 2026 tras vencer a los Olmecas de Tabasco

Isaac del Toro vuelve a estar entre los tres mejores ciclistas del mundo tras conquistar Montreal