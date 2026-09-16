Líneas telefónicas que no fueron registradas serán suspendidas en tres días: esta es la terminación afectada

La pantalla de un teléfono celular muestra la notificación de un mensaje que indica una posible estafa con un enlace web borroso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las líneas de celular con terminación 2 que no fueron vinculadas antes del 15 de septiembre serán suspendidas durante las próximas 72 horas, de acuerdo con el calendario de registro de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). La inhabilitación comienza a contabilizarse desde el primer minuto de este 16 de septiembre.

La suspensión no ocurre de forma simultánea para todos los números pendientes. El proceso será gradual y podrá aplicarse en cualquier momento dentro de los tres días posteriores al inicio de la jornada de este 16 de septiembre.

PUBLICIDAD

Las personas que tengan una línea con terminación 2 y no hayan realizado el trámite todavía pueden recuperar el servicio al completar la vinculación con su compañía telefónica. La reactivación será inmediata una vez que concluya el registro, aun si el número ya fue suspendido.

El calendario mantiene fechas distintas para cada grupo de terminaciones. El siguiente plazo corresponde a los números que terminan en 3, cuya fecha límite será este 30 de septiembre. Los usuarios con otras terminaciones pueden realizar el procedimiento desde ahora, sin esperar a que llegue su turno.

Las líneas con terminación 2 entran en un periodo de suspensión gradual

La fecha límite para vincular los números con terminación 2 venció el 15 de septiembre. A partir de este 16 de septiembre, las compañías pueden inhabilitar las líneas que sigan sin registro durante un lapso de 72 horas.

PUBLICIDAD

La medida implica que algunos usuarios podrían conservar el servicio durante parte del periodo de tres días, mientras otros podrían detectar la suspensión antes. El momento dependerá de la operación de cada proveedor de telefonía.

Una línea suspendida por falta de vinculación no queda cancelada de manera definitiva en ese momento. El número puede recuperar llamadas, mensajes y datos móviles cuando el titular realice el trámite y la compañía valide el registro.

La CRT indica que el procedimiento puede completarse incluso cuando la línea ya no tenga servicio o cuando el usuario no cuente con saldo. Los portales habilitados por los operadores permiten entrar sin consumir datos móviles para realizar la vinculación.

PUBLICIDAD

El registro puede hacerse desde el celular o en un centro de atención

La primera alternativa consiste en ingresar desde el equipo celular a la plataforma digital del proveedor de telefonía. Cada empresa tiene un sitio destinado al registro de sus clientes y el acceso se mantiene disponible para las líneas suspendidas.

La segunda opción es acudir a un Centro de Atención del operador correspondiente. Ahí, el personal puede acompañar al usuario durante la captura de datos y la validación de identidad necesaria para asociar el número telefónico.

Para identificar las páginas oficiales de cada compañía, los usuarios pueden consultar el portal registratulinea.crt.gob.mx. El sitio concentra las rutas para hacer el procedimiento con cada proveedor de telefonía móvil.

PUBLICIDAD

El requisito para vincular una línea es presentar una identificación oficial vigente que incluya CURP. El proceso busca asociar el número con una persona identificada y no contempla el almacenamiento de datos biométricos.

Quienes tengan dudas también pueden solicitar orientación mediante el correo dudasvinculacion@crt.gob.mx o a través del número 079, que ofrece atención ciudadana durante las 24 horas. La comisión también mantiene canales de consulta en sus cuentas oficiales de redes sociales.

Más de 9,500,000 líneas con terminación 1 ya fueron vinculadas

El esquema de registro avanza por bloques definidos por el último dígito del número telefónico. Antes de las líneas con terminación 2, correspondió el turno a los números terminados en 1.

PUBLICIDAD

Al corte del 3 de septiembre, 9,550,278 líneas con terminación 1 ya habían completado su vinculación. Esa cifra representa el 83.4% de los 11,452,897 números estimados dentro de ese grupo.

En ese mismo bloque, más de 1,162,000 líneas suspendidas por falta de registro ya habían recuperado el servicio después de que sus titulares realizaron el trámite fuera del plazo original. La vinculación permite reactivar el número sin necesidad de esperar un periodo adicional.

El registro nacional acumulaba 80,900,000 líneas vinculadas hasta el 3 de septiembre. La cifra equivalía al 67.4% del total de números que se espera incorporar al padrón durante el calendario que concluye el 31 de diciembre de 2026.

PUBLICIDAD

Después de la terminación 3, los plazos continuarán con las líneas terminadas en 4 el 15 de octubre; las terminadas en 5 el 31 de octubre; las de terminación 6 el 15 de noviembre; las de terminación 7 el 30 de noviembre; las de terminación 8 el 15 de diciembre, y las de terminación 9 el 31 de diciembre.