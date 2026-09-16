México

¿Por qué llevaron a Alex Fernández a urgencias? Este fue el diagnóstico por el que canceló show patrio en Sinaloa

El hijo del ´Potrillo’ daría un concierto con motivo de la Independencia de México

Alex Fernández
Alex es uno de los cinco hijos de Alejandro Fernández - crédito Forbes
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Alex Fernández canceló su concierto de las Fiestas Patrias en Culiacán luego de que tuvo que ir a urgencias durante un vuelo privado desde Las Vegas.

El intérprete viajaba rumbo a la capital sinaloense para encabezar el espectáculo previo al Grito de Independencia. Su presentación estaba programada entre las 21:00 y las 22:45 horas.

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La información sobre su diagnóstico se conoció después de que Alex Fernández compartió un segundo comunicado en sus redes sociales. El mensaje detalló que el cantante presentó dos padecimientos.

¿Qué le pasó a Alex Fernández?

La actualización publicada este 16 de septiembre precisó el motivo de la hospitalización.

“Alex Fernández evoluciona favorablemente de la infección respiratoria y gastrointestinal diagnosticada”, señaló el texto compartido por el cantante.

El comunicado indicó que el artista continuaba su recuperación bajo vigilancia de los especialistas. La familia y su equipo no detallaron el origen de la infección ni informaron la fecha en que podría recibir el alta médica.

“Continúa progresando en su recuperación, bajo continua supervisión médica y siguiendo las indicaciones de los profesionales que le atienden”, agregó el mensaje. La publicación no incluyó una fotografía del cantante ni nuevos datos sobre el centro médico donde permanecía.

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Alex Fernández
(Facebook Alex Fernández)

La infección respiratoria y gastrointestinal explicó el problema de salud que obligó a interrumpir el viaje. Hasta el primer comunicado, la representación de Alex Fernández solo había dado a conocer que el vuelo tuvo que desviarse por una urgencia médica.

El cantante tenía previsto presentarse por primera vez ante el público de Culiacán durante las celebraciones patrias. Su concierto era uno de los números estelares de la jornada y antecedía la ceremonia encabezada por la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava.

“Muy especialmente, por la comprensión y el cariño del público de Culiacán”, expresó el segundo comunicado. El artista agradeció los mensajes recibidos tras la cancelación de su participación en las Fiestas Patrias.

La actualización cerró con otro mensaje dirigido a sus seguidores: “Gracias por tanto cariño. Dios les bendiga”.

alex fernandez -México- 16 septiembre
(Instagram)

Alex Fernández había ingresado a urgencias durante un vuelo a Culiacán

El primer reporte señaló que el hijo de Alejandro Fernández sufrió un problema de salud mientras viajaba en un avión privado desde Las Vegas hacia Culiacán. La tripulación modificó la ruta y aterrizó en Guadalajara para que el artista recibiera atención médica.

En ese momento, su oficina informó que el cantante permanecía hospitalizado y bajo vigilancia. También mantuvo reservado el diagnóstico, mientras los médicos realizaban estudios para determinar las causas que provocaron el malestar durante el traslado.

El equipo del intérprete pidió comprensión al público que esperaba verlo en el festejo patrio.

La actuación de Alex Fernández estaba pautada como el número estelar del género regional mexicano para la celebración.
La actuación de Alex Fernández estaba pautada como el número estelar del género regional mexicano. (Captura de pantalla )

“Alex quiere expresar su más sincero agradecimiento por todas las muestras de cariño, apoyo y preocupación recibidas durante estos días”, indicó el segundo comunicado difundido en su cuenta de Instagram.

La cancelación se confirmó horas antes del evento en la explanada del Palacio de Gobierno de Culiacán. Los músicos, integrantes del mariachi y personal técnico ya se encontraban en el recinto.

El show de Fernández formaba parte de la cartelera organizada para la noche del 15 de septiembre. El programa inició a las 18:00 horas con Diego Castro y Alui Félix, además de la Compañía Folclórica Sinaloense. Después del Grito, se contempló la participación de 90’s Pop Tour.

El comunicado previo de su representación atribuyó la ausencia a la necesidad de ingresarlo a una unidad hospitalaria. La decisión de aterrizar en Guadalajara se tomó para que recibiera atención inmediata, en lugar de continuar el trayecto hacia Sinaloa.

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