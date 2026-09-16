Entre fuegos artificiales y fosas clandestinas: Guanajuato nombró a las madres buscadoras en el Grito de Independencia

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La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, incluyó a las madres buscadoras en las arengas del Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre de 2026, desde el atrio de la Parroquia de Nuestra Señora de Dolores, en Dolores Hidalgo. La mandataria —primera gobernadora en la historia del estado— pronunció el viva “¡Vivan las madres buscadoras!” ante miles de personas reunidas en la explanada del recinto histórico donde, hace 216 años, el cura Miguel Hidalgo y Costilla dio inicio a la rebelión de Independencia.

El gesto respondió a un eje central de su agenda: visibilizar a las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos en una entidad con más de cinco mil 600 personas no localizadas.

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Libia García pronuncia el viva a las buscadoras desde Dolores Hidalgo

Las arengas de García Muñoz Ledo comenzaron a las 23:15 horas con un recorrido por figuras históricas femeninas. La gobernadora gritó: “¡Viva María Ignacia Rodríguez!”, “¡Vivan las mujeres insurgentes de Pénjamo!” y “¡Vivan las mujeres que siguen construyendo la Patria!”.

El viva a las madres buscadoras quedó intercalado entre esas menciones. La decisión fue parte de una agenda deliberada: al ser la primera gobernadora de Guanajuato, García Muñoz Ledo centró la noche en el reconocimiento de las mujeres en la historia de la independencia.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo pronunció las arengas del Grito de Independencia desde el atrio de la Parroquia de Nuestra Señora de Dolores, en Dolores Hidalgo, la noche del 15 de septiembre de 2026. Crédito: Facebook

La ceremonia se realizó ante miles de asistentes en la explanada de la Parroquia de Nuestra Señora de Dolores. El recinto es el mismo desde el que Hidalgo convocó al pueblo a la rebelión en 1810.

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La mandataria estuvo acompañada por la diputada Susana Bermúdez Cano, presidenta del Congreso local; por Alma Delia Camacho Patlán, presidenta del Poder Judicial del Estado y del Supremo Tribunal de Justicia; y por el presidente municipal de Dolores Hidalgo, Adrián Hernández Alejandri. También participaron mandos militares.

García Muñoz Ledo acompañó búsquedas desde su gestión como secretaria de Gobierno

El vínculo de la gobernadora con las madres buscadoras no es nuevo. Desde el sexenio anterior, cuando ocupó la Secretaría de Gobierno, García Muñoz Ledo impulsó que la Fiscalía de Guanajuato y la Secretaría de Seguridad y Paz acompañaran las búsquedas de los colectivos.

Ese antecedente da peso institucional al gesto del 15 de septiembre. La mención en las arengas traduce en un acto simbólico público una política que la mandataria sostiene desde antes de asumir la gubernatura.

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La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo pronunció las arengas del Grito de Independencia desde el atrio de la Parroquia de Nuestra Señora de Dolores, en Dolores Hidalgo, la noche del 15 de septiembre de 2026. Crédito: Facebook

La noche del Grito incluyó, además, la Cabalgata por la Independencia, la lectura del Acta de Independencia, una ofrenda al cura Hidalgo y la firma del Libro de Visitantes Distinguidos. La ceremonia de liberación simbólica de presos se adelantó y se realizó antes de las arengas.

Los festejos cerraron con un espectáculo de pirotecnia de 20 minutos y con las presentaciones de los cantantes de banda Jorge Medina y Josi Cuen. La noche fue calificada de saldo blanco por los operativos de seguridad y protección civil, según informó AM Guanajuato.

Guanajuato conmemoró el 216 aniversario del inicio de la Independencia

La celebración se extendió a todo el estado. En León, Guanajuato capital, Irapuato, Celaya, Salamanca, San Francisco del Rincón y Moroleón, miles de familias ocuparon los centros históricos entre música, gastronomía típica, pirotecnia y espectáculos de drones.

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La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo pronunció las arengas del Grito de Independencia desde el atrio de la Parroquia de Nuestra Señora de Dolores, en Dolores Hidalgo, la noche del 15 de septiembre de 2026. Crédito: Facebook

En León, la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos encabezó la ceremonia y un espectáculo de 350 drones formó la frase “¡VIVA MÉXICO!” sobre la ciudad. La cantante Alicia Villarreal cerró la jornada ante miles de leoneses.

En Celaya, el presidente municipal Juan Miguel Ramírez Sánchez incluyó en sus arengas un “¡Viva la esperanza!”, eslogan de su administración. Los operativos reportaron saldo blanco en esa ciudad, que registra 834 personas desaparecidas, según datos de mayo de 2026.

Guanajuato capital vivió la noche en la Alhóndiga de Granaditas. La presidenta municipal Samantha Smith Gutiérrez encabezó la liberación simbólica de presos en conmemoración del acto histórico de Hidalgo, y la noche cerró con el concierto de Pepe Linares.

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Por segundo año consecutivo, dos mujeres encabezaron las ceremonias más emblemáticas de las fiestas patrias en México: la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Palacio Nacional y Libia García en Dolores Hidalgo.

Madres buscadoras y autoridades encuentran cuerpos en Guanajuato (Infobae)

Guanajuato acumula cinco mil 626 personas desaparecidas sin localizar desde 1952

La mención de las madres buscadoras en las arengas ocurre en un estado con una crisis de desapariciones documentada. Desde 1952 hasta agosto de 2026, Guanajuato registró 23.697 personas desaparecidas; de ellas, 16.587 fueron encontradas con vida y 1.484 sin vida, según la Comisión Estatal de Búsqueda. Las 5.626 restantes no han sido localizadas.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) coloca a Guanajuato en el décimo lugar nacional, con 5.663 personas no localizadas al cierre del último corte disponible. El número de casos creció 43,5% de 2024 a 2025, de acuerdo con un informe de AM Guanajuato fechado el 16 de mayo de 2026.

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Celaya e Irapuato concentran los municipios con más desapariciones del estado

Cinco municipios de Guanajuato figuran entre los 100 con más desaparecidos en el país. Celaya ocupa el lugar 29 con 834 casos, un alza del 56 por ciento respecto al año anterior; le siguen León con 628, Irapuato con 601, Salamanca con 305 y Pénjamo con 280.

El perfil de las víctimas muestra que el 82.54 por ciento son hombres y el 16.63 por ciento son mujeres; el siete por ciento son menores de 18 años. El rango etario más afectado abarca de los 20 a los 39 años, que concentra el 63.6 por ciento de los casos totales.

Víctimas del colectivo A Tu Encuentro y Sembrando Esperanza (Foto: Twitter/sjrochin)

La ONU documentó 723 fosas clandestinas en Guanajuato entre 2009 y 2025

El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) registró 723 fosas clandestinas en el estado entre 2009 y marzo de 2025, con 1.352 cuerpos recuperados, según datos del Centro de Datos de la Universidad Iberoamericana León. Irapuato encabeza la lista de municipios con más fosas, seguido por Salamanca, Juventino Rosas, Acámbaro, Celaya, Villagrán y Salvatierra.

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El Comité de la ONU clasificó a Guanajuato entre los estados con mayor incidencia de desaparición forzada, junto a Jalisco, Durango, Nuevo León e Hidalgo. El número de personas desaparecidas en la entidad se multiplicó por ocho entre 2017 y abril de 2025, según el mismo organismo internacional.

La Fiscalía de Guanajuato resguarda más de mil cadáveres sin identificar

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato tenía bajo su resguardo, a marzo de 2026, 1.105 cadáveres o restos humanos individualizados no identificados y 37 identificados pero no reclamados. Esa cifra representa un aumento respecto a agosto de 2024, cuando el número era de 905 no identificados y 22 no reclamados.

Los colectivos de búsqueda y especialistas académicos denuncian que persisten fallas en la atención institucional y en la transparencia de la información, pese a la reducción del 48,9% en las desapariciones del segundo trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. El estado ocupa el tercer lugar nacional en personas localizadas con vida, resultado que las autoridades atribuyen a la coordinación permanente entre la Comisión Estatal de Búsqueda, los colectivos y las instituciones de seguridad.

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