Hijo de Ernesto Zedillo Jr. cree que crisis de Gala Montes podría ser una estrategia para viralizarse

(Especial/Instagram)

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Nicolás Buenfil, hijo de Ernesto Zedillo Jr. y Erika Buenfil, consideró que las recientes apariciones y declaraciones de Gala Montes podrían tratarse de una estrategia para mantenerse en la conversación pública.

El joven habló del tema cuando la actriz atraviesa una crisis que ella misma reconoció en redes sociales.

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Recientemente, la actriz reapareció en Las Vegas junto a Icho Van, integrante de Jenny and the Mexicats y su expareja. Gala Montes explicó que el músico viajó para acompañarla después de que, según expresó, sentía que “se le estaba cayendo todo a pedazos”.

También, la actriz dejó La Casa de los Famosos México 2026 apenas 48 horas después de ingresar como habitante sorpresa y enfrentó cruces públicos con Emiliano Aguilar, Poncho de Nigris y Joanna Vega-Biestro.

Nicolás Buenfil fue cuestionado por reporteros sobre las controversias de la actriz. Aunque dijo que no había seguido todos los videos ni las declaraciones, sostuvo que le parecía llamativo que Gala Montes apareciera de forma recurrente entre los temas de conversación en redes sociales.

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Nicolás Buenfil cree que Gala Montes podría usar la polémica como publicidad

El hijo de Erika Buenfil fue directo al responder si tenía una opinión sobre la actriz. Nicolás Buenfil dijo que le parecía “una locura” lo que estaba ocurriendo alrededor de Gala Montes.

“A mí se me hace una locura lo que está haciendo Gala”, expresó ante los medios.

El joven planteó que el comportamiento de Gala Montes podría responder a una estrategia de marketing. Nicolás Buenfil señaló que la actriz mantenía una presencia constante en las conversaciones digitales, donde usuarios discutían sus problemas personales y sus recientes enfrentamientos.

“La neta podría ser una estrategia completamente de marketing, porque todo mundo está hablando de ella”, sostuvo.

Durante la entrevista, una reportera mencionó que muchas personas se preguntaban si Gala Montes atravesaba un “brote psicótico”. Nicolás Buenfil no respaldó esa posibilidad ni emitió una valoración sobre su salud mental.

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En cambio, sugirió que la actriz podría haber construido un personaje frente al público. “Un personaje, ¿no?”, respondió cuando le plantearon esa posibilidad.

Nicolás Buenfil admitió que no tenía conocimiento de cada uno de los mensajes que Gala Montes había publicado. Aun así, insistió en que el volumen de comentarios sobre ella mostraba que su figura concentraba atención en plataformas como X.

“No he visto mucho de lo que ha dicho, pero todos preguntan de ella, hablan de ella, la veo en X a cada rato”, comentó.

El joven sostuvo que la conversación pública, incluso cuando genera críticas, puede tener un beneficio para una persona que busca mantenerse vigente. “No hay publicidad mala”, dijo al explicar su postura.

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“Si están hablando, si causa algo en ti, cause asco, cause lo que sea, felicidad, lo que sea, es que algo estás haciendo bien”, agregó Nicolás Buenfil.

El hijo de Ernesto Zedillo Jr. también hizo referencia a los comentarios que circularon sobre el dinero que Gala Montes habría recibido por su breve estancia en La Casa de los Famosos México.

“Dijo que cobró mucho en La Casa de los Famosos, a lo mejor sea cierto, no lo dudo”, declaró.

Nicolás Buenfil habló de su convivencia con Ernesto Zedillo Jr.

Antes de hablar de Gala Montes, Nicolás Buenfil compartió detalles de la relación que mantenía con su padre, Ernesto Zedillo Jr. El joven explicó que ambos tenían una convivencia cercana y que el proceso le resultaba nuevo.

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“Todo ha salido estupendamente bien con él. La neta, la convivencia es muy tranquila, pues ahora sí, como papá e hijo, ¿no?”, expresó.

Nicolás Buenfil dijo que su padre lo animó a comenzar a entrenar en el gimnasio. El joven aseguró que el ejercicio cambió su vida y adelantó que buscaba participar en competencias.

“Mi papá me animó mucho a meterme al gimnasio y la neta, muy chido. Nunca me había metido a eso”, contó.

El joven también señaló que la relación con su hermana se mantenía en buenos términos. “Nos llevamos muy bien”, dijo sobre la convivencia que comenzó a desarrollar con la familia paterna.

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Sobre un eventual encuentro con el expresidente Ernesto Zedillo, Nicolás Buenfil evitó profundizar. El hijo de Erika Buenfil explicó que prefería reservar ese tema y no presionar para que ocurriera.

“No quiero presionar nada. No es como que lo busque o algo así, pero si se llega a dar, se dio”, afirmó.

Nicolás Buenfil comentó que mantenía una buena relación con su abuela paterna, quien, según dijo, lo consentía. “Me llevo superbien con ella y la neta me consiente un montón”, señaló.

Gala Montes reconoció que atravesaba una crisis en Las Vegas

Gala Montes publicó un mensaje en X para explicar por qué Icho Van se encontraba con ella en Las Vegas. La actriz rechazó que el reencuentro implicara una reconciliación sentimental con el músico.

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“Solo somos amigos, vino a ayudarme porque se me está cayendo todo a pedazos”, escribió Montes.

La actriz sostuvo que Icho Van era una expareja con quien mantenía amistad. Gala Montes hizo pública una relación abierta con el integrante de Jenny and the Mexicats en diciembre de 2024.

“Para eso están los amigos exes, si sus exes no son así, entonces se enamoraron de la persona incorrecta”, publicó la actriz.

La reaparición de Icho Van ocurrió después de la salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos México 2026. La producción informó que la actriz abandonó el programa por decisión propia, sin detallar las circunstancias que rodearon su salida.

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