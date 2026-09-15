México

Pronósticos: resultados del Protouch del martes 15 de septiembre

Aquí los resultados del sorteo Protouch dados a conocer por la lotería mexicana y descubra si ha sido uno de los ganadores

Al finalizar cada jornada, Pronósticos para la Asistencia Pública da a conocer a los ganadores de Protouch (Infobae/Jovani Pérez)
Al finalizar cada jornada, Pronósticos para la Asistencia Pública da a conocer a los ganadores de Protouch (Infobae/Jovani Pérez)
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¿Participaste en el sorteo Protouch de este 15 de septiembre y quieres saber si ganaste? Aquí puedes consultar los números ganadores publicados por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y cuida que no se pierda.

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Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez pasado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

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Sorteo: 886 de Protouch

Fecha: 15 de septiembre

Combinación ganadora: V D D V L L V V L L D L L V 1

Cabe mencionar que el concurso de Protouch se realiza de acuerdo a las fechas publicadas en cada quiniela de la semana.

¿Se necesita presentar la Constancia de Situación Fiscal para cobrar el premio?

Los números ganadoresde Protouch (Lotería Nacional)
Los números ganadoresde Protouch (Lotería Nacional)

Sí, es necesario presentar la Constancia de Situación Fiscal para cobrar un premio, especialmente en los casos de premios mayores.

Este documento, emitido por el SAT, contiene información fiscal importante como el RFC, régimen fiscal y otros datos que permiten reportar la retención de impuestos correspondiente al cobro del premio. Se debe entregar junto con otros documentos como identificación oficial, comprobante de domicilio, CURP y el boleto ganador.

En particular, cuando el pago se realiza en oficinas de la Lotería Nacional o bancos autorizados, la Constancia de Situación Fiscal es un requisito para validar el trámite y cumplir con las disposiciones fiscales. Además, la constancia debe estar actualizada (no mayor a tres meses) y a nombre del ganador.

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