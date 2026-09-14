Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 14 de septiembre

En la apertura del día, el euro se cotiza en 19,78 pesos mexicanos, lo que representa una variación del 0,57% respecto al precio de cierre anterior de 19,67 pesos, según Dow Jones.
En la última semana, el euro registró un avance del 0,4%, aunque su variación interanual muestra una bajada del 6,92%.
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El euro a peso mexicano ha experimentado una tendencia positiva en el último día, lo que indica un fortalecimiento del euro frente al peso. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 5,28%, levemente menor que la volatilidad de referencia de 5,36%, lo que sugiere una cierta estabilidad en el mercado en estos momentos.
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