México

Gasolina en Nuevo León: precio de la magna, premium y diésel este lunes 14 de septiembre

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de los carburantes en el país

Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
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El costode la gasolina y el diésel dependen de distintos factores nacionales como internacionales, ya sean la cotización del petróleo, el tipo de cambio frente al dólar, el margen de utilidad de las marcas gasolineras, los costos de logística, incluso los subsidios.

Dichos condiciones provocan que el costo de la gasolina y el diésel se modifiquen todos los díastomando en ocasiones por sorpresa a los usuarios.

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Por ello, dependencias gubernamentales como la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publican constantemente los precios actualizados de las gasolinas en todo el territorio mexicano.

Este es el precio de las principales gasolinas hoy en Nuevo León

Este miércoles, la gasolina premium se encuentra en un promedio de 24.092pesos por litro.

Finalmente, el diésel, se encuentra en un promedio de 27.061pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium se vende en un promedio de 29.547 pesos por litro.

Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)
Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)

Los cambios en el precio de la gasolina en México

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

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La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

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