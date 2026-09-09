México

Cómo quitar el moho negro de las botellas de agua: truco fácil y efectivo:

Cada sorbo deja saliva y bacteria dentro de la botella mientras el azúcar acelera la aparición de moho difícil de quitar en tapas y boquillas

Una mano con guante amarillo sostiene una botella de plástico azul abierta que tiene moho negro en la boquilla y en la tapa.
Una botella de agua reutilizable puede convertirse en un ecosistema de moho y bacterias si no se limpia con regularidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El moho negro en botellas de agua reutilizables prolifera en tapas, popotes y sellos de goma cuando la humedad queda atrapada tras el lavado o el uso constante.

Esas manchas oscuras y difusas aparecen porque el agua estancada, combinada con restos de saliva o de bebidas azucaradas, crea el ambiente húmedo que este hongo necesita para reproducirse dentro del envase que usamos todos los días.

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La Universidad Clemson documenta un método paso por paso de limpieza con agua tibia, un paso clave de reposo con agua fría durante toda la noche y agentes limpiadores que pueden ser cloro o vinagre para eliminarlo.

Tres botellas de diferentes materiales, una de acero, otra de vidrio con funda azul y una de plástico verde, alineadas sobre una mesa de madera clara.
El interior oscuro, húmedo y cálido de una botella crea las condiciones perfectas para la proliferación de microorganismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, investigadores internacionales explican qué es este hongo y qué riesgos representa para la salud.

Truco de limpieza para quitar el moho negro de las botellas, paso a paso

El procedimiento que recomienda la Universidad Clemson, a través de su portal Home & Garden Information Center, consta de estos pasos:

  1. Vaciar por completo la botella y desarmar todas las piezas removibles: tapa, popote y sellos de goma.
  2. Lavar cada parte con agua tibia y jabón lavaplatos, usando un cepillo para botellas que alcance el fondo y las esquinas internas.
  3. Tallar por separado la tapa y el tapón, prestando atención a ranuras y roscas donde se acumula la humedad.
  4. Agregar a la botella vacía una cucharadita de cloro o, como alternativa, un cuarto de taza de vinagre blanco. Nunca juntos, ya que esa combinación es tóxica y peligrosa.
  5. Llenar el envase con agua fría y dejar reposar toda la noche.
  6. Al día siguiente, enjuagar a fondo con agua limpia hasta eliminar cualquier residuo de olor.
  7. Dejar secar por completo al aire, sin tapa, antes de volver a usar la botella.
Infografía con ilustraciones y textos explicativos sobre los pasos para lavar y desinfectar una botella de agua con moho negro.
La biopelícula es la primera señal de que el moho y la bacteria comenzaron a acumularse dentro del envase. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Clemson recomienda repetir esta sanitización cada dos semanas o una vez al mes, además de una limpieza diaria con agua y jabón para evitar que el moho reaparezca.

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¿Qué es el moho que crece dentro de una botella de agua?

El moho es un tipo de hongo, y la biopelícula es la primera señal visible de que se está formando dentro de una botella: una película delgada y viscosa, según explica la doctora Marianne Sumego, médica internista de la Clínica Cleveland.

Sumego detalla que sin una limpieza adecuada, una botella de agua puede convertirse en un ecosistema de moho y bacterias gracias a su interior oscuro, húmedo y cálido.

Una mano con guante amarillo sostiene una botella azul de plástico abierta con puntos negros de moho en el tapón y la boquilla.
La doctora Marianne Sumego, de la Clínica Cleveland, advierte que ingerir moho puede generar riesgos de salud si el consumo se repite con el tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso empieza como manchas diminutas, casi imperceptibles, pero si no se controlan pueden crecer hasta contaminar el agua que se bebe, advierte la médica.

Ese mismo fenómeno lo confirma en México el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), que documenta en su portal que el interior de un termo o botella, expuesto al calor o la humedad, se convierte en un entorno ideal para el crecimiento de bacterias.

Vista trasera de una persona con delantal lavando trastes en un fregadero de cocina. Un bote de basura negro cerrado se ubica junto a gabinetes de madera oscura.
Especialistas de la Clínica Cleveland y del CIAD coinciden en que la limpieza diaria es la principal medida de prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El CIAD cita un estudio publicado en la revista MicrobiologyOpen que detectó bacterias resistentes a antibióticos como Klebsiella grimontii, capaces de formar biopelículas en superficies plásticas como las de estos envases reutilizables.

Riesgos de beber agua con moho, según especialistas

Sumego advierte que ingerir moho tiene ciertos riesgos de salud, sobre todo si el consumo se repite durante mucho tiempo o si la persona es sensible a él: “Cuando te encuentras con enfermedades menores, como síntomas respiratorios persistentes que no mejoran, puede estar relacionado con cosas que no estás limpiando”.

Veinte botellas reutilizables de metal, plástico y vidrio, en varios tamaños y colores. Exhiben tapas de rosca, boquilla, a presión y pajilla, sobre un fondo gris claro.
Secar por completo el envase antes de guardarlo evita que la humedad favorezca el crecimiento bacteriano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La médica de la Clínica Cleveland señala que la exposición repetida a moho o bacteria puede ser más dañina en personas con mayor riesgo.

El CIAD coincide en que la prevención empieza por la limpieza diaria del envase, incluso si solo se ha bebido agua.

Las manos y la boca contaminan la botella en cada uso

Sumego subraya un factor que suele pasarse por alto: “La gente olvida que tenemos bacteria en la boca y en las manos. Entonces, cada vez que tocamos y llenamos nuestras botellas, las dejamos en algún lugar o les quitamos la tapa, introducimos bacteria”.

Primer plano de la boca de una persona adulta con la lengua extendida y papilas gustativas visibles.
Tocar la botella y quitarle la tapa introduce bacteria proveniente de las manos y la boca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El CIAD refuerza esta recomendación al aconsejar lavarse bien las manos antes de tocar la boquilla o el interior de la tapa, zonas que identifica como sensibles a la contaminación.

El centro de investigación mexicano añade que, siempre que sea posible, conviene evitar el contacto directo con estas partes durante el uso cotidiano y no compartir el envase con otras personas.

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