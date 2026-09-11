Capturan a exfuncionario de Chiapas por un presunto desvío de más de 20 millones de pesos. Fiscalía de Chiapas

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La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) de Chiapas ejecutaron una orden de aprehensión contra José Luis López Zenteno, exjefe del Área de Recursos Financieros del Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas (Icoso), como presunto responsable de los delitos de ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad.

Los hechos investigados ocurrieron en Tuxtla Gutiérrez y corresponden al ejercicio fiscal 2024, en agravio de la hacienda pública estatal.

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José Luis López Zenteno, quien fue jefe de Recursos Financieros del instituto durante el gobierno de Rutilio Escandón, y se le acredita la presunta responsabilidad en una contratación irregular de servicios por 24.5 millones de pesos durante 2024, sin que mediara el proceso de licitación correspondiente.

Denuncia de la Auditoría Superior del Estado

La causa penal se originó a partir de una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE), organismo que advirtió una presunta simulación en el procedimiento de contratación empleado por el Icoso durante el ejercicio fiscal señalado.

De acuerdo con el señalamiento de la ASE, la operación se realizó mediante adjudicación directa. Este mecanismo evitó el procedimiento de licitación que, por el monto involucrado, correspondería aplicar.

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La cifra total observada en la operación asciende a 24 millones 592 mil pesos.

Capturan a exfuncionario de Chiapas por un presunto desvío de más de 20 millones de pesos. Fiscalía de Chiapas

La ASE identificó irregularidades en el manejo de estos recursos públicos y trasladó el caso a la instancia ministerial para su investigación.

El manejo del dinero en efectivo

La síntesis de hechos del caso detalla un aspecto central de la investigación: la entrega de una parte sustancial del monto en efectivo y de manera personal.

Según ese documento, a López Zenteno se le entregó directamente la cantidad de 23 millones 900 mil pesos, suma vinculada a la operación materia de investigación. El indiciado se desempeñaba en ese momento dentro de la estructura administrativa del Icoso, en el área encargada de los recursos financieros del organismo.

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Capturan a exfuncionario de Chiapas por un presunto desvío de más de 20 millones de pesos

La diferencia entre el monto total observado por la ASE (24 millones 592 mil pesos) y la cantidad entregada en efectivo al indiciado (23 millones 900 mil pesos) forma parte de los elementos que integran la carpeta de investigación.

Situación jurídica del detenido

Tras la ejecución de la orden de aprehensión, José Luis López Zenteno fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional requirente. Será ese juzgado el que determine su situación jurídica en las próximas audiencias.

Capturan a exfuncionario de Chiapas por un presunto desvío de más de 20 millones de pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El operativo estuvo a cargo de manera conjunta de la FGE y la SSP, corporaciones que coordinaron la captura del exfuncionario en territorio chiapaneco.

Postura de la FGE ante el combate a la corrupción

La FGE reafirmó, a través de un comunicado, su compromiso con el combate a los actos de corrupción dentro de la administración pública estatal. La dependencia sostuvo que, sin importar quién o quiénes cometan los delitos, serán presentados ante la justicia.

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Este posicionamiento se enmarca en la política institucional que la propia FGE denomina de Cero Corrupción y Cero Impunidad, bajo la cual ha impulsado en meses recientes distintas causas penales contra exservidores públicos de diversas dependencias estatales.

El caso de López Zenteno se suma a una serie de investigaciones que la FGE ha desarrollado en Chiapas en torno al manejo de recursos públicos durante la administración de Rutilio Escandón, gobernador del estado hasta finales de 2024.

He corregido dos puntos identificados en el fact-check: la identificación del nombre de la exdirectora de Infraestructura (para no asumir una coincidencia no verificada entre fuentes) y la atribución más precisa del señalamiento sobre enriquecimiento patrimonial.

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Otros casos de corrupción de la administración de Escandón

La detención de José Luis López Zenteno se suma a otras causas penales abiertas por la Fiscalía General del Estado (FGE) contra exfuncionarios que se desempeñaron durante el gobierno de Rutilio Escandón, quien encabezó el Poder Ejecutivo de Chiapas entre 2018 y 2024.

En julio de 2026, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó la detención de seis exservidores públicos por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

Cuatro de los detenidos en ese caso estuvieron vinculados a la Secretaría de Salud del Estado: Rosario Esmeralda “N”, exdirectora de Infraestructura; Sinar Rodrigo “N”, exsubdirector de Recursos Materiales y Servicios Federales; Cleofas “N”, exjefe de Departamento de Servicios Generales; y Sonely “N”, exjefa del Departamento de Recursos Materiales.

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Capturan a exfuncionario de Chiapas por un presunto desvío de más de 20 millones de pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los otros dos detenidos, Luis Manuel “N” y Lidia “N”, fueron investigados por presuntas irregularidades en el manejo de recursos y en procesos de contratación de proveedores del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja).

Esa detención derivó de una denuncia presentada el 21 de mayo de 2026 por la Auditoría Superior del Estado (ASE), por irregularidades en el manejo de recursos y documentación del programa Chiapas Puede.

Además de estas causas locales, la administración de Escandón también quedó bajo observación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Según su informe correspondiente a la revisión de 2024, las cuentas del último año de Escandón como gobernador presentaron irregularidades en contratos de obra pública y de salud.

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El mismo informe de la ASF documentó pagos realizados a más de 100 trabajadores considerados “fantasma”, recursos entregados a personas fallecidas y falta de comprobación en fondos destinados a becas. De acuerdo con esa fuente, el destino de 678.5 millones de pesos por estas presuntas anomalías permanece sin aclararse.

Por separado, una denuncia penal presentada ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción de la FGE, con número de atención 0566-101-1303-25, señala un mal manejo de recursos por parte de funcionarios de Salud durante el gobierno de Escandón. Esa denuncia involucra una cifra de 245.4 millones de pesos relacionados con presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, robo agravado de documentos, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.

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Escandón se desempeña actualmente como cónsul de México en Miami, Florida. De acuerdo, el exgobernador declaró ingresos anuales por casi 1.5 millones de pesos y una fortuna con 17 propiedades, entre casas, terrenos y un rancho de 320 mil metros cuadrados, además de rentas superiores a los 2.4 millones de pesos al año.