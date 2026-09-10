México

Taddei defendió el color lila del INE ante críticas por su parecido con el usado por Clara Brugada

El organismo electoral dejará de utilizar el rosa mexicano en su paleta de colores, tras más de una década de uso

Guadalupe Taddei habla frente a un micrófono junto a hombres vestidos con traje y corbata
Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, informa sobre la modificación de los colores institucionales del organismo en México. (Youtube )
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Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), defendió el color lila como parte de la nueva imagen del organismo luego de utilizar el rosa mexicano por más de una década, de las críticas que señalan similitudes con la decisión que tomó Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México, para utilizar el morado como paleta de colores en espacios públicos.

Cuestionada por la prensa sobre las críticas por la similitud entre el lila y los tonos empleados en la imagen urbana de la capital, Taddei explicó que el nuevo color forma parte de las alternativas que el Instituto había considerado.

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“El lila es el resultado de haber perdido el rosa, primero, hay que decirlo”, afirmó la presidenta del INE. “Y está dentro de las paletas de color que hemos estado manejando”.

El INE adoptará el lila en sus logotipos oficiales y en la vestimenta de su personal, incluidos los capacitadores electorales. Taddei enumeró los colores contemplados para la nueva identidad: “El lila, la submarino, lila bajito, gris, beige, blanco. Esos son los colores”.

El INE busca registrar su nueva identidad visual

El organismo electoral señaló que el cambio de imagen apunta a establecer un manual institucional que permita registrar y proteger los elementos gráficos del INE.

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La decisión busca evitar que organizaciones políticas o agrupaciones en proceso de constituirse como partidos adopten colores asociados con la autoridad electoral, de acuerdo con la explicación expuesta durante una sesión de la Junta General Ejecutiva.

SOMOS finalmente tiene logo oficial tras dos rechazos y se prepara para competir en las elecciones de 2027.
SOMOS finalmente tiene logo oficial tras dos rechazos y se prepara para competir en las elecciones de 2027.

Esta modificación surge luego de que el partido Somos utilice el rosa como uno de sus elementos de identificación. La organización política PAZ, antes Partido Encuentro Social, tiene un logotipo morado parecido al tono que ahora adoptaría el INE.

El nuevo tono abre cuestionamientos por la imagen de Ciudad de México

La elección del lila generó cuestionamientos debido a su cercanía con el color utilizado por el Gobierno de Ciudad de México en intervenciones de infraestructura urbana y campañas de comunicación.

El Gobierno capitalino utilizó el lila y el morado en bardas, puentes, banquetas y calles, junto con imágenes de ajolotes, como parte de intervenciones urbanas relacionadas con la preparación de la ciudad para el Mundial de futbol 2026, lo que generó críticas entre sus opositores y la ciudadanía hacia estas modificaciones urbanas que también incluyeron ajolotes pintados por distintas zonas. Lo definieron en redes sociales como ‘Rayo brugarizador’ y destacaron su poca funcionalidad.

Triptych: escaleras moradas y rotas, un cruce peatonal morado con un bache, y un puente amarillo sobre una autopista con murales y tráfico vehicular
La imagen ilustra la "brugarización" de la CDMX, con pintura morada sobre infraestructura dañada como escaleras rotas y un bache en un cruce peatonal, en contraste con murales urbanos. (X (antes Twitter))

Estas acciones habían recibido críticas por el uso extendido del color en espacios públicos. La coincidencia cromática trasladó el debate a la nueva imagen del organismo electoral.

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