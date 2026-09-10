Camila anuncia concierto en CDMX: fecha, boletos, preventa y recinto del Adiós World Tour

Camila CDMX - (Instagram)

Guardar

Camila confirmó una nueva fecha en la Ciudad de México como parte de su Adiós... World Tour. Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo se presentarán el 16 de diciembre de 2026 en la Arena CDMX, un encuentro que promete reunir nuevamente a la formación original frente a sus seguidores mexicanos.

El anuncio llegó acompañado de una frase que elevó todavía más la expectativa: “CDMX, tanto nos lo pidieron... y por fin podemos decirlo!”. La agrupación también escribió: “Nunca será lo mismo verlo que vivirlo”, mientras confirmó que la venta general comenzará el lunes 21 de septiembre.

PUBLICIDAD

La fecha capitalina forma parte de una etapa internacional para Camila, que continuará recorriendo distintos países. El nombre de la gira, sin embargo, ha provocado preguntas sobre si realmente representa el cierre definitivo de una etapa. Hasta ahora, el grupo no ha confirmado que se trate de una separación definitiva, por lo que el “adiós” puede entenderse como parte del concepto de la gira y no necesariamente como una despedida permanente.

Camila vuelve a México con su formación original

Camila CDMX - (Instagram)

Camila está integrada por Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo, quienes retomaron su formación original después de varios años de caminos separados. La agrupación se consolidó como una de las propuestas destacadas del pop mexicano y construyó una trayectoria de más de dos décadas.

PUBLICIDAD

El reencuentro de los tres integrantes comenzó a tomar forma en 2023, mientras que en 2024 llegó Regresa, producción que marcó una nueva etapa musical para el trío. Ahora, esa alineación vuelve a los escenarios con una gira internacional que llevará sus canciones a distintos países.

En México, además de la presentación del 16 de diciembre en la Arena CDMX, Camila tiene programados conciertos el 15 de diciembre en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez de Querétaro, el 17 de diciembre en el Auditorio GNP de Puebla y el 20 de diciembre en la Arena Guadalajara.

El pleito con Samo vuelve a poner tensión sobre Camila

La preventa de entradas para Camila en Lima estará disponible en Joinnus del 12 al 15 de agosto, con precios de S/ 220 para Campo B y S/ 390 para Campo A.

El regreso del trío tampoco ha estado completamente alejado de las diferencias. Recientemente, Samo y Mario Domm protagonizaron un intercambio público relacionado con una presentación en Irapuato. El episodio volvió a poner sobre la mesa algunas de las tensiones que han acompañado la historia de la agrupación.

PUBLICIDAD

La relación entre los integrantes ya había tenido un momento complicado años atrás, cuando Samo dejó Camila para continuar su carrera como solista. En aquella etapa, el cantante llegó a explicar su versión sobre su salida y posteriormente los caminos de los tres volvieron a encontrarse.

Ahora, pese a las diferencias que han surgido públicamente, Samo, Domm y Hurtado aparecen nuevamente juntos en una gira internacional. El propio concepto de Adiós... World Tour ha generado dudas sobre el futuro de Camila, aunque no existe una confirmación de que represente una separación definitiva.

“Adiós” genera dudas entre los seguidores de Camila

Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado están emocionados de poder reconectar con el público que los ha acompañado por dos décadas Foto: Camila

La palabra “Adiós” en el nombre de la gira inevitablemente despierta preguntas entre los seguidores. Sin embargo, la información proporcionada sobre el recorrido señala que el grupo no ha aclarado que se trate de una despedida definitiva, y existen declaraciones de los integrantes que apuntan a cierta incertidumbre sobre lo que ocurrirá después.

PUBLICIDAD

Pablo Hurtado ha expresado dudas sobre si este será realmente el último tour, mientras que Samo ha sostenido que el concepto no necesariamente significa una despedida definitiva. Por ello, el nombre de la gira puede representar el cierre de una etapa, pero no permite afirmar que Camila vaya a separarse nuevamente.

Por ahora, lo que sí está confirmado es la fecha que los seguidores capitalinos estaban esperando. “CDMX, tanto nos lo pidieron... y por fin podemos decirlo!”, anunció Camila en sus redes. La cita con Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo será el 16 de diciembre de 2026 en la Arena CDMX, con venta general a partir del 21 de septiembre.

PUBLICIDAD