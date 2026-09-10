Marichelo Puente habla de su divorcio con Jorge D’Alessio: “Yo llegué como dama y me voy como tal”

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Marichelo Puente habló en Sale el Sol sobre su divorcio de Jorge D’Alessio y explicó por qué ambos han decidido manejar esta etapa sin convertirla en una batalla pública. Ante los comentarios sobre la manera tranquila en que han llevado la separación, reconoció que para algunas personas resulta extraño no ver enfrentamientos después de una ruptura.

“Cuando empezó todo esto, pues obviamente preferí guardar silencio por mí, por mis hijos, por la situación”, contó Marichelo. La hermana de Anahí dejó claro que esa postura continúa vigente y que no tiene intención de contar cada detalle de lo ocurrido. “El mismo que voy a seguir guardando, porque no tengo por qué hablar de más. Simplemente decidí hablar mi versión”, explicó.

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La también conductora señaló que antes de hablar públicamente atravesó un proceso personal importante. “Después de que me encerré en mí misma, después de que tomé terapias, después de que hice tantas cosas para estar bien. De eso se trata, tenemos que hablar”, expresó. Su intención, explicó, ha sido compartir lo relacionado con su recuperación emocional, no convertir la separación en un intercambio de acusaciones.

La separación de Marichelo y Jorge no ocurrió de un día para otro

Quién es Marichelo Puente, la hermana de Anahí que rompió en llanto tras confirmar separación de Jorge D’Alessio (RS)

Durante la entrevista, Marichelo reconoció que para quienes observaban la relación desde fuera, la separación pudo parecer repentina. Sin embargo, explicó que la decisión estuvo precedida por un proceso que llevaba tiempo desarrollándose. “Esto no fue de un día para otro, por supuesto que no”, afirmó.

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También admitió que quizá algunas cosas no ocurrieron de la manera ideal. “A lo mejor no fue la mejor manera, ¿sabes?”, comentó. Sin embargo, evitó quedarse atrapada en lo que pudo haber sido diferente y aceptó que la historia ya tomó su propio rumbo.

“Y eso no puedes ni regresar el tiempo”, señaló. Para Marichelo, ahora corresponde mirar hacia adelante y tomar decisiones pensando en su bienestar y en el de sus hijos. “A mí me toca hacer las cosas para mí, para mis hijos, a mi manera, a mi estilo y como yo creo que es lo mejor”, explicó.

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Sus hijos son una de las razones para evitar una guerra pública

Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)

Uno de los aspectos que más destacó Marichelo fue la importancia de sus tres hijos en la manera en que ha decidido afrontar el divorcio. Mientras algunas personas esperan que una separación de figuras públicas termine en declaraciones y enfrentamientos, ella aseguró que no está dispuesta a entrar en esa dinámica.

“La gente quiere ver que todo el mundo se agarre del chongo, pero yo tengo tres hijos”, expresó durante la charla. Después añadió: “Y tú eres mamá, somos mamás, y por los hijos no hay manera”. Para ella, preservar la tranquilidad familiar pesa más que responder a las expectativas del público.

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Marichelo resumió su postura con una frase contundente: “Yo llegué como dama y me voy como tal”. Y añadió: “No tengo por qué decir absolutamente nada y cada quien sabrá lo que hizo y lo que no”. Con ello dejó claro que no pretende exponer públicamente todos los detalles de su relación con Jorge.

Jorge D’Alessio ya tiene pareja y la separación sigue sin escándalos

Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)

Durante la entrevista también surgió el tema de la nueva relación de Jorge D’Alessio.

Los conductores recordaron con humor que incluso Marichelo habría mostrado una actitud cordial ante esa nueva etapa, algo que sorprendió a quienes esperaban una reacción más polémica después del divorcio.

Entre risas, Marichelo escuchó el comentario de que había recomendado que Jorge presentara a su novia y respondió: “Mira, mira, ¿qué te dijo? Así las cosas”. La conversación mostró nuevamente el tono relajado con el que ambos han intentado manejar públicamente su separación, al menos en lo que se desprende de las declaraciones compartidas.

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