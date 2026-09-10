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Afición de Pumas arremete contra Memote Martínez tras fichar con Tigres: ““Eres un tronco malagradecido”

Guillermo Martínez aseguró que tomó la decisión correcta y reveló qué lo convenció de aceptar el reto con el conjunto felino

El nuevo delantero felino aseguró que llega con ilusión y compromiso, además de buscar pelear por un lugar en la Selección Mexicana.
El nuevo delantero felino aseguró que llega con ilusión y compromiso, además de buscar pelear por un lugar en la Selección Mexicana.
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Guillermo “Memote” Martínez comenzó una nueva etapa en su carrera profesional después de convertirse en refuerzo de Tigres de la UANL para el Apertura 2026, luego de dejar las filas de Pumas. Sin embargo, su cambio de camiseta provocó una fuerte reacción entre algunos aficionados del conjunto universitario, quienes utilizaron las redes sociales para expresar su molestia por la salida del delantero.

El anuncio realizado durante las primeras horas de este jueves 10 de septiembre rápidamente generó comentarios entre los seguidores auriazules. Mientras Tigres presentó al atacante como una nueva pieza para su proyecto, parte de la afición de Pumas cuestionó la decisión del futbolista y publicó duros mensajes en su contra.

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(Captura de pantalla)
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Entre las reacciones que aparecieron en redes sociales se pudieron leer comentarios como: “Felicidades Memote, despídete de la selección nacional por que en Tigres, no vas a poder jugar mucho”; “La cagaste en irte Adiós carrera”; “gracias a dios ya te fuiste de los pumas troncote nunca regreses gracias por nd tronco”; “Mal agradecido, viendo las declaraciones de Vucetich al quererte ir…”; “limitado tronco juega más una tabla q tú ya vete de pumas” y “lárgate de pumas we acá no nos sirves tronco nos harías un favor llendote a tigres limitado tronco”.

¿Por qué “Memote” Martínez decidió dejar Pumas?

Guillermo Memote Martínez refuerzo Tigres
Guillermo Memote Martínez refuerzo Tigres (@TigresOficial/X)

Ante su llegada al conjunto regiomontano, el propio Guillermo Martínez explicó los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta de Tigres.

El delantero aseguró sentirse convencido de haber tomado la decisión adecuada y destacó la ilusión que representa comenzar esta etapa con una institución a la que anteriormente enfrentó como rival.

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“La verdad que muy contento, se tomó la decisión acertada, vengo con muchas ganas, mucha ilusión, y sobre todo con mucho compromiso. Se lo que es vestir esta playera, me ha tocado enfrentarla de rival y creo que ahora tenerla propia es un gran orgullo”, comentó.

Martínez también explicó que el interés de Tigres fue determinante para definir su futuro. Entre sus prioridades estaba encontrar un escenario que le permitiera competir por oportunidades dentro de la cancha, pero también contar con mejores condiciones de estabilidad para su familia.

“Creo que cuando supe de la intención de Tigres, sabía que tenía que venir, porque también aseguraba mucha estabilidad a mi familia, sobre todo porque era lo que yo buscaba, el hecho de pelear un lugar para poder jugar e ir a selección”.

Con estas palabras, el atacante dejó claro que su decisión no estuvo relacionada únicamente con el cambio de equipo, sino también con sus objetivos personales y deportivos, particularmente su intención de mantenerse en la pelea por una convocatoria con la Selección Mexicana.

“Memote” destaca la importancia de Tigres

(Captura de pantalla)
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El nuevo futbolista felino también habló sobre lo que significa incorporarse a una institución con presencia importante dentro del futbol mexicano y con reconocimiento internacional.

“Siempre llegar a un equipo como estos es muy importante, sobre todo por lo que representa, en la ciudad, en el país y ya internacionalmente, se sabe de qué Tigres ya es conocido en todos lados.”

Así, Guillermo Martínez inicia su aventura con Tigres en medio de opiniones divididas. Mientras el delantero mira hacia adelante con la intención de ganarse un lugar y mantenerse en el radar de la Selección Mexicana, un sector de la afición de Pumas reaccionó con molestia ante su salida.

Ahora, “Memote” tendrá el desafío de demostrar dentro de la cancha que el cambio de Pumas a Tigres fue, como él mismo aseguró, “la decisión acertada”.

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