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Quién es Xabier Mancisidor, nuevo entrenador de porteros de la Selección Mexicana que trabajó con Pep Guardiola

Xabier formará parte del cuerpo técnico de Rafa Márquez con miras al Mundial 2030

Xabier formará parte del cuerpo técnico de Rafa Márquez con miras al Mundial 2030.(Reuters/Molly Darlington)
Xabier formará parte del cuerpo técnico de Rafa Márquez con miras al Mundial 2030.(Reuters/Molly Darlington)
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La Selección Mexicana presentó a Rafa Márquez como nuevo entrenador rumbo al Mundial 2030, el cual llegará acompañado por un cuerpo técnico con experiencia en procesos internacionales y clubes de alto nivel.

Entre los integrantes que acompañarán al ex defensa del Barcelona vale la pena destacar a Xabier Mancisidor, entrenador de porteros con trayectoria en equipos como Real Madrid y Manchester City que llega a fungir como mentor para los porteros jóvenes mexicanos como Raúl Rangel y Carlos Acevedo.

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Quién es Xabier Mancisidor

Soccer Football - Champions League - Manchester City training - Etihad Campus, Manchester, Britain - May 16, 2023 Manchester City manager Pep Guardiola and goalkeeping coach Xabier Mancisidor during training Action Images via Reuters/Jason Cairnduff
Soccer Football - Champions League - Manchester City training - Etihad Campus, Manchester, Britain - May 16, 2023 Manchester City manager Pep Guardiola and goalkeeping coach Xabier Mancisidor during training Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

La llegada de Xabier Mancisidor a la Selección Mexicana ocurrió después de una etapa de 13 años en el Manchester City, donde formó parte de distintos cuerpos técnicos y trabajó con entrenadores como Manuel Pellegrini y Pep Guardiola.

Mancisidor Macazaga es un ex guardameta y entrenador de porteros español, originario de Pasaia, Guipúzcoa. Su carrera se desarrolló en clubes de Europa, primero como futbolista y después desde el trabajo especializado con arqueros.

El español inició su formación en las fuerzas básicas del Deportivo Alavés y tuvo paso por otros equipos durante su etapa como jugador. Más tarde encontró como entrenador de porteros el espacio en el que construyó la mayor parte de su trayectoria.

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Trabajó 11 años en la Real Sociedad. Después acompañó a Manuel Pellegrini durante sus etapas en el Real Madrid y el Málaga, antes de incorporarse al Manchester City en 2013.

Con su llegada al Tricolor, Mancisidor quedó integrado al proyecto encabezado por Rafael Márquez. Su labor se centró en la preparación de los porteros durante el proceso de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2030.

El papel de Mancisidor en el desarrollo de los porteros

Soccer Football - Premier League - Manchester United v Manchester City - Old REUTERS/Molly Darlington
Soccer Football - Premier League - Manchester United v Manchester City - Old REUTERS/Molly Darlington

La experiencia de Xabier Mancisidor como entrenador de porteros le permitirá trabajar con arqueros de perfiles distintos.

Su función abarca aspectos técnicos como lectura de juego, juego aéreo, salida con los pies y toma de decisiones dentro del área.

El trabajo individual será uno de los puntos para impulsar el crecimiento de los jóvenes. Cada portero tendrá necesidades diferentes y elementos a mejorar: algunos requerirían mejorar su ubicación, otros su juego con el balón o la comunicación con la línea defensiva.

Mancisidor también tendrá que trasladar ese trabajo a las concentraciones, donde el tiempo de preparación suele ser limitado.

El reto consiste en identificar avances y corregir detalles sin perder de vista el funcionamiento colectivo que pretenda Rafael Márquez..

Cómo luce la portería de México con miras al Mundial 2030

Raúl Rangel busca comandar la portería de la Selección rumbo al 2030. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Raúl Rangel busca comandar la portería de la Selección rumbo al 2030. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Raúl Rangel aparece como el principal candidato para ocupar la titularidad de México en el Mundial 2030 y su actuación en la edición del 2026 pone en manifiesto su capacidad bajo los tres postes al no recibir gol en cuatro partidos.

El arquero necesita sostener regularidad en su club y responder en cada oportunidad con el Tricolor. La experiencia en encuentros de alta exigencia también pesaría en la disputa por el puesto, donde la continuidad no está garantizada.

Sin embargo, otros porteros buscan empujar fuerte para quitarle el puesto de titular al Tala como Carlos Acevedo sería uno de los guardametas que buscarían recuperar o fortalecer su lugar en el entorno de la Selección Mexicana.

Alex Padilla formaría parte de los perfiles jóvenes que intentarían abrirse paso. Su experiencia en Europa, donde ha tenido algunos minutos con el Athletic Club de Bilbao pese a no ser titular, sería un factor que jugaría a su favor.

Andrés Sánchez y Carlos Moreno también aparecerían entre los nombres que buscarían una oportunidad.

Cada uno tendría que demostrar condiciones en sus respectivos equipos para aspirar a recibir llamados y competir por un llamado a la Selección.

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