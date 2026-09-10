EN VIVO | Rafa Márquez es presentado de manera oficial como nuevo director técnico de la Selección Mexicana: sigue el minuto a minuto

Desde la inauguración, la SNM rompió los récords de audiencia registrados en Qatar (+65%).

Hasta Octavos de Final, los partidos de la SNM acumularon un alcance de 251.9 millones de personas en México y EUA, 227% superior al registrado en Qatar 2022.

México vs Inglaterra fue la segunda transmisión en español más vista registrada en EUA con 23.2 millones de espectadores sólo por detrás de la Final España vs Argentina (23.9 M).