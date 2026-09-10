EN VIVO | Rafa Márquez es presentado de manera oficial como nuevo director técnico de la Selección Mexicana: sigue el minuto a minuto

Mikel Arriola asegura que la playera de la Selección Mexicana fue la maás vendida del Mundial de 2026.
- La playera verde de la Selección Mexicana presentada el 5 de noviembre. Se consolida como el jersey más vendido en la historia del portafolio de Adidas para sele
- cciones nacional durante el Mundial 2026.
- El comportamiento comercial del jersey de México superó al de otras camisetas emblemáticas del portafolio, incluida la de Brasil.
- Se comercializó el 97% de la disponibilidad del producto.
PENETRACIÓN RÉCORD
MUNDO DIGITAL
- El Mundial 2026 registró el mayor volumen de contenido que cualquier otro torneo analizado, con 7,253 publicaciones que cerraron la participación con un sentimiento positivo histórico.
- Las impresiones crecieron más de 5 veces, el récord alcanzado en Copa Oro 2023. Adicionalmente, generaron 1 millón de registros de nuevos aficionados.
- Hasta la participación de Octavos de Final, la SNM fue la selección con mayor interacción digital del torneo con 186,679,906 interacciones, por encima de Argentina, Portugal, Francia, Inglaterra y Brasil.
Número de publicaciones por evento
- Mundial 2022: 4,551
- Copa Oro 2023: 5,317
- Copa América 2024: 2,385
- Copa Oro 2025: 3,963 (+83%)
- Mundial 2026: 7,253
Total de impresiones por evento (Millones)
- Mundial 2022: 772.1
- Copa Oro 2023: 902.1
- Copa América 2024: 409.0
- Copa Oro 2025: 692.3 (+578%)
- Mundial 2026: 4,691.3
Interacción Digital durante el Mundial 2026 (Top 5 Octavos de Final)
- México: 186,679,906
- Francia: 182,808,294
- Portugal: 155,207,761
- Argentina: 149,643,239
- Brasil: 141,308,924
Pie de página:
- SELECCIÓN NACIONAL DE MÉXICO
Mikel Arriola reconoce que ha hablado con Rafa Márquez asegurando que la selección más importante es la selección mayor y que implementará todos los recursos que se necesiten.
CONEXIÓN CON LA AFICIÓN
AUDIENCIA MUNDIAL 2026
- Desde la inauguración, la SNM rompió los récords de audiencia registrados en Qatar (+65%).
- Hasta Octavos de Final, los partidos de la SNM acumularon un alcance de 251.9 millones de personas en México y EUA, 227% superior al registrado en Qatar 2022.
- México vs Inglaterra fue la segunda transmisión en español más vista registrada en EUA con 23.2 millones de espectadores sólo por detrás de la Final España vs Argentina (23.9 M).
- Adicionalmente, registró una audiencia de 36 millones en México, siendo el partido más visto en México en el siglo XXI.
Recuadros de datos:
- 251.9 M
- Alcance acumulado hasta Octavos
- +227% vs 111 M en Qatar 2022
- Alcance Octavos de Final
- México: 169.64 M
- EUA: 82.29 M
- Promedio rtg por partido
- México: 30.22 M
- EUA: 20.38 M
- Máximo registro
- México vs Inglaterra: 97.55 M
ALCANCE NETO ACUMULADO MX + EUA (en miles de personas)
- México vs Polonia: 32,600
- Argentina vs México: 42,320
- Arabia Saudita vs México: 35,743
- México vs Sudáfrica: 69,733
- México vs Corea del Sur: 69,147
- Rep. Checa vs México: 62,943
- México vs Ecuador: 77,358
- México vs Inglaterra: 97,549
Pie de página:
- SELECCIÓN NACIONAL DE MÉXICO
- Fuente: Nielsen. Alcance y ratings de streaming (MX) pendientes en J2, J3, 16vos y 8vos.
Mikel Arriola da los resultados del Mundial 2026, destacando que la afición mexicana fue la número 7 del ranking mundial. Además, de que es la segunda nación con 64% como porcentaje de su población, solo por detrás de Arabia Saudi.
Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol asegura que la buena noticia del ciclo mundialista es que los partidos serán presentados en plataformas de streaming.
Sigue en VIVO a través de Infobae México todos los detalles de la conferencia de prensa sobre la presentación de Rafael Márquez como el nuevo DT de México.