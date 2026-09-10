De Guerrero a Puebla: quiénes son Los Rojos, el grupo señalado por amenazas contra la alcaldesa de Acatlán

Tras la renuncia de Guadalupe Lucero Bárcenas y ocho integrantes del Cabildo, el Congreso de Puebla decidirá qué sigue para Acatlán.

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Los Rojos surgieron de la fragmentación del poderoso Cártel de los Beltrán Leyva y durante años protagonizaron algunas de las disputas criminales más violentas de Guerrero. Ahora, el nombre de esta organización volvió a los reflectores después de que Guadalupe Lucero Bárcenas, alcaldesa de Acatlán de Osorio, Puebla, acusara públicamente a integrantes del grupo de estar detrás de amenazas en su contra y de la crisis política que rodeó su salida del cargo.

La funcionaria sostuvo, en entrevista con la periodista Adela Micha, que integrantes de Los Rojos operaban detrás de algunos de los regidores que impulsaron el procedimiento para separarla de la presidencia municipal.

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Bárcenas aseguró que la situación que enfrenta no comenzó recientemente y afirmó que ha vivido amenazas desde 2023.

“Cualquier cosa que llegue a pasarme a mí o a cualquier miembro de mi familia, responsabilizo directamente al líder de este grupo delictivo de Los Rojos”, declaró al referirse a una organización que, según su acusación, opera en Acatlán de Osorio.

Sus señalamientos colocaron nuevamente bajo la atención pública a Los Rojos, un grupo cuya historia está estrechamente relacionada con la caída del imperio criminal de los hermanos Beltrán Leyva.

El origen de Los Rojos tras la caída de los Beltrán Leyva

El 16 de diciembre de 2009, Arturo Beltrán Leyva, alias El Barbas, murió durante un operativo de la Secretaría de Marina en Cuernavaca, Morelos.

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Guadalupe Lucero Bárcenas acusó públicamente a integrantes de Los Rojos de estar detrás de amenazas en su contra. (Facebook: Lupita Bárcenas)

Su muerte aceleró la fragmentación de la organización que encabezaba junto con sus hermanos Alfredo, Héctor y Carlos Beltrán Leyva.

La caída del liderazgo provocó que varias células locales que habían operado bajo la estructura del cártel comenzaran a disputar territorios y rutas de manera independiente, especialmente en Guerrero.

Entre ellas se encontraba la estructura vinculada con Jesús Nava Romero, alias “El Rojo”, un personaje que había sido lugarteniente de los Beltrán Leyva y mantenía influencia en Guerrero mediante actividades relacionadas con la producción y traslado de amapola.

Nava Romero también murió durante los hechos ocurridos la noche en que fue abatido Arturo Beltrán Leyva.

Después de su muerte, su sobrino, Jesús Nava Marino, alias “R2”, intentó mantener las operaciones de la estructura mediante un grupo conocido como el Cártel de la Sierra.

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Sin embargo, fue localizado asesinado en 2010 en las inmediaciones de un basurero en Tuxpan, Iguala.

Los Rojos surgieron como una de las organizaciones que emergieron tras la fragmentación del Cártel de los Beltrán Leyva. (Fotografía: Especial)

El vacío de poder permitió el surgimiento de nuevos liderazgos y, con el tiempo, Crisóforo Rogelio Maldonado Jiménez, alias “El Bocinas”, se convirtió en uno de los principales dirigentes de Los Rojos.

Extorsión, secuestros y disputas territoriales

A diferencia del Cártel de los Beltrán Leyva, Los Rojos fueron considerados principalmente una organización regional.

De acuerdo con análisis de InSight Crime, el grupo representaba el modelo de una banda criminal surgida de organizaciones más grandes, pero con una mayor dependencia de actividades como la extorsión y el secuestro, además de otros delitos.

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Con el paso de los años, a Los Rojos también se les atribuyeron actividades relacionadas con homicidios, desapariciones, trata de personas y el control de economías ilícitas.

Uno de sus principales conflictos fue contra Guerreros Unidos, otra escisión surgida del reacomodo criminal posterior a la fragmentación de los Beltrán Leyva.

La disputa por territorios en Guerrero y Morelos generó numerosos ataques entre ambas organizaciones.

La organización mantuvo durante años disputas con Guerreros Unidos y Los Ardillos por territorios en Guerrero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Bocinas sobrevivió a un atentado en Cuernavaca en diciembre de 2012, pero posteriormente fue asesinado dentro de una clínica privada en la Ciudad de México, según antecedentes recopilados sobre la organización.

Tras su muerte, Los Rojos atravesaron nuevos cambios de liderazgo.

La guerra contra Los Ardillos y la expansión del grupo

La organización también mantuvo una violenta disputa contra Los Ardillos, especialmente por el control de regiones de la montaña baja de Guerrero.

Uno de los episodios más representativos ocurrió en mayo de 2015, cuando alrededor de 300 hombres armados irrumpieron en Chilapa.

El grupo tomó durante horas distintos puntos de la ciudad, instaló retenes y desató una serie de privaciones ilegales de la libertad. Posteriormente se estableció que la incursión estaba relacionada con la disputa entre Los Rojos y Los Ardillos.

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Entre los principales dirigentes que posteriormente encabezaron a Los Rojos estuvieron Zenén Nava Sánchez, “El Chaparro”, y Santiago Mazari Hernández, “El Carrete”.

La exalcaldesa de Acatlán de Osorio afirma que integrantes del cártel operaban detrás de los regidores que impulsaron su revocación de mandato. (Facebook)

Ambos fueron detenidos en 2019, lo que representó otro golpe para la estructura criminal.

Sin embargo, la organización continuó apareciendo en investigaciones y operaciones de seguridad. En 2022, autoridades federales reportaron la captura de Juan Miguel “N”, alias “El Johnny”, señalado como uno de sus líderes.

Su arresto ocurrió en Tepalcatepec, Michoacán, una región estratégica por la presencia de grupos rivales del CJNG.

Los Rojos, ahora en el centro de la crisis de Acatlán

El nombre del grupo volvió ahora al escenario público después de las acusaciones de Guadalupe Lucero Bárcenas.

La entonces alcaldesa señaló previamente a María de Jesús Ocampo Álvarez y a Pedro Flores Romero, alias “El Pelle”, a quien identificó como líder de Los Rojos, como presuntos responsables de amenazas de muerte en su contra.

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Las acusaciones se produjeron en medio del conflicto con integrantes del Cabildo, quienes promovieron señalamientos contra su administración por presunto nepotismo, desvío de recursos y obras fantasma, acusaciones que Bárcenas ha rechazado.

La exfuncionaria sostiene que detrás del conflicto existen intereses políticos y económicos, además de la presunta intervención de integrantes de la organización criminal.

Mientras el Congreso de Puebla analiza las renuncias y el futuro del Ayuntamiento de Acatlán, las acusaciones de Bárcenas han colocado nuevamente en el debate la presencia y evolución de Los Rojos, una organización nacida de las cenizas de los Beltrán Leyva que, pese a la captura o muerte de varios de sus principales líderes, ha logrado mantenerse como referencia dentro del mapa criminal de distintas regiones del país.

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