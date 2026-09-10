Colectivos que defienden presunto caso de abuso sexual protagonizan pelea frente al Reclusorio Oriente

(Foto: Twitter/@c4jimenez)

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Integrantes de los colectivos No más presos inocentes y Tonantzin protagonizaron una fuerte pelea frente a las instalaciones del Reclusorio Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, en Ciudad de México.

La riña dejó al menos tres personas lesionadas de los grupos, quienes acudieron a una audiencia de apertura de juicio contra un imputado por abuso sexual. Los colectivos respaldaron a cada uno de los implicados, No más presos inocentes acompañaba al imputado y la colectiva Tonantzin a la víctima, según un reporte de N+.

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Dos de las personas lesionadas son mujeres que presentaron sangre en el rostro, de acuerdo con el reporte realizado desde el exterior del reclusorio. Hasta ese momento, no había ambulancias en el sitio para atenderlas ni personal de seguridad que acudiera a la riña.

La pelea inició tras la llegada de la colectiva Tonantzin

Los colectivos se concentraron afuera de las salas de juicios orales mientras se desarrollaba la audiencia de apertura por el delito de abuso sexual. La tensión entre ambos grupos ya existía antes de la confrontación, según integrantes de No Más Presos Inocentes que compartieron su testimonio con N+.

Personas de ese colectivo señalan al medio que en una audiencia anterior hubo quienes retiraron sus lonas e incluso las habrían dañado con objetos punzocortantes. La llegada de integrantes de Tonantzin deriva en una agresión entre ambos grupos.

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La pelea obligó a algunos integrantes de No Más Presos Inocentes a resguardarse dentro de la explanada de las salas de juicios. Otros se retiraron corriendo del área tras el enfrentamiento, como muestran las imágenes captadas por el reportero Guillermo Carrillo para N+.

Los dos grupos mantienen posturas opuestas sobre el proceso judicial. No Más Presos Inocentes respalda al hombre imputado, mientras Tonantzin acompaña a la mujer identificada como presunta víctima.

Durante la riña no intervino de inmediato ningún elemento de seguridad, según el reporte de N+, a pesar de que en el lugar había cuatro policías, una cantidad que no logró contener a las personas que participaron en el enfrentamiento.

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Sin embargo, pese a la pelea frente al Reclusorio Oriente, la audiencia de apertura de juicio continúa dentro de las salas orales. El proceso se sigue contra un imputado por el delito de abuso sexual, según informa N+.

No Más Presos Inocentes también realizó movilizaciones un día antes en distintos puntos del Centro de la Ciudad de México, de acuerdo con el reporte. El colectivo mantiene presencia en el caso para exigir apoyo al imputado.