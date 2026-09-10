Taina Pimentel aclara cuándo terminó su relación con Lupillo Rivera

Lupillo Rivera y la modelo Taína Pimentel anunciaron su compromiso, una noticia que llega en medio de la atención mediática. (Instagram: @tainapimentelofficial)

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Taina Pimentel aclaró los rumores sobre su ruptura con Lupillo Rivera y aseguró que la relación no terminó en mayo ni junio, como señalaron algunas versiones en redes sociales.

La modelo dominicana sostuvo que el vínculo se quebró en julio y pidió que terceros no difundieran relatos que, según dijo, no correspondían con lo ocurrido.

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¿Qué dijo Taina Pimentel?

Este 10 de septiembre, la influencer publicó un mensaje en sus historias de Instagram luego de que crecieron las especulaciones sobre las fechas y los motivos de su separación.

“Da mucha pena tener que salir a aclarar situaciones como estas, especialmente cuando he procurado manejar todo con respeto y discreción”, escribió.

Taina y Lupillo confirmaron públicamente el final de su relación y compromiso en agosto, tras ocho meses juntos. La pareja había anunciado planes de boda el 30 de marzo de 2026. Semanas antes de la ruptura, ambos ya habían enfrentado rumores de una crisis.

La modelo precisó que las fechas que circularon no reflejaron el momento en que terminó su noviazgo. “Mi relación NO terminó en MAYO ni en JUNIO”, indicó en la imagen que difundió desde su cuenta oficial.

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(Captura de pantalla/IG)

Taina Pimentel explica el quiebre

Pimentel explicó que el quiebre con el intérprete ocurrió en julio, aunque decidió no revelar las razones. También sostuvo que el contacto entre ambos continuó durante algunas semanas por asuntos y planes que habían quedado pendientes.

“Aunque se quebró en JULIO, por razones que prefiero mantener en privado, todavía a mediados de AGOSTO existían conversaciones, planes y yo continuaba involucrada en asuntos relacionados con el reality en el que participa”, expuso Taina Pimentel.

El mensaje ofreció una nueva versión sobre la cronología de la ruptura. Cuando confirmó el fin del compromiso, la dominicana no detalló los motivos de la decisión ni abundó sobre el momento exacto en que comenzó el distanciamiento.

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El 22 de agosto, Pimentel informó que su relación con Lupillo Rivera había llegado a su fin.

“Mi relación y compromiso con Lupillo Rivera han llegado a su fin. Hoy quiero compartir que he tomado la decisión de cerrar una etapa muy importante de mi vida”, declaró en el comunicado.

La actriz dominicana anunció la ruptura por medio de un comunicado en Instagram. (IG: tainapimentelofficial)

La modelo describió aquel anuncio como parte de una etapa difícil. “Ha sido una situación muy difícil para mí y un proceso lleno de emociones”, manifestó al dirigirse a sus seguidores.

La modelo rechazó las versiones que circularon sobre el rompimiento

La reciente publicación de Pimentel se enfocó en las especulaciones que surgieron después de que la pareja confirmó su separación. Sin referirse a una persona en particular, cuestionó que se difundieran versiones que habrían buscado modificar la percepción pública sobre lo ocurrido.

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“Para limpiar la imagen de una persona no es necesario crear una narrativa sobre una historia que no ocurrió de esa manera”, escribió la influencer.

Pimentel sostuvo que guardó silencio por respeto a la relación que mantuvo con Rivera. Aun así, señaló que esa decisión no implicó aceptar las interpretaciones de personas ajenas al vínculo.

“He guardado silencio por respeto, pero eso no significa permitir que terceros reescriban una historia que no vivieron”, agregó en su aclaración.

Controversias de Lupillo Rivera en "La Casa de los Famosos" repercuten en su apoyo

La pareja hizo público su romance en noviembre de 2025. El vínculo avanzó rápidamente: Rivera viajó a República Dominicana en diciembre y ambos participaron en el reality ¿Apostarías por mí? en enero de 2026.

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El 30 de marzo de 2026, Pimentel anunció que se había comprometido con el cantante. “No solo recibí un anillo, recibí una promesa… un propósito y la ilusión de una vida juntos donde Dios guíe cada paso de nuestro amor”, escribió entonces.

Lo que se supo de la ruptura entre Lupillo Rivera y Taina Pimentel

Los primeros rumores de una separación surgieron en julio, cuando seguidores advirtieron que ambos dejaron de seguirse en redes sociales. También notaron que la modelo eliminó varias imágenes en las que aparecía junto al cantante.

En aquel momento, Pimentel negó que el compromiso hubiera terminado. La influencer aseguró que atravesaban una crisis, pero sostuvo que habían logrado superarla y que sus planes de boda continuaban.

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La confirmación llegó semanas más tarde. En su comunicado de agosto, Pimentel expresó que conservaba agradecimiento por la etapa que compartió con el intérprete de regional mexicano.

Pimentel también afirmó que mantendría respeto y afecto hacia su exprometido. “Siempre habrá de mi parte cariño, respeto y agradecimiento por la historia que compartimos”, declaró.

Pimentel concluyó su reciente mensaje con una solicitud de prudencia. “Con mucho respeto, pido que las cosas se queden hasta aquí. Hay situaciones que, por respeto y prudencia, he decidido no hacer públicas”, sostuvo.

La modelo consideró que los detalles relacionados con su relación y el desenlace del compromiso debían permanecer fuera de la conversación pública. “Lo mejor para todos es que continúen de esa manera”, finalizó.

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