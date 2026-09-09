Salinas Pliego cumple con pagos mensuales de su deuda fiscal, confirma Sheinbaum

FILE PHOTO: Founder and Chairman of Grupo Salinas Ricardo Salinas Pliego speaks during the kick off of Bitcoin Historico, a conference organized by the National Bitcoin Office of El Salvador in San Salvador, El Salvador, November 12, 2025. REUTERS/Jose Cabezas/File Photo

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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles que el empresario Ricardo Salinas Pliego ha cumplido con los pagos mensuales establecidos en el acuerdo para liquidar la deuda fiscal de Grupo Salinas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre las publicaciones en las que el propietario de Grupo Elektra y TV Azteca asegura que ya no tiene adeudos tributarios con el Gobierno de México.

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Sheinbaum aclaró que el empresario todavía se encuentra dentro de un programa de pagos a 18 meses, por lo que podrá considerar saldadas sus obligaciones una vez que cubra todas las parcialidades, siempre que no incurra en alguna nueva irregularidad fiscal.

Claudia Sheinbaum habla desde el podio oficial durante su conferencia mañanera en la Ciudad de México. (Presidencia )

Al explicar la situación fiscal del empresario, Claudia Sheinbaum señaló que el mecanismo acordado contempla un desembolso inicial y posteriores pagos mensuales.

“Él está pagando cada mes por lo que debía de Elektra. Entonces, se hizo un mecanismo”, respondió la presidenta.

De acuerdo con la mandataria, Salinas Pliego terminó obligado a cubrir una cantidad considerablemente mayor debido a que no pagó oportunamente lo que le correspondía durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Por no pagar lo que le correspondía en el periodo del presidente López Obrador, ahora tuvo que pagar prácticamente el doble”, afirmó.

Sheinbaum mencionó una cantidad cercana a los 31 mil millones de pesos y aseguró que los recursos obtenidos mediante la recaudación fiscal se destinan principalmente al financiamiento de los Programas para el Bienestar, incluidas las becas entregadas por el Gobierno federal.

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El esquema de cumplimiento, explicó, quedó dividido de la siguiente manera:

Un primer pago realizado al formalizar el acuerdo con la autoridad fiscal.

El resto de la cantidad distribuido en mensualidades.

Un plazo total de 18 meses para completar el pago.

La extinción de los adeudos una vez cubiertas todas las parcialidades, salvo que se detecten nuevas irregularidades.

Ante una pregunta directa sobre si el empresario ha respetado el calendario establecido, la presidenta respondió afirmativamente.

“Sí, ha cumplido cada mes”, confirmó Sheinbaum, antes de bromear con que el empresario probablemente respondería mediante sus redes sociales.

¿Cuál es el origen de la deuda fiscal de Ricardo Salinas Pliego?

La controversia entre las empresas de Ricardo Salinas Pliego y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se prolongó durante varios años mediante distintos litigios relacionados principalmente con créditos fiscales de Grupo Elektra.

Los adeudos derivaron de ejercicios fiscales anteriores y fueron discutidos en tribunales por las compañías del conglomerado. Después de diversas resoluciones judiciales, en enero de 2026 se anunció un acuerdo para cubrir las obligaciones pendientes.

El 29 de enero, el SAT informó que empresas de Grupo Salinas pagarían 32 mil 132 millones de pesos. Según el reporte difundido entonces, el conglomerado ingresó un primer monto de 10 mil 400.63 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, mientras que la cantidad restante se cubriría mediante 18 parcialidades.

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La autoridad tributaria indicó que el convenio se realizó conforme a las disposiciones del Código Fiscal de la Federación y en cumplimiento de las resoluciones judiciales correspondientes.

Por su parte, Grupo Salinas comunicó que había decidido realizar el pago pese a mantener su desacuerdo con las determinaciones fiscales. La empresa sostuvo que buscaba cerrar el conflicto con las autoridades y aseguró que, durante las últimas dos décadas, sus compañías habían pagado más de 300 mil millones de pesos en impuestos. El conglomerado también afirmó que el acuerdo superaba los términos discutidos originalmente en 2024.

Mexican billionaire Ricardo Salinas Pliego speaks during a Bitcoin conference organized by El Salvador's National Bitcoin Office, in San Salvador, El Salvador, November 12, 2025. REUTERS/Jose Cabezas

Cuando se dio a conocer el convenio, Claudia Sheinbaum calificó el pago como uno de los más grandes registrados en México para un caso de esta naturaleza. También negó que el procedimiento tuviera motivaciones políticas y aseguró que se trataba del cumplimiento de obligaciones fiscales confirmadas por instancias judiciales.

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La presidenta sostuvo que la política tributaria de su gobierno busca evitar privilegios para los grandes contribuyentes y recordó que durante la administración de López Obrador se prohibió constitucionalmente la condonación de impuestos.

Este miércoles, Sheinbaum precisó que el cumplimiento total se alcanzará cuando el empresario concluya el calendario de 18 pagos mensuales. Hasta ahora, aseguró, Salinas Pliego no ha dejado de cubrir ninguna de las parcialidades pactadas.

“Al pagar los 18 meses, en efecto, ya no tiene deudas, a menos que haya alguna otra cosa, alguna irregularidad que él cometa”, puntualizó la mandataria.

La aclaración distingue entre estar al corriente con un convenio de pago y haber liquidado por completo el adeudo: aunque Salinas Pliego cumple mensualmente, el proceso permanecerá abierto hasta que termine el plazo acordado con el SAT.

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