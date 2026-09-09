México

Filtros convierten la misa de un sacerdote en una escena surrealista y las imágenes vuelven a causar furor en redes

La transmisión realizada en redes sociales se viralizó debido a la peculiar interacción entre los efectos de cámara y la celebración religiosa

La transmisión realizada en Italia en 2020 volvió a aparecer en redes sociales debido a la peculiar interacción entre los efectos de cámara y la celebración religiosa.

Guardar

Una transmisión religiosa volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales debido a una peculiar situación que ocurrió frente a la cámara. Mientras un sacerdote se encontraba celebrando una misa, diferentes filtros digitales comenzaron a modificar su rostro, generando una escena completamente inesperada.

El religioso permaneció concentrado en la ceremonia mientras sobre su imagen aparecían distintos efectos. Lo curioso para los usuarios fue que, al menos en las imágenes que circulan en internet, el sacerdote continuó con la celebración sin detenerse a reaccionar ante las transformaciones que aparecían en pantalla.

PUBLICIDAD

La diferencia entre el ambiente solemne de una misa y los elementos propios de los filtros utilizados en las transmisiones digitales fue precisamente lo que hizo que el fragmento llamara la atención.

La combinación entre una ceremonia religiosa y los inesperados filtros digitales convirtió una antigua transmisión en contenido nuevamente compartido en redes.
La combinación entre una ceremonia religiosa y los inesperados filtros digitales convirtió una antigua transmisión en contenido nuevamente compartido en redes.

En cuestión de segundos, el rostro del sacerdote pasó por diferentes modificaciones. Uno de los efectos le colocó un bigote de color morado, mientras que posteriormente apareció un filtro que añadía un sombrero y lentes oscuros.

La secuencia no terminó ahí. También se observó una especie de corona acompañada de un medallón, además de otro efecto que modificaba sus facciones para darle una apariencia similar a la de un gato.

PUBLICIDAD

Mientras todos estos elementos aparecían sobre la imagen, el sacerdote continuaba con sus actividades dentro de la ceremonia.

Un video antiguo que volvió a las redes

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Aunque las imágenes comenzaron a circular nuevamente como si se tratara de un acontecimiento reciente, el video tiene varios años de antigüedad.

La grabación corresponde a marzo de 2020, durante una etapa particularmente complicada a nivel mundial debido al inicio de la pandemia de COVID-19.

En aquel momento, las restricciones sanitarias provocaron que numerosas actividades religiosas comenzaran a trasladarse al ámbito digital. Las iglesias recurrieron a transmisiones por internet para mantener el contacto con sus comunidades cuando las celebraciones presenciales estaban limitadas.

De acuerdo con publicaciones realizadas en aquella época por medios como Chilevisión e Infozona, el sacerdote que aparece en la grabación pertenecía a una iglesia ubicada en Polla, en la provincia italiana de Salerno.

El contexto resulta importante para entender por qué aquella transmisión terminó utilizando herramientas digitales que hoy pueden parecer habituales, pero que en los primeros meses de la pandemia tuvieron una presencia cada vez mayor en las comunicaciones por internet.

¿Por qué se hizo viral nuevamente?

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El resurgimiento del clip demuestra cómo los contenidos antiguos pueden regresar a las redes sociales años después de su publicación original.

En este caso, el atractivo está principalmente en la reacción aparentemente tranquila del sacerdote frente a los filtros que modifican su apariencia. Mientras su rostro cambia en repetidas ocasiones, él continúa con la celebración religiosa sin que en el fragmento se observe una interrupción de la ceremonia.

La situación generó comentarios debido al contraste visual: por un lado, una celebración religiosa desarrollándose con normalidad y, por otro, una serie de efectos digitales que agregaban elementos completamente ajenos al contexto de la misa.

Ese contraste convirtió la grabación en un material fácilmente compartible, especialmente en plataformas donde los videos antiguos pueden recuperar popularidad cuando los usuarios vuelven a encontrarlos y los publican fuera de su contexto original.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Por ello, aunque el video volvió a aparecer recientemente en distintas cuentas y medios, no se trata de una transmisión realizada en 2026. Las imágenes corresponden a un episodio registrado en 2020, que ahora vuelve a captar la atención de los internautas.

La historia también recuerda que un video publicado años atrás puede adquirir una segunda vida en internet cuando una escena resulta suficientemente curiosa para provocar nuevas reacciones. En este caso, la inesperada aparición de filtros sobre el rostro de un sacerdote durante una misa fue suficiente para que aquella antigua transmisión religiosa volviera a recorrer las redes sociales.

Temas Relacionados

Sacerdotemisafiltrosredes socialesviralmexico-viralesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Embajador de EEUU celebra intercambio de información con México para capturar al “Pepa”, jefe de plaza de La Línea en Chihuahua

Epifanio “N” es vinculado con el tráfico de migrantes, la producción y trasiego de drogas; cuenta con orden de extradición

Embajador de EEUU celebra intercambio de información con México para capturar al “Pepa”, jefe de plaza de La Línea en Chihuahua

Salinas Pliego cumple con pagos mensuales de su deuda fiscal, confirma Sheinbaum

La presidenta informó que el empresario mantiene al corriente las parcialidades acordadas para cubrir los adeudos relacionados con Grupo Elektra

Salinas Pliego cumple con pagos mensuales de su deuda fiscal, confirma Sheinbaum

Yordi Rosado tras reciente arresto de Luis de Llano: “La única medalla se la debe colgar Sasha”

El conductor habló de la polémica entrevista que le hizo al productor y que desató todo

Yordi Rosado tras reciente arresto de Luis de Llano: “La única medalla se la debe colgar Sasha”

Gran Premio de España 2026, EN VIVO: ¿Cuándo es la carrera de F1 en Madrid y dónde verla en México?

El nuevo trazado madrileño será una prueba inédita para todos los pilotos del campeonato

Gran Premio de España 2026, EN VIVO: ¿Cuándo es la carrera de F1 en Madrid y dónde verla en México?

Kate del Castillo continúa su batalla legal contra el gobierno de México por el caso de “El Chapo” Guzmán

La actriz aseguró que el proceso continúa y que mantiene toda la documentación relacionada con una de las etapas más polémicas de su vida

Kate del Castillo continúa su batalla legal contra el gobierno de México por el caso de “El Chapo” Guzmán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sinaloa escala al cuarto lugar nacional en homicidios dolosos durante el periodo de licencias de Rocha Moya

Sinaloa escala al cuarto lugar nacional en homicidios dolosos durante el periodo de licencias de Rocha Moya

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de septiembre: se cumplen 2 años del inicio de la guerra del Cártel de Sinaloa

Embajador de EEUU celebra intercambio de información con México para capturar al “Pepa”, jefe de plaza de La Línea en Chihuahua

“Chico Nuca” pisa tierra firme tras ocho días perdido en el Pacífico: la Semar lo encontró a 481 kilómetros de las costas de Oaxaca

Quién es Nancy Ortega, la inspectora municipal de Tecate que intentó cruzar casi 70 kilos de metanfetamina a Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Carlos Rivera se despide con cariño de ¿Quién es la Máscara? Tras ser relevado por Mauricio Ochmann: “La música me llama”

Carlos Rivera se despide con cariño de ¿Quién es la Máscara? Tras ser relevado por Mauricio Ochmann: “La música me llama”

Yordi Rosado tras reciente arresto de Luis de Llano: “La única medalla se la debe colgar Sasha”

Kate del Castillo continúa su batalla legal contra el gobierno de México por el caso de “El Chapo” Guzmán

Pimpinela Escarlata conmueve a La Granja VIP con un mensaje para su madre y hace inesperada revelación sobre WWE

La Feria del Pulque en Ecatepec ofrecerá variedades y talleres de “la bebida de los dioses” muy cerca de CDMX: fechas y cómo llegar

DEPORTES

Guillermo Ochoa filtra el iPhone 18 Pro Max antes de su presentación en el Apple Event

Guillermo Ochoa filtra el iPhone 18 Pro Max antes de su presentación en el Apple Event

Gran Premio de España 2026, EN VIVO: ¿Cuándo es la carrera de F1 en Madrid y dónde verla en México?

Pimpinela Escarlata conmueve a La Granja VIP con un mensaje para su madre y hace inesperada revelación sobre WWE

NFL en CDMX: Guía de mejores restaurantes y bares para ver la temporada 2026

Esta es la razón por la que Julián Quiñones le ganó un lugar a Cristiano Ronaldo en el Balón de Oro 2026