Joanna Vega-Biestro expone qué habría ocurrido con Gala Montes antes de que abandonara La Casa de los Famosos México

Gala Montes

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Gala Montes tuvo una de las participaciones más breves de esta edición de La Casa de los Famosos México. La actriz permaneció menos de tres días dentro del reality antes de tomar la decisión de abandonar voluntariamente el proyecto, una determinación que sorprendió a los seguidores del programa y abrió una serie de interrogantes sobre las circunstancias que rodearon su salida.

Su paso por la casa apenas comenzaba cuando se confirmó que ya no continuaría en la competencia. La rapidez con la que ocurrió todo hizo que la atención se concentrara no solamente en su decisión, sino también en lo que pudo haber sucedido durante las horas previas a que dejara las instalaciones.

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En medio de las preguntas, Joanna Vega-Biestro abordó el tema y compartió una versión que, según aclaró durante su intervención, le hicieron llegar terceras personas. La periodista relató algunos detalles de esa información y planteó cuestionamientos sobre lo ocurrido, sin presentar esos datos como algo que ella hubiera presenciado personalmente.

Gala Montes permaneció menos de tres días en el reality

Durante su breve estancia, Gala Montes se mostró errática, se daba atracones de comida y se ejercitaba en la madrugada. (X)

El regreso de Gala Montes a La Casa de los Famosos México generó expectativa debido a que su incorporación representaba una nueva oportunidad para verla dentro de la dinámica del reality. Sin embargo, su permanencia resultó mucho más corta de lo que los espectadores esperaban.

La actriz decidió abandonar el programa por voluntad propia. Su salida ocurrió apenas unos días después de su ingreso, por lo que no llegó a desarrollar una participación prolongada dentro de la competencia ni a establecer una trayectoria dentro del juego.

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La decisión rápidamente provocó especulaciones, principalmente porque ocurrió de manera inesperada. A partir de entonces comenzaron a surgir preguntas sobre las razones que pudieron influir en su determinación, mientras distintas versiones intentaban explicar lo sucedido.

Joanna Vega-Biestro cuenta lo que le hicieron llegar

(Instagram)

Joanna Vega-Biestro habló del tema y desde el comienzo dejó claro que parte de la información no provenía de una experiencia que ella hubiera presenciado directamente. “Esto es lo que me cuentan”, señaló antes de comenzar a relatar la versión que había recibido.

De acuerdo con lo que explicó, habría existido la intención de abordar la situación “de manera profesional en un lugar, eh, establecido”. Sin embargo, posteriormente Gala habría reaccionado molesta. “A lo que ella se enoja y me refieren, esto es lo que me cuentan, se le abalanza”, relató Joanna.

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La periodista agregó que, según esa versión, en ese momento tuvieron que contactar a más personas. “Ahí es cuando tienen que hablarle a más personas”, explicó. También mencionó que supuestamente buscaron a Itcho, quien se encontraba en Cuernavaca, para intervenir en la situación.

La búsqueda de ayuda y las preguntas que quedaron

Gala Montes previo a abandonar La Casa de los Famosos México. (YouTube)

Joanna continuó con el relato y aseguró que una de las personas que habría acudido por Gala “no la vio bien”. Según lo que le contaron, esa persona le habría pedido que buscara ayuda, aunque la periodista no especificó públicamente qué tipo de asistencia habría necesitado.

También afirmó que Gala habría rechazado a quienes intentaban hablar con ella sobre ese asunto. “Ella aleja a las personas que, que le tocan este tema”, sostuvo Vega-Biestro. La declaración agregó un elemento más a una historia que todavía tenía varios puntos sin aclarar.

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Ante esa situación, Joanna reconoció que quedaban interrogantes. “Entonces, aquí hay muchas preguntas”, expresó. Su comentario resulta relevante porque no presentó su relato como una explicación definitiva de la salida de Gala, sino como una versión que generaba nuevas dudas alrededor de lo ocurrido.

La salida voluntaria de Gala Montes dejó así un capítulo inesperado dentro del reality. Su estancia de menos de tres días terminó antes de que pudiera consolidarse como participante y, mientras continúan las preguntas sobre las circunstancias que rodearon su decisión, el relato de Joanna Vega-Biestro añadió otra perspectiva al caso. Por ahora, los detalles mencionados por la periodista deben entenderse como información que, según ella misma explicó, recibió de otras personas y no como hechos que haya presenciado directamente.

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