Scarlett Camberos se convierte en la primera mexicana nominada al Balón de Oro 2026

Es la actual campeona del futbol mexicano. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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El futbol femenino mexicano ha alcanzado una dimensión inédita en el plano internacional. La prestigiosa revista francesa France Football reveló de manera oficial la lista de nominados para la edición 2026 del Balón de Oro, y el balompié azteca es protagonista con una doble candidatura histórica: la delantera mexicana Scarlett Camberos ha sido nominada en la categoría individual a Mejor Jugadora del Mundo.

Esto la convierte en la primera futbolista mexicana en la historia en figurar en esta terna, mientras que su club, el América Femenil, compite por el galardón a Mejor Club Femenino del Año.

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Este doble reconocimiento consagra un proceso de crecimiento constante y profesionalización de la Liga MX Femenil, que a solo nueve años de su creación oficial en 2017 se coloca codo a codo junto a las grandes potencias de Europa.

La jugadora azulcrema peleará por este reconocimiento. (REUTERS/Daniel Becerril)

La primera mexicana entre la élite mundial del Balón de Oro

La nominación de Scarlett Camberos representa un punto de inflexión para el deporte nacional. A sus 25 años, la atacante azulcrema no solo ha destacado por su habilidad técnica, velocidad y olfato goleador, sino por convertirse en la referente ofensiva del esquema del estratega español Ángel Villacampa.

La candidatura de Camberos al Balón de Oro Femenil está respaldada por una temporada monumental en la que registró cifras aplastantes:

27 goles anotados en competencias oficiales durante el último ciclo evaluado.

7 asistencias de gol directo a sus compañeras.

El triplete de títulos conquistado con las Águilas del América.

La delantera mexicana comparte la terna de candidatas con auténticas figuras de la élite mundial que militan en los mejores clubes europeos, entre las que destacan Esmee Brugts (FC Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal), Melchie Dumornay (OL Lyonnes), Caroline Graham Hansen (FC Barcelona) y Patri Guijarro (FC Barcelona).

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Es oficial la nominación de la futbolista mexicana en este prestigioso evento. (TW @ballondor)

Así ha sido la carrera de Scarlett Camberos

Nacida en Los Ángeles, California, pero de raíces totalmente mexicanas y seleccionada nacional con el Tri Femenil, Scarlett Camberos ha construido una trayectoria caracterizada por la superación, la adaptación rápida a la alta competencia y una constante evolución futbolística.

1. Etapa universitaria: Utah Valley Wolverines (NCAA)

Antes de ingresar al ámbito profesional, Camberos formó parte del futbol universitario de Estados Unidos con las Utah Valley Wolverines entre 2018 y 2021. Durante su etapa en la NCAA disputó más de 50 partidos, consolidándose como una de las atacantes más desequilibrantes del torneo universitario por su potencia por las bandas y capacidad goleadora.

2. Consagración en el profesionalismo: Club América Femenil (Primera Etapa)

En diciembre de 2021 se anunció su llegada a la Liga MX Femenil para vestir los colores del Club América Femenil a partir del Torneo Clausura 2022. Su impacto fue inmediato: con su velocidad, regate directo y contundencia, se ganó rápidamente la titularidad y el brazalete de capitana, liderando al equipo a disputar finales del torneo local.

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3. Paso por la NWSL: Angel City FC

En marzo de 2023, debido a situaciones personales de acoso digital que conmocionaron al entorno deportivo, la futbolista dio un paso al costado en México y se trasladó a la National Women’s Soccer League (NWSL) de Estados Unidos para fichar con el Angel City FC de Los Ángeles. En la liga norteamericana disputó una temporada acumulando rodaje físico ante varias de las mejores jugadoras del mundo.

4. El retorno triunfal al nido y la consagración internacional

A mediados de 2024, Camberos concretó su regreso al Club América Femenil, donde alcanzó la plenitud de su carrera deportiva. Bajo la disciplina del equipo de Coapa, se transformó en la máxima figura del ataque junto a compañeras como Kiana Palacios y Sarah Luebbert, firmando la campaña de los 27 goles que la llevó directo a la lista de candidatos de France Football.

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Scarlett Camberos volverá a defender los colores de la selección mexicana. Foto: Instagram/ @scarlett_camberos

América Femenil hace historia: nominado a Mejor Club Femenino del Año

A la nominación individual de Camberos se suma un logro colectivo monumental: el Club América Femenil ha sido nominado de forma oficial al premio Mejor Club Femenino del Año del Balón de Oro 2026.

El equipo dirigido por Ángel Villacampa es el único representante de México y de toda la Concacaf dentro de la lista final de cinco candidatos. Asimismo, las Águilas destacan por ser la única institución no perteneciente al continente europeo en recibir esta distinción.

Las credenciales que llevaron a las Águilas a la gala de París

La nominación del cuadro de Coapa está sustentada en una temporada de dominio nacional e internacional donde levantaron tres trofeos en tiempo récord:

Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil: Se coronaron campeonas tras superar a las Rayadas de Monterrey con un marcador global de 3-1. Concacaf W Champions Cup: El 23 de mayo derrotaron 5-3 al Washington Spirit de la NWSL en el Estadio Hidalgo de Pachuca, conquistando el primer título continental de su historia. Campeón de Campeonas 2026: En el mes de julio derrotaron a Tigres UANL en la tanda de penaltis tras un disputado encuentro.

Un proyecto de nueve años con 3 títulos de liga y proyección mundial

Desde su fundación en 2016 con la creación de la Liga MX Femenil, el América ha disputado ocho finales de liga, sumando tres títulos absolutos:

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Apertura 2018: Vencieron a Tigres en penaltis (global 3-3).

Clausura 2023: Superaron a Pachuca con global de 4-2.

Clausura 2026: Derrotaron a Monterrey con global de 3-1.

El club cuenta además con la consolidación de Kiana Palacios como su máxima goleadora histórica con 89 anotaciones en todas las competencias.

(Captura de pantalla)

Un premio con tres años de historia y la gala final en Londres

El galardón al Club Femenino del Año fue instaurado por la revista francesa en la edición de 2023. En sus tres entregas previas, el trofeo perteneció exclusivamente a instituciones europeas: el FC Barcelona lo obtuvo en 2023 y 2024, mientras que el Arsenal de Inglaterra se lo adjudicó en 2025 tras ganar la Liga de Campeones Femenina de la UEFA. La inclusión del América rompe por primera vez la hegemonía del viejo continente en este listado.

La ceremonia oficial de entrega del Balón de Oro 2026, en la que se conmemorará además el 70 aniversario de la creación del galardón, se llevará a cabo el próximo lunes 26 de octubre en Londres, Inglaterra.

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