Rosa María Noguerón explica qué buscaba la producción de LCDLFM 4 con el ingreso de Gala Montes

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Rosa María Noguerón explicó que el ingreso de Gala Montes a La Casa de los Famosos México 4 respondió cuál es la verdadera razón por la que decidió que la actriz fuera la que reingresara al reality de Televisa.

Rosa María Noguerón revela las razones

La decisión se tomó después de que la producción observó la participación de Montes como espectadora del programa. Noguerón contó a TVNotas que la cercanía de Gala con Flor Vigna despertó su interés por seguir las transmisiones y comentar lo que ocurría entre los habitantes.

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La productora explicó que la actriz no moderaba sus opiniones mientras veía el encierro. Esa postura fue uno de los motivos que llevó al equipo a considerarla para ocupar el lugar disponible en la casa.

Gala Montes entra a la Casa de los Famosos México 2026 (Captura)

“Veíamos que su crítica era dura, que nos juzgaba, que no tenía piedad con nadie ni conmigo”, declaró Rosa María Noguerón a TVNotas sobre la forma en que Gala Montes seguía la cuarta temporada.

La productora afirmó que esa actitud encajaba con lo que buscaban para la recta final del programa. Según explicó, el reality necesitaba a una participante dispuesta a confrontar a los demás habitantes y a expresar sus posturas sin reservas.

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“Necesitamos un participante que no tenga pelos en la lengua. Sabemos que el juego de Gala es un juego frontal”, dijo Noguerón.

La entrada de la actriz también respondió a una lectura de la producción sobre las eliminaciones de la temporada. Noguerón señaló que habían salido más mujeres que hombres, por lo que consideraron conveniente sumar a una nueva habitante al encierro.

“Nos emocionaba mucho que entrara una mujer, porque habíamos visto que salieron más mujeres que hombres. Dijimos: ‘Creo que sería una muy buena idea que entrara una mujer y va a venir a revolucionar la casa’”, añadió.

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Rosa María Noguerón defendió a los habitantes de la cuarta temporada desde in da house. (Captura de pantalla )

La productora anticipó que el ingreso de Gala Montes podía alterar los grupos que ya se habían formado. “No sé si se vayan a romper las alianzas que ya había, no sé si van a reagruparse”, comentó.

Noguerón sostuvo que la decisión se discutió con el equipo de contenidos, el showrunner y los directivos de la producción. El objetivo, dijo, era mantener las sorpresas durante las galas dominicales de la cuarta edición.

“Son nuestras últimas cuatro semanas y nuestra misión desde el día uno ha sido que la gente siempre se sienta sorprendida, que siempre haya novedades en el proyecto”, señaló.

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La entrada de Gala Montes ocurrió por el carrusel tras la salida de Flor Vigna

La llegada de Gala ocurrió el domingo 6 de septiembre, durante la sexta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México. Flor Vigna abandonó la competencia y, poco después, el carrusel dejó de ser únicamente una vía de salida para convertirse en la puerta de entrada de una nueva integrante.

En el carrusel aparecieron primero Apio Quijano y Alexis Ayala. La aparición de los exhabitantes hizo pensar a los concursantes que alguno de ellos volvería al reality.

Gala Montes - (Instagram)

La sorpresa llegó cuando Gala Montes apareció ante los habitantes. La actriz recibió abrazos mientras los participantes procesaban que entraría a una competencia que ya llevaba varias semanas de convivencia, alianzas y confrontaciones.

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Montes les dijo a los habitantes que quería estar con Flor Vigna, debido a la amistad que ambas mantenían fuera del programa. Tras su ingreso, La Jefa determinó que dormiría en la habitación Malibú.

Rosa María Noguerón afirmó que Gala podía aportar honestidad, dinamismo y entretenimiento al formato. También reconoció que el lugar que dejó Aldo Rendón representaba un reto para la producción.

“Gala es una mujer muy activa, que no se queda callada, elocuente, divertida. Yo creo que va a venir a inyectarle vitaminas a la casa”, expresó la productora a TVNotas.

Noguerón recordó que Aldo dejó el programa por motivos de salud. La productora aseguró que el exhabitante recibiría una invitación para asistir a las galas cuando el equipo médico lo autorizara.

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“Estamos con todo para que Aldo se recupere lo más pronto posible y en cuanto los doctores lo autoricen, aquí lo tendremos invitado a las galas”, dijo.

El fashion stylist Aldo Rendón, actualizó su estado de salud y pide buenas vibras a sus fans para que no sea algo grave

Poncho de Nigris y Crista Montes cuestionaron el regreso de la actriz

La reincorporación de Gala Montes generó reacciones fuera de la casa. Poncho de Nigris, ganador de la primera temporada del reality, cuestionó en redes sociales que la actriz volviera al encierro bajo las condiciones que él percibía en su vida personal.

El conductor escribió: “Gala no anda pasando por un buen momento emocionalmente hablando, es peligroso que la expongan así si saben que no anda bien”.

También publicó: “Está a nada de un brote psicótico. Eso no se hace, todo por el rating”. Sus expresiones reflejaron su percepción y no constituyeron un diagnóstico médico.

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Poncho de Nigris aseguró que es él quien vetó a la producción. (YT: @PonchoDeNigrisOficial)

Crista Montes, madre de la actriz, también manifestó su desacuerdo con la entrada de su hija al reality. La mujer señaló que respetaba las decisiones de Gala como adulta, aunque expresó preocupación por su bienestar.

“Como madre, quiero expresar que no estoy de acuerdo con la manera en que están exponiendo a Gala”, escribió Crista Montes en sus redes sociales, de acuerdo con Infobae México.

La madre de la participante añadió: “Antes que el rating debe estar la humanidad”. Hasta el cierre de la nota, la producción no había emitido un comunicado sobre las publicaciones de Crista Montes ni sobre los cuestionamientos de Poncho de Nigris.

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