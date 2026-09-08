México Deportes

Liga Mx: partidos de la jornada 8 que se transmitirán por televisión abierta

En total, habrá tres encuentros que se podrán sintonizar de manera gratuita por televisión

En total, habrá 3 partidos de la jornada número 8 que serán transmitidos por televisión abierta (X@LigaBBVAMX)
En total, habrá 3 partidos de la jornada número 8 que serán transmitidos por televisión abierta (X@LigaBBVAMX)
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La Liga MX ya se encuentra a la mitad del torneo regular, y este fin de semana se disputará la jornada número 8 del Apertura 2026.

Como es costumbre, la transmisión de los partidos se distribuirá en televisión abierta, TV de paga y plataformas de streaming.

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Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Santos Laguna - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 6, 2026 Cruz Azul's Jesus Orozco and Willer Ditta celebrate after the match REUTERS/Raquel Cunha
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Santos Laguna - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 6, 2026 Cruz Azul's Jesus Orozco and Willer Ditta celebrate after the match REUTERS/Raquel Cunha

Partidos de la jornada 8 que serán transmitidos por televisión abierta

En total, serán 3 partidos de la jornada número 8 del Apertura 2026 los que serán transmitidos por televisión abierta. El Atlante vs Pachuca y el Toluca vs Atlas irán por la señal de TV Azteca, mientras que el Cruz Azul vs América se podrá ver por Televisa en Canal 5.

  • Viernes 11 de septiembre

Necaxa vs Puebla | 19:00 horas | FOX One

Atlante vs Pachuca | 21:00 horas | Azteca 7

Tijuana vs Querétaro | 21:00 horas | FOX One

  • Sábado 12 de septiembre

Toluca vs Atlas | 17:00 horas | Azteca 7 y FOX One

Monterrey vs Tigres | 19:00 horas | ViX

Cruz Azul vs América | 21:00 horas | Canal 5, TUDN y ViX

  • Domingo 13 de septiembre

Santos Laguna vs FC Juárez | 18:00 horas | TUDN y ViX

Chivas vs Pumas | 19:07 horas | Prime Video

  • Lunes 14 de septiembre

León vs Atlético de San Luis | 19:00 horas | FOX One

Soccer Football - Liga MX - Toluca v Juarez - Estadio Nemsio Diez, Toluca, Mexico - August 30, 2026 Toluca's Federico Vinas celebrates scoring their fourth goal REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Toluca v Juarez - Estadio Nemsio Diez, Toluca, Mexico - August 30, 2026 Toluca's Federico Vinas celebrates scoring their fourth goal REUTERS/Eloisa Sanchez

El inicio de la octava jornada será el viernes 11 de septiembre. Necaxa abrirá la fecha frente a Puebla a las 19:00 en FOX One. A las 21:00, Atlante recibirá a Pachuca por Azteca 7, mientras que Tijuana se medirá con Querétaro a la misma hora en FOX One.

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El sábado 12, Toluca se enfrentará a Atlas a las 17:00, partido que podrá verse en Azteca 7 y FOX One. Posteriormente, Monterrey chocará con Tigres a las 19:00 a través de ViX, y el clásico entre Cruz Azul y América se celebrará a las 21:00, transmitido por Canal 5, TUDN y ViX.

El domingo 13 de septiembre, Santos Laguna será local ante FC Juárez a las 18:00, con transmisión por TUDN y ViX. Más tarde, Chivas recibirá a Pumas a las 19:07 a través de Prime Video. El lunes 14, León jugará contra Atlético de San Luis a las 19:00, encuentro disponible en FOX One.

¿Cómo va el Apertura 2026?

Cruz Azul alcanzó el sexto puesto con 12 puntos tras su más reciente triunfo. Justo después de la Máquina aparecen Querétaro, León y Puebla, todos con 10 puntos. Santos Laguna ocupa la posición 17, apenas un punto por encima de Juárez, que sigue en el fondo sin sumar unidades. San Luis y Tigres cuentan con 6 puntos cada uno.

Soccer Football - Liga MX - Toluca v Juarez - Estadio Nemsio Diez, Toluca, Mexico - August 30, 2026 Juarez players pose for a team group photo before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Toluca v Juarez - Estadio Nemsio Diez, Toluca, Mexico - August 30, 2026 Juarez players pose for a team group photo before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Las Chivas dirigidas por Gabriel Milito permanecen en el segundo puesto con 14 puntos, mientras que Toluca, Tijuana y Atlas suman 13 unidades cada uno y se encuentran por debajo del conjunto rojiblanco.

  1. América | 16 puntos
  2. Guadalajara | 14 puntos
  3. Toluca | 13 puntos
  4. Tijuana | 13 puntos
  5. Atlas | 13 puntos
  6. Cruz Azul | 12 puntos
  7. Querétaro | 10 puntos
  8. León | 10 puntos
  9. Puebla | 10 puntos
  10. Monterrey | 9 puntos
  11. Pachuca | 8 puntos
  12. Pumas | 8 puntos
  13. Necaxa | 8 puntos
  14. Atlante | 7 puntos
  15. Tigres | 6 puntos
  16. San Luis | 6 puntos
  17. Santos | 1 punto
  18. Juárez | 0 puntos

Helinho, referente ofensivo del Toluca, estaría cerca de dejar a los Diablos Rojos tras su golazo ante Juárez en Liga MX. (Crédito especial: X/ @John_Flores_C)

A pesar de no disputar la séptima jornada por su intervención en la Leagues Cup, América conserva el liderato con 16 puntos, resultado de cinco victorias y un empate.

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