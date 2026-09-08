Liga Mx: partidos de la jornada 8 que se transmitirán por televisión abierta

La Liga MX ya se encuentra a la mitad del torneo regular, y este fin de semana se disputará la jornada número 8 del Apertura 2026.
Como es costumbre, la transmisión de los partidos se distribuirá en televisión abierta, TV de paga y plataformas de streaming.
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Partidos de la jornada 8 que serán transmitidos por televisión abierta
En total, serán 3 partidos de la jornada número 8 del Apertura 2026 los que serán transmitidos por televisión abierta. El Atlante vs Pachuca y el Toluca vs Atlas irán por la señal de TV Azteca, mientras que el Cruz Azul vs América se podrá ver por Televisa en Canal 5.
- Viernes 11 de septiembre
Necaxa vs Puebla | 19:00 horas | FOX One
Atlante vs Pachuca | 21:00 horas | Azteca 7
Tijuana vs Querétaro | 21:00 horas | FOX One
- Sábado 12 de septiembre
Toluca vs Atlas | 17:00 horas | Azteca 7 y FOX One
Monterrey vs Tigres | 19:00 horas | ViX
Cruz Azul vs América | 21:00 horas | Canal 5, TUDN y ViX
- Domingo 13 de septiembre
Santos Laguna vs FC Juárez | 18:00 horas | TUDN y ViX
Chivas vs Pumas | 19:07 horas | Prime Video
- Lunes 14 de septiembre
León vs Atlético de San Luis | 19:00 horas | FOX One
El inicio de la octava jornada será el viernes 11 de septiembre. Necaxa abrirá la fecha frente a Puebla a las 19:00 en FOX One. A las 21:00, Atlante recibirá a Pachuca por Azteca 7, mientras que Tijuana se medirá con Querétaro a la misma hora en FOX One.
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El sábado 12, Toluca se enfrentará a Atlas a las 17:00, partido que podrá verse en Azteca 7 y FOX One. Posteriormente, Monterrey chocará con Tigres a las 19:00 a través de ViX, y el clásico entre Cruz Azul y América se celebrará a las 21:00, transmitido por Canal 5, TUDN y ViX.
El domingo 13 de septiembre, Santos Laguna será local ante FC Juárez a las 18:00, con transmisión por TUDN y ViX. Más tarde, Chivas recibirá a Pumas a las 19:07 a través de Prime Video. El lunes 14, León jugará contra Atlético de San Luis a las 19:00, encuentro disponible en FOX One.
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¿Cómo va el Apertura 2026?
Cruz Azul alcanzó el sexto puesto con 12 puntos tras su más reciente triunfo. Justo después de la Máquina aparecen Querétaro, León y Puebla, todos con 10 puntos. Santos Laguna ocupa la posición 17, apenas un punto por encima de Juárez, que sigue en el fondo sin sumar unidades. San Luis y Tigres cuentan con 6 puntos cada uno.
Las Chivas dirigidas por Gabriel Milito permanecen en el segundo puesto con 14 puntos, mientras que Toluca, Tijuana y Atlas suman 13 unidades cada uno y se encuentran por debajo del conjunto rojiblanco.
- América | 16 puntos
- Guadalajara | 14 puntos
- Toluca | 13 puntos
- Tijuana | 13 puntos
- Atlas | 13 puntos
- Cruz Azul | 12 puntos
- Querétaro | 10 puntos
- León | 10 puntos
- Puebla | 10 puntos
- Monterrey | 9 puntos
- Pachuca | 8 puntos
- Pumas | 8 puntos
- Necaxa | 8 puntos
- Atlante | 7 puntos
- Tigres | 6 puntos
- San Luis | 6 puntos
- Santos | 1 punto
- Juárez | 0 puntos
Helinho, referente ofensivo del Toluca, estaría cerca de dejar a los Diablos Rojos tras su golazo ante Juárez en Liga MX. (Crédito especial: X/ @John_Flores_C)
A pesar de no disputar la séptima jornada por su intervención en la Leagues Cup, América conserva el liderato con 16 puntos, resultado de cinco victorias y un empate.
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