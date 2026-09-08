México

Yahir le reclama a Ese Pérez por comprar la inmunidad y recuerda su crítica a Mariana Ochoa: “Lo que tanto criticabas”

El comentario reavivó una vieja polémica dentro del reality luego de una intensa puja por la protección semanal

La Casa de los Famosos - (ViX)
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Ese Pérez volvió a colocarse en el centro de la conversación en La Casa de los Famosos México 2026, pero esta vez no solo por haber conseguido la inmunidad de la séptima semana. Después de ganar la subasta, el participante recibió un comentario de Yahir, quien aprovechó el momento para recordarle las críticas que, según la conversación mostrada, había hecho anteriormente a la cantante.

La frase fue directa y cargada de ironía: “Siento que a Mariana te la traías a pan y riata. Y ahora lo estás haciendo tú”. Ese Pérez no negó la comparación y respondió brevemente: “Sí”, mientras Yahir remató con una acusación todavía más clara: “Lo que tanto criticaste”. La respuesta del participante fue nuevamente contundente: “Simón”.

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El intercambio ocurrió después de que Ese Pérez consiguiera quedarse con la inmunidad mediante una apuesta que terminó siendo imposible de superar. El habitante ofreció el 40% del presupuesto semanal, una cantidad que dejó atrás las propuestas de sus compañeros y le permitió obtener protección para la siguiente ronda de nominaciones.

Yahir le recuerda a Ese Pérez sus críticas

La casa de los famosos - (ViX)
La casa de los famosos - (ViX)

La conversación entre Yahir y Ese Pérez comenzó con un tono aparentemente relajado. “Ah, no, no, no, está bien. Sí, nada más que ya sabes cómo andabas”, comentó Yahir antes de llevar el tema hacia Mariana. Entonces lanzó la frase que encendió el intercambio: “Siento que a Mariana te la traías a pan y riata”.

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Ese Pérez respondió sin intentar extender la discusión: “Mira, me tocó”. Yahir inmediatamente estableció el paralelismo que quería señalar: “Y ahora lo estás haciendo tú”. La respuesta volvió a ser breve: “Sí”. Finalmente, Yahir insistió: “Lo que tanto criticaste”, y Ese Pérez contestó: “Simón”.

La escena adquiere mayor peso por el antecedente que mencionaron dentro de la casa. La discusión gira alrededor del uso del presupuesto semanal para conseguir inmunidad, una estrategia que anteriormente también provocó señalamientos hacia Mariana Ochoa. Así, el comentario de Yahir buscó marcar una aparente contradicción entre las críticas de Ese Pérez y su decisión actual.

Mariana Ochoa también fue cuestionada

La Casa de los Famosos México
Gema Garoa, Karina Torres, Brianda Deyanara y Memo Schutz compitieron con Mariana Ochoa por la inmunidad. (Captura de pantalla YouTube)

Mariana Ochoa también fue atacada dentro de la casa por recurrir a una estrategia similar durante la semana anterior. De acuerdo con el contexto proporcionado, la participante utilizó el presupuesto disponible para conseguir inmunidad y evitar quedar expuesta a la nominación, situación que generó críticas entre sus compañeros.

Ese antecedente explica la referencia de Yahir cuando menciona que Ese Pérez “lo que tanto criticaste” ahora estaría haciendo algo parecido. El comentario no aparece aislado, sino conectado con una discusión previa sobre el costo de obtener protección dentro del reality.

La comparación volvió a cobrar fuerza cuando Ese Pérez decidió arriesgar el 40% del presupuesto semanal. La puja comenzó en 20%; Brianda Deyanara subió a 25%, Ese Pérez llegó a 30%, Masad Altamimi ofreció 35% y finalmente Ese Pérez cerró en 40%.

Ese Pérez se queda con la inmunidad

(LCDLF/Captura de pantalla)
(LCDLF/Captura de pantalla)

La dinámica de la séptima semana tuvo una modificación importante: por primera vez, el liderazgo no otorgó inmunidad automática. Brianda Deyanara ganó la prueba del líder, pero posteriormente tuvo que competir en la subasta por la protección y no consiguió obtenerla.

La Sala de los Acuerdos quedó integrada por Brianda, Masad Altamimi, Yahir, Ese Pérez y Ernesto Laguardia. Brianda fue convocada primero, eligió a Masad, la tómbola determinó a Yahir, el público incorporó a Ese Pérez y los participantes eligieron a Ernesto como quinto integrante.

Con su oferta final, Ese Pérez se convirtió en uno de los habitantes con inmunidad garantizada para la siguiente ronda, junto con Gala Montes. Yahir y Ernesto decidieron no entrar a la puja, mientras Brianda tampoco consiguió la protección. En medio de ese resultado, la frase de Yahir quedó como uno de los momentos más polémicos: “Y ahora lo estás haciendo tú”.

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