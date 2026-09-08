Hombre con credencial de la Guardia Nacional es arrestado por provocar la muerte de un perro en El Salto, Jalisco

Autoridades municipales de El Salto arrestaron a José Manuel "N" tras recibir reportes de vecinos que alertaron sobre la muerte de un cachorro en un domicilio de la colonia Circuito del Mecánico. Crédito: Especial

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Un hombre detenido en El Salto, Jalisco, por la muerte de un cachorro portaba al momento de su arresto una credencial provisional que lo acreditaba como elemento activo de la Guardia Nacional.

La captura de José Manuel “N” ocurrió el 7 de septiembre de 2026 en la colonia Circuito del Mecánico, tras un reporte de emergencia de vecinos que alertaron sobre actos de violencia contra el animal en el interior de un domicilio. Las autoridades federales y ministeriales verifican la validez del documento de identidad institucional.

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Vecinos de El Salto denunciaron la agresión al cachorro y activaron el operativo

La alerta llegó a las corporaciones de seguridad a través de un reporte de emergencia. Los habitantes de la zona advirtieron actos de violencia contra el animal al interior de un domicilio ubicado en el cruce de Calzada del Trabajo y Cerrada de Circuito del Mecánico, de acuerdo con Milenio.

El cachorro había sido entregado como regalo a José Manuel “N” poco antes de que ocurrieran los hechos. Las circunstancias exactas de la muerte del animal y el posible móvil permanecen bajo investigación.

Autoridades municipales de El Salto arrestaron a José Manuel "N" tras recibir reportes de vecinos que alertaron sobre la muerte de un cachorro en un domicilio de la colonia Circuito del Mecánico. Crédito: Especial

La Comisaría de Seguridad Pública de El Salto respondió al llamado en coordinación con la Dirección de Protección Animal municipal. Ambas corporaciones concretaron la detención del señalado en la colonia Circuito del Mecánico, precisó el diario.

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Los vecinos expresaron su preocupación ante las autoridades por la conducta violenta del detenido. El riesgo para los niños y niñas que transitan diariamente por las calles de la comunidad fue uno de los señalamientos más recurrentes entre los testimonios recabados.

José Manuel “N” portaba credencial de la Guardia Nacional al momento de su arresto

Al momento de su aseguramiento, el presunto responsable exhibió una credencial provisional que lo acreditaba como elemento activo de la Guardia Nacional. El documento quedó integrado al informe policial homologado para que las autoridades federales y ministeriales verifiquen su validez, según Milenio.

Un detenido permanece con las manos sujetas por esposas metálicas frente a las rejas de una celda penitenciaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autenticidad del documento y la situación legal del detenido en relación con la institución castrense aún no han sido confirmadas por ninguna autoridad. Será la instancia competente la que determine si el vínculo con la Guardia Nacional es real.

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La condición del individuo como presunto integrante de una corporación federal añade una arista de investigación adicional al caso. Las responsabilidades correspondientes se deslindarán conforme avancen las diligencias ministeriales.

Telediario indicó que la carpeta de investigación incluye también el análisis del estatus del detenido dentro de la institución. Las autoridades no han emitido hasta el momento ninguna declaración oficial sobre si José Manuel “N” se encontraba en servicio activo al momento de los hechos.

La Fiscalía de Jalisco analiza antecedentes previos del detenido

Los testimonios de los vecinos relacionan a José Manuel “N” con un ataque previo contra un gato. También existen señalamientos sobre probables detenciones anteriores por faltas administrativas y episodios violentos.

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ol9l (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dichos antecedentes forman parte de las líneas de investigación que la Fiscalía de Jalisco deberá corroborar. La carpeta de investigación permanece abierta y no se han dado a conocer mayores detalles sobre los avances, confirmó Página 24 Jalisco.

José Manuel “N” fue trasladado y puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público con sede en Chapala. Esa representación social determinará su situación jurídica en las próximas horas conforme al debido proceso.

El delito imputado es maltrato animal, tipificado en la legislación de Jalisco. La carpeta de investigación concentra los testimonios vecinales, el informe policial homologado y el documento de identidad institucional exhibido por el detenido.

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La jefatura de Protección Animal de El Salto confirmó que coadyuvará en el litigio mediante la aportación de dictámenes periciales. El área municipal exhortó a la población a denunciar de forma formal cualquier acto de crueldad hacia la fauna local.

El gobierno de El Salto también llamó a mantener la cultura de la denuncia y a reportar este tipo de conductas ante las autoridades oficiales. Telediario destacó que la dependencia dará seguimiento puntual al caso para aportar las pruebas correspondientes a la carpeta de investigación.

Un hombre permanece detenido con esposas metálicas en las muñecas sobre una calle en el estado de Jalisco, México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso expone la tensión entre la presunta adscripción institucional del detenido y la gravedad de los hechos que se le atribuyen. Las autoridades no han descartado ninguna línea de investigación mientras el proceso avanza ante el Ministerio Público en Chapala.

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