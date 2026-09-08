América Femenil hace historia: es nominado al Balón de Oro 2026 como Mejor Club Femenino del Año

El equipo dirigido por Ángel Villacampa es el único representante de México y de la Concacaf entre los cinco candidatos al premio a Mejor Club Femenino del Año del Balón de Oro 2026. (X/@ballondor)

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América Femenil hizo historia con su nominación al Balón de Oro 2026. El equipo dirigido por Ángel Villacampa se convirtió en el único representante de México y de la Concacaf entre los cinco candidatos al premio a Mejor Club Femenino del Año.

Las Águilas quedaron en competencia con Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City y OL Lyonnes, los otros cuatro clubes nominados. El equipo mexicano fue también el único conjunto ajeno a Europa en la selección oficial de esta edición.

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Dos títulos funcionaron como credenciales de la nominación: el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y la Concacaf W Champions Cup.

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Bajo la dirección de Villacampa, el América venció a Rayadas por 3-1 global para coronarse en México. Seis días después, el 23 de mayo, las azulcremas derrotaron 5-3 al Washington Spirit en Pachuca y levantaron su primer trofeo internacional. En julio, el equipo sumó el Campeón de Campeonas tras superar a Tigres en penales.

Tres títulos de liga en nueve años de historia

El Clausura 2026 representó el tercer campeonato de Liga MX Femenil para las Águilas desde la fundación del club en 2016. El primero llegó en el Apertura 2018, cuando vencieron a Tigres por penales tras un empate global de 3-3.

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El segundo título se dio en el Clausura 2023, con un doble triunfo de 2-1 ante Pachuca para un global de 4-2. El equipo acumuló además cinco subcampeonatos, la mayoría de ellos frente a Tigres, su rival más recurrente en instancias definitorias.

Kiana Palacios se consolidó como la máxima goleadora histórica del club con 89 anotaciones en todas las competiciones. La capitana fue una constante en el plantel desde el arranque del proyecto.

Premio al Club Femenino tiene apenas tres años de historia

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La candidatura del América proyectó a la Liga MX Femenil hacia uno de los escenarios más grandes del deporte, apenas nueve años después del arranque de su primer torneo en 2017. El premio al Club Femenino del Año comenzó a entregarse en 2023 y sus tres primeras ediciones fueron para instituciones europeas.

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Barcelona recibió el galardón en 2023 y 2024, mientras que Arsenal lo conquistó en 2025 tras ganar la Liga de Campeones. La nominación de las Águilas colocó por primera vez a un club mexicano junto a las campeonas de España, Alemania, Inglaterra y Francia.

En la disputa por la corona femenina, el Barcelona busca recuperar su estatus como principal potencia mundial. El conjunto catalán logró un triplete nacional y conquistó otro título de la Liga de Campeones, lo que lo convierte en el favorito para el premio de 2026 tras haber sido desplazado por el Arsenal el año pasado.

La competencia del Barcelona está encabezada por el campeón inglés Manchester City y el vencedor alemán Bayern Múnich, ambos con avances para acortar distancia en la cima del futbol femenino. Completa la lista OL Lyonnes, el gigante francés que también figura entre los candidatos.

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La ceremonia se celebrará el 26 de octubre en Londres

La gala del Balón de Oro 2026 se realizará el lunes 26 de octubre en Londres. La edición marcará el 70 aniversario del galardón.