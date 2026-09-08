México

De gestionar nombramientos hasta ascensos en aduanas: destapan modus operandi de los hermanos Farías Laguna en red de huachicol fiscal

La Fiscalía General de la República señala a los exmarinos de presuntamente dirigir la red de contrabando de combustible transfronterizo

La Fiscalía General de la República investiga a Fernando Farías Laguna y su hermano Manuel Roberto, ambos ex altos mandos de la Marina, por encabezar una red de huachicol fiscal que operó en al menos cinco estados del país. Crédito: Especial
La Fiscalía General de la República investiga a Fernando Farías Laguna y su hermano Manuel Roberto, ambos ex altos mandos de la Marina, por encabezar una red de huachicol fiscal que operó en al menos cinco estados del país. Crédito: Especial
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Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano Fernando son señalados por las autoridades por presuntamente liderar una red de huachicol fiscal transfronterizo que mantenía operaciones en cinco estados.

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró que esta trama criminal fue denunciada en 2024 por el almirante Rafael Ojeda Durán, quien se desempeñaba como secretario de Marina.

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De acuerdo con la funcionaria, esta red operaba bajo las órdenes de los también exmarinos, quienes se aseguraban de la importación, traslado, almacenamiento y distribución del hidrocarburo ingresado al país de manera ilegal.

Así operaba la red de huachicol fiscal

Los hermanos Farías Laguna son señalados por operar con la ayuda de cómplices para intervenir en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, la Administración Nacional de Aduanas de México y en la Secretaría de Marina (Semar), donde Roberto Farías Laguna presuntamente gestionaba de manera directa los nombramientos y promociones.

La red operaba con buques que zarpaban principalmente desde Texas, Estados Unidos, desde donde trasladaban hidrocarburo que se declaraba como aceite o aditivo para evitar que se cobraran impuestos. Por su parte, los agentes aduanales supuestamente recibían pagos por cada embarque que permitían ingresar a México.

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Los hermanos Farías Laguna se encuentran detenidos en el penal de El Altiplano. Captura de pantalla
Los hermanos Farías Laguna se encuentran detenidos en el penal de El Altiplano. Captura de pantalla

Godoy Ramos detalló que las inspecciones realizadas en las aduanas eran en realidad una simulación, ya que sus cómplices permitían solo muestreos superficiales y permitían el desembarque del hidrocarburo sin revisión.

Los datos refieren que se establecían calendarios de arribo de los buques para que fueran desactivadas las cámaras y así posibilitar el registro de descargas. Una vez realizado, el combustible se distribuía mediante tres empresas que contaban con registros legales, pero, según la fiscal general, una red de empresas fachada y triangulaciones financieras le daban apariencia legítima a los ingresos de la venta del hidrocarburo.

Las operaciones de esta red de huachicol fiscal fueron detectadas en cinco entidades del país:

  • Tamaulipas
  • Baja California
  • Ciudad de México
  • Colima
  • Sonora
La FGR anunció avances sobre la red de huachicol fiscal de “Los primos”, ligada a Fernando Farias Laguna. Captura de pantalla
La FGR anunció avances sobre la red de huachicol fiscal de “Los primos”, ligada a Fernando Farias Laguna. Captura de pantalla

La fiscal general explicó que las indagatorias, el seguimiento de accionistas y apoderados legales, les permitió identificar evidencia de la participación de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna en la trama criminal.

Catean una bodega que estaría ligada a los hermanos, sobrinos del exsecretario de Marina, Ojeda Durán

Como parte de las acciones realizadas en contra de esta red de hidrocarburo ilegal, las autoridades llevaron a cabo un cateo en una bodega que presuntamente Manuel Roberto Farías arrendaba en la capital del país.

En el sitio localizaron objetos de lujo, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de altos mandos de la institución, documentación de seguridad nacional clasificada como reservada o confidencial, y armas sin el debido registro.

Los hermanos Farías Laguna ocultaban armas y expedientes confidenciales de la Marina en bodega. FGR
Los hermanos Farías Laguna ocultaban armas y expedientes confidenciales de la Marina en bodega. FGR

Tanto Fernando Farías Laguna como su hermano Manuel Roberto se encuentran recluidos en el penal de El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Ambos se encuentran vinculados a proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Miembros de Morena estarían involucrados en la trama criminal

El caso de los hermanos Farías Laguna se ha visto en medio de polémicas debido a que en el expediente de la FGR un testigo menciona a un hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que sería Andrés Manuel López Beltrán, así como al senador Adán Augusto López por presuntamente estar involucrados en la red de huachicol fiscal.

Pese a las menciones, la FGR emitió un comunicado en el que informó que ninguno de los dos miembros de Morena estaban integrados en la carpeta por mención de un testigo protegido; pero durante la audiencia de vinculación a proceso de Fernando Farías sí lo mencionaron como parte de sus averiguaciones.

La defensa ha insistido en que Fernando Farías denunció la trama criminal a su tío, Ojeda Durán, a través de mensajes de WhatsApp, lo que sería prueba suficiente para demostrar su colaboración en destapar la red.

El abogado Epigmenio Mendieta anunció que irá al amparo indirecto tras la vinculación a proceso de Fernando Farías Laguna por huachicol fiscal, sin pasar por la apelación.
El abogado Epigmenio Mendieta anunció que irá al amparo indirecto tras la vinculación a proceso de Fernando Farías Laguna por huachicol fiscal, sin pasar por la apelación.

Por su parte, Manuel Roberto Farías envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 2 de septiembre en la que le advirtió que existe evidencia documental que menciona a personas relacionadas con la red -que no han sido requeridos por las autoridades- y en los que se encontrarían miembros de Morena.

“Existe evidencia documental que precisa a personas relacionadas con este asunto, personas que forman parte de sus Secretarías de Estado, Senado de la República y miembros de Morena que en este momento están en busca de cargos públicos”, aseguró.

Aunque no precisó los nombres, se trataría de Adán Augusto López y Andrés Manuel López Beltrán, mencionados en la carpeta de investigación de huachicol fiscal.

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