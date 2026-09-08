Cómo identificar los nidos de cucarachas voladoras en el hogar

Características y hábitos de las cucarachas voladoras en las viviendas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los refugios de cucarachas voladoras pueden identificarse al buscar excrementos, cápsulas de huevos, mudas y actividad nocturna en sectores cálidos, oscuros y poco accesibles del hogar.

La revisión debe concentrarse en cocinas, baños, armarios, electrodomésticos y zonas altas, porque estos insectos encuentran allí comida, agua y protección.

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Las cucarachas no construyen nidos organizados como las hormigas o las abejas.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) las describe como insectos que se ocultan durante el día y se concentran en grietas, hendiduras y otros refugios desde los que salen de noche.

La presencia de varios rastros en un mismo punto permite distinguir un refugio activo de una simple zona de paso.

Cuando aparecen ootecas, heces, restos de piel y ejemplares vivos cerca de una cavidad, es probable que la colonia utilice ese sector de forma frecuente.

La EPA identifica cuatro rastros para detectar refugios de cucarachas

De acuerdo con la EPA, las señales más comunes para identificar un refugio de cucarachas son las siguientes:

Excrementos Pieles mudadas Cápsulas de huevos u ootecas Cucarachas muertas

Esos elementos ayudan a ubicar los sitios donde los insectos viven, se reproducen o se desplazan con mayor frecuencia.

Los excrementos suelen quedar en lugares protegidos, como las esquinas de armarios, las juntas entre el suelo y la pared o la parte trasera de los electrodomésticos. Su acumulación señala que existe actividad cerca.

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Las heces pueden aparecer como pequeños puntos oscuros o manchas sobre superficies. Antes de aplicar cualquier producto, conviene limpiar el área y revisar si los rastros vuelven a aparecer.

Las ootecas, o cápsulas de huevos, son otra señal relevante. Encontrarlas dentro de una grieta, bajo un mueble o en un sector de difícil acceso indica que el lugar ofrece condiciones adecuadas para la reproducción.

La EPA también incluye las mudas entre los indicios de actividad. Las ninfas dejan restos de exoesqueleto durante su desarrollo, por lo que varios fragmentos acumulados en un rincón sugieren que la población permanece allí desde hace tiempo.

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Los cadáveres no deben ignorarse durante la inspección. Pueden quedar debajo de la estufa, detrás del refrigerador, dentro de armarios o junto a instalaciones donde se acumula humedad.

La EPA detalla cuatro indicios para identificar refugios de cucarachas en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Kentucky ubica los refugios cerca de calor, agua y alimento

La Universidad de Kentucky señala que las cucarachas necesitan condiciones que combinen temperatura favorable, alimento y humedad. Por esa razón, las cocinas y los baños concentran buena parte de los lugares que deben revisarse primero.

El área situada debajo del fregadero merece una inspección detallada. Las tuberías, la condensación, las pérdidas de agua y los espacios estrechos dentro del mueble pueden ofrecer refugio.

La parte posterior del refrigerador también debe incluirse en la búsqueda. El motor genera calor y la zona puede conservar polvo, residuos orgánicos o agua de condensación.

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La misma atención requiere el espacio debajo y detrás de la estufa. Los restos de comida y grasa que se acumulan sin ser visibles desde el frente pueden atraer a las cucarachas.

Los lavavajillas, los armarios de cocina y los recipientes para residuos forman parte de los puntos prioritarios. La inspección debe alcanzar las uniones de los muebles, los bordes, los rincones y los huecos en torno a cañerías.

La universidad recomienda colocar cebos en las rutas habituales de las cucarachas, cerca de esquinas y superficies contiguas. Esta indicación confirma que los bordes de muebles y paredes son zonas clave para localizar la actividad.

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Las cucarachas con alas obligan a revisar paredes y sectores elevados

Las especies capaces de volar o planear pueden acceder a refugios más altos que otras cucarachas domésticas. La búsqueda no debe limitarse al suelo, a los zócalos ni a los espacios bajo los muebles.

La cucaracha banda café, mencionada por la Universidad de Kentucky, puede utilizar zonas cálidas y secas de la vivienda. Sus escondites pueden encontrarse detrás de cuadros, en marcos, sobre estantes altos y dentro de algunos equipos electrónicos.

Una cucaracha alada observada cerca del techo no implica que el origen esté en una habitación distinta. El refugio puede ubicarse detrás de un objeto colgado, dentro de una grieta vertical o en una estructura próxima a la parte superior de la pared.

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Los cuadros, espejos, relojes de pared y decoraciones fijas deben retirarse con cuidado cuando exista actividad en esa área. La revisión debe buscar residuos, ootecas o insectos ocultos entre el objeto y la pared.

Los armarios elevados también pueden albergar refugios. Las esquinas traseras, los marcos de las puertas y el espacio sobre las estanterías suelen recibir menos limpieza y pueden ofrecer condiciones de protección.

La inspección de luminarias, rejillas y estructuras cercanas al techo requiere precaución. Si el acceso implica riesgos eléctricos o trabajo en altura, resulta preferible recurrir a personal capacitado.

Las cucarachas necesitan condiciones que combinen temperatura favorable, alimento y humedad. Por esa razón, las cocinas y los baños concentran buena parte de los lugares que deben revisarse primero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La EPA recomienda inspeccionar la vivienda durante la noche

La actividad de las cucarachas aumenta durante la noche. La EPA aconseja usar una linterna potente para observar debajo de estufas, refrigeradores, muebles y otras estructuras que permanecen oscuras durante el día.

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Una revisión nocturna permite comprobar de dónde salen los insectos y hacia dónde se esconden al encender la luz. Ese recorrido puede señalar una grieta, una tubería, un armario o un aparato como posible refugio.

La cocina debe ser el primer punto de observación si allí aparecen ejemplares con regularidad. El recorrido puede continuar debajo del fregadero, detrás del refrigerador y dentro de los armarios cercanos a alimentos o residuos.

En el baño, la revisión debe centrarse en las zonas ocultas alrededor de lavabos, inodoros, duchas y conductos. Las cucarachas pueden usar las aberturas alrededor de instalaciones como rutas para desplazarse.

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Los avistamientos repetidos en una misma habitación son un dato útil. Si los insectos aparecen siempre cerca de un electrodoméstico o un mueble, la inspección debe extenderse a sus laterales, su parte trasera y las cavidades próximas.

La presencia de cucarachas a plena luz del día puede indicar que la actividad no se limita a un solo refugio. En ese caso, conviene ampliar la búsqueda a despensas, lavaderos, áreas de almacenamiento y otras habitaciones.

Las trampas adhesivas permiten medir la actividad de cada zona

La EPA propone utilizar trampas adhesivas para monitorear la presencia de cucarachas. Estas herramientas no sustituyen la inspección visual, pero ayudan a determinar en qué lugares se concentra la actividad.

Las trampas pueden instalarse bajo estufas, refrigeradores, lavadoras y secadoras. También pueden colocarse dentro de armarios, cajones y sectores próximos a basura o reciclaje, lejos del alcance de niños y mascotas.

Cada unidad debe identificarse con la fecha de colocación. El registro permite comparar los resultados y saber si una determinada zona mantiene actividad después de limpiar o sellar accesos.

Una trampa con capturas reiteradas no revela el refugio exacto, pero apunta a una zona cercana. A partir de ese dato, conviene revisar grietas, hendiduras, tuberías y muebles situados alrededor.

Las trampas también pueden indicar si la infestación se ha extendido. Si aparecen capturas en cocina, baño y áreas de almacenamiento, el problema puede involucrar más de un refugio.

La información reunida durante varias revisiones ayuda a decidir dónde concentrar las medidas de limpieza. También permite evaluar si las acciones aplicadas reducen la circulación de cucarachas.

Una revisión nocturna permite comprobar de dónde salen los insectos y hacia dónde se esconden al encender la luz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OPS advierte que cajas y bolsas pueden introducir cucarachas al hogar

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que huevos, ninfas y adultos pueden transportarse en cajas de alimentos, equipajes y bolsas de ropa.

Esta vía explica por qué una infestación puede comenzar en una despensa, un armario o un espacio de almacenamiento.

Las cajas de cartón deben revisarse antes de ingresarlas y guardarlas.

Si han permanecido durante mucho tiempo en un sótano, una despensa o un cuarto de servicio, conviene examinarlas antes de moverlas a otras áreas de la casa.

El cartón, los papeles y los objetos acumulados pueden crear refugios oscuros. La EPA aconseja organizar las áreas de almacenamiento y reducir los materiales que favorecen el ocultamiento de la plaga.

Los alimentos deben mantenerse en recipientes cerrados.

Los envases abiertos, las migas y los derrames ofrecen recursos que pueden sostener la presencia de cucarachas cerca de las zonas de guardado.

La limpieza regular facilita la detección de nuevos signos. Cuando los estantes están despejados, resulta más sencillo observar excrementos, ootecas o restos de mudas.

La EPA prioriza la limpieza antes que el uso de pesticidas

La identificación de un refugio debe ir acompañada de saneamiento. La EPA recomienda eliminar las fuentes de alimento, agua y escondite antes de recurrir a productos químicos.

Los platos sucios, la basura sin tapa y los residuos cerca de los aparatos favorecen la actividad de las cucarachas. La limpieza de encimeras, pisos, armarios y sectores ocultos reduce los recursos disponibles.

Las pérdidas de agua deben repararse. La humedad persistente debajo de fregaderos, alrededor de lavadoras o junto a desagües facilita que las cucarachas permanezcan en esos espacios.

El sellado de aberturas alrededor de tuberías, cables y molduras ayuda a limitar los escondites y las rutas de desplazamiento. La EPA menciona el uso de materiales de reparación adecuados para cerrar esos puntos tras la inspección.

Los cebos pueden utilizarse en los lugares donde se comprobó actividad. Deben colocarse cerca de rincones y trayectos de paso, sin rociar insecticidas o limpiadores directamente sobre ellos.

La agencia aconseja considerar los pesticidas como último recurso y seguir siempre las indicaciones de seguridad. Los productos deben mantenerse fuera del alcance de menores y animales domésticos.

Recomendaciones para detectar y controlar cucarachas voladoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La persistencia de los rastros puede requerir control profesional

Una infestación que reaparece después de limpiar y sellar los accesos puede requerir una evaluación especializada.

La situación también merece atención profesional cuando se detectan cucarachas en varias habitaciones o aparecen rastros de reproducción.

La limpieza de excrementos, mudas y cadáveres es importante porque estos residuos pueden actuar como alérgenos.

La EPA recomienda retirar los restos con métodos que eviten dispersarlos por el hogar.

La OPS advierte sobre la capacidad de las cucarachas para contaminar espacios sensibles al desplazarse entre residuos y superficies.

En una vivienda, la prioridad debe ser proteger alimentos, utensilios y sectores de preparación de comidas.

Un control eficaz parte de localizar los refugios y eliminar las condiciones que los sostienen.

La combinación de inspección nocturna, trampas adhesivas, orden, limpieza y sellado permite reducir las probabilidades de que las cucarachas vuelvan a establecerse.