Lucero y Mijares reaparecen en redes tras supuesta apendicitis de Lucerito Mijares

La joven actriz imitó a sus papás como si se tratara de una pequeña discusión. (Archivo) (Ig: @luceromijaresoficial) (Ig: @luceromexico)

Guardar

Mijares compartió una fotografía de su juventud en los 80, mientras Lucero presentó un adelanto de su nueva canción en redes sociales, en medio de los reportes sobre la presunta hospitalización de Lucerito Mijares por un cuadro compatible con apendicitis en Ciudad de México.

La versión sobre la salud de la joven cantante no había sido confirmada por ella, sus padres ni sus representantes.

PUBLICIDAD

¿Qué le pasó a Lucerito Mijares?

El pasado 7 de septiembre, una fuente informó a Infobae México que Lucerito habría ingresado a un hospital, tras un diagnóstico preliminar de apendicitis.

La información disponible tampoco precisó si la artista fue sometida a una operación, si permaneció bajo observación médica ni el centro hospitalario al que habría ingresado. Según el reporte, Lucero habría acompañado a su hija desde la madrugada.

La apendicitis consiste en la inflamación o infección del apéndice y requería atención médica inmediata para evitar complicaciones. La cirugía para retirar ese órgano, llamada apendicectomía, solía ser el tratamiento más frecuente, aunque los médicos podían valorar antibióticos y vigilancia en cuadros no complicados.

PUBLICIDAD

Desde la quinta fila, Lucerito Mijares coreó todas y cada una de las canciones de su ovacionada mamá (Ocesa: José Jorge Carreón)

En el caso de Lucerito Mijares, no hubo detalles públicos sobre los síntomas que habría presentado ni sobre los estudios que habrían llevado al diagnóstico preliminar. Tampoco trascendió si el cuadro habría sido detectado en una fase inicial.

La hija de Lucero y Manuel Mijares ha mantenido una carrera propia como cantante y actriz de teatro, además de compartir proyectos musicales y televisivos con sus padres.

Mijares recordó su imagen de los 80 y Lucero promovió “Cero Tolerancia”

Mientras crecía la expectativa por la salud de su hija, Manuel Mijares publicó una imagen de archivo en su cuenta de Instagram. La fotografía lo mostró con una chaqueta de mezclilla, camiseta blanca y el peinado que usaba durante aquella década.

PUBLICIDAD

Lucero Mijares: la verdad detrás de las virales fotografías. (Infobae México)

El post respondió a una nueva tendencia en donde las personas le piden a la Inteligencia Artificial que les muestre como lucirían en dicha época, no obstante, el cantante colocó sus fotos reales y desató euforia entre sus fans.

El intérprete acompañó la publicación con un mensaje breve: “Allá por los 80s...”.

Entre los comentarios, seguidores del cantante recordaron su apariencia de esos años. Una usuaria escribió: “Sin necesidad de IA señor Mijares usted siempre ha sido y será guapísimo”, mientras otra comentó: “Sin necesidad de la IA”.

(Captura de pantalla)

La publicación no incluyó ninguna referencia a Lucerito Mijares ni a la versión sobre una posible hospitalización. El cantante tampoco emitió un mensaje público para confirmar o desmentir el diagnóstico preliminar de apendicitis.

PUBLICIDAD

Lucero, por su parte, utilizó su cuenta de X para promocionar el próximo lanzamiento de Cero Tolerancia, tema cuyo video completo anunció para el jueves. La cantante compartió una secuencia del material audiovisual y convocó a sus seguidores a realizar el pre-save.

“Hay cosas que de plano ya no se perdonan... y esta canción lo dice clarito”, escribió la intérprete. Después añadió: “Les dejo un adelanto del video de #CeroTolerancia”.

(Captura de pantalla)

La artista también pidió a su público que revisara el adelanto: “Vayan a hacer su Pre-Save en mi bio y cuéntenme qué les parece este primer vistazo. ¡El jueves se estrena completo!”. La publicación se centró exclusivamente en su actividad musical.

PUBLICIDAD

El mensaje de Lucero tampoco abordó los reportes sobre la presunta internación de su hija. Hasta ese momento, ni ella ni Mijares habían ofrecido detalles sobre si Lucerito se encontraba bien, si permanecía en un hospital o si había recibido tratamiento quirúrgico.

La falta de un comunicado oficial mantuvo bajo reserva la información médica de la joven cantante. La versión sobre su hospitalización permaneció sin confirmación pública de la familia