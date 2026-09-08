Trump y su política migratoria vacían los albergues de la frontera norte de México: ocupación cae a solo 15%

El reporte de Reuters indica que la red de refugios en la frontera se contrae a 18 espacios y que muchos quedan casi vacíos mientras caen los intentos de cruce hacia Estados Unidos

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Ciudad Juárez, México. Los albergues para migrantes en la frontera norte de México registran una ocupación de apenas 15%, luego de que la política migratoria del presidente Donald Trump desalentó a miles de personas que buscaban llegar a Estados Unidos, de acuerdo con un reportaje de Reuters. El fenómeno ocurre en paralelo a un aumento en las denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), un tema que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha abordado de forma reiterada en sus conferencias matutinas.

El cierre de CBP One y la contracción de la red de albergues

Las consecuencias de la suspensión de la aplicación han bloqueado oportunidades de asilo para quienes cruzaron varios países, según una reciente investigación internacional que destaca ausencia de vías seguras y escaso monitoreo de organizaciones humanitarias. (Infobae-México)

De acuerdo con Reuters, el regreso de Trump a la presidencia significó el cierre de CBP One, la aplicación que permitía a solicitantes de asilo programar citas en puntos de entrada. Esto dejó a miles de personas varadas en ciudades fronterizas y llevó a las autoridades mexicanas a habilitar albergues de emergencia que, sin embargo, permanecieron mayormente vacíos.

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Dirvan García, del Consejo Estatal de Población (Coespo), indicó que la red de albergues en Ciudad Juárez se redujo casi a la mitad, hasta quedar en 18 instalaciones, con una ocupación general de alrededor de 15%. La mayoría de los residentes actuales serían mexicanos desplazados por la violencia, mientras que el resto correspondería principalmente a migrantes de Venezuela, Colombia y Centroamérica.

Sheinbaum ha cuestionado el actuar de ICE y exigido rendición de cuentas

(Presidencia)

En meses recientes, la mandataria mexicana ha manifestado en repetidas ocasiones su rechazo a lo que ha calificado como presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por agentes de ICE contra migrantes, incluidos connacionales. En agosto, Sheinbaum cuestionó un plan del organismo estadounidense para equipar a sus agentes con guantes capaces de emitir descargas eléctricas, al advertir que ese tipo de herramientas podrían vulnerar derechos humanos.

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La presidenta también ha dado seguimiento a casos de mexicanos fallecidos bajo custodia migratoria estadounidense. En julio el gobierno mexicano presentó demandas ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ante organismos de Naciones Unidas por la muerte de 17 connacionales a manos de ICE. La Secretaría de Relaciones Exteriores, por su parte, ha señalado que la reiteración de estos decesos reflejaría deficiencias graves en los centros de detención migratoria.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirma que la cancillería acudirá al Departamento de Justicia y a fiscalías estatales para exigir indagatorias y garantías, tras una serie de fallecimientos en operativos migratorios

Adicionalmente, Sheinbaum ha rechazado que Estados Unidos deporte a mexicanos hacia terceros países. De acuerdo con La Jornada, tras informar el Instituto Nacional de Migración (INM) que más de 2,900 connacionales fueron trasladados a Guatemala, Honduras y Costa Rica, la presidenta afirmó que no existe razón para ese tipo de traslados y que su gobierno ya manifestó su inconformidad ante Washington.

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La ONU también exige explicaciones por muertes bajo custodia de ICE

El alto comisionado Volker Türk pide explicaciones durante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y plantea frenar expulsiones a países considerados peligrosos, además de garantizar el debido proceso migratorio

El tema ha trascendido el ámbito bilateral. Según SDP Noticias, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, exigió rendición de cuentas por 23 muertes registradas en 2026 bajo custodia de ICE, durante la apertura del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Türk también pidió frenar las deportaciones hacia países considerados peligrosos, como Haití, y garantizar el debido proceso en los procedimientos migratorios.

Cabe señalar que estas denuncias corresponden a acusaciones formuladas por el gobierno mexicano y por organismos internacionales; las autoridades estadounidenses han sostenido que ICE actúa conforme al marco legal vigente.

Puntos clave del panorama actual

La ocupación de albergues en Ciudad Juárez se ubica en 15% , tras la reducción de la red a 18 instalaciones.

La mayoría de los residentes son ahora mexicanos desplazados por violencia , no migrantes en tránsito hacia EU.

Sheinbaum ha exigido respeto a los derechos humanos de connacionales detenidos y ha rechazado deportaciones hacia terceros países.

La ONU pidió rendición de cuentas por muertes bajo custodia de ICE en lo que va de 2026.

El gobierno mexicano ha interpuesto demandas ante instancias estadounidenses e internacionales por casos de connacionales fallecidos.